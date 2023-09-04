https://sputniknews.com.tr/20230904/ales-sonuclari-aciklandi-1075168576.html

ALES sonuçları açıklandı

ALES sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 20 Ağustos'ta yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/2) sonuçları... 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T14:13+0300

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sonuç

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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2023-ALES/2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 20 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilmişti. ALES sonuçları 4 Eylül 2023 tarihinde ilan edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230704/ales-basvurulari-basladi-1073143591.html

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