https://sputniknews.com.tr/20230904/ales-sonuclari-aciklandi-1075168576.html
ALES sonuçları açıklandı
ALES sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 20 Ağustos'ta yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/2) sonuçları... 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T14:13+0300
2023-09-04T14:13+0300
2023-09-04T14:33+0300
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sınav soruları
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sonuç
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2023-ALES/2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 20 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilmişti. ALES sonuçları 4 Eylül 2023 tarihinde ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230704/ales-basvurulari-basladi-1073143591.html
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ales, sınav, sınav soruları, ösym, sonuç
ales, sınav, sınav soruları, ösym, sonuç
ALES sonuçları açıklandı
14:13 04.09.2023 (güncellendi: 14:33 04.09.2023) Abone ol
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 20 Ağustos'ta yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/2) sonuçları açıklandı. Adaylar, ALES sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden görüntüleyebilecek.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2023-ALES/2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 20 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilmişti. ALES sonuçları 4 Eylül 2023 tarihinde ilan edildi.