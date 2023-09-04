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Erdoğan: Putin ile görüşmemizden sonra tahıl koridoru konusunda verilecek mesaj çok önemli olacak
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ALES sonuçları açıklandı
ALES sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 20 Ağustos'ta yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/2) sonuçları... 04.09.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
ales
sınav
sınav soruları
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2023-ALES/2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 20 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilmişti. ALES sonuçları 4 Eylül 2023 tarihinde ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230704/ales-basvurulari-basladi-1073143591.html
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ales, sınav, sınav soruları, ösym, sonuç
ales, sınav, sınav soruları, ösym, sonuç

ALES sonuçları açıklandı

14:13 04.09.2023 (güncellendi: 14:33 04.09.2023)
© AAösym / yds /ales
ösym / yds /ales - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
© AA
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 20 Ağustos'ta yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/2) sonuçları açıklandı. Adaylar, ALES sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden görüntüleyebilecek.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2023-ALES/2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 20 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilmişti. ALES sonuçları 4 Eylül 2023 tarihinde ilan edildi.
ösym / yds /ales - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
TÜRKİYE
ALES başvuruları başladı
4 Temmuz, 11:01
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