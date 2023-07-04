https://sputniknews.com.tr/20230704/ales-basvurulari-basladi-1073143591.html

ALES başvuruları başladı

ALES başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 20 Ağustos'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) başvuruları... 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T11:01+0300

2023-07-04T11:01+0300

2023-07-04T11:01+0300

türkiye

ales

akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales)

ösym

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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar bugünden itibaren 10 Temmuz'a kadar sınava başvurabilecek.Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.Adaylar, 20 Ağustos'ta yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230510/ales-sonuclari-aciklandi-1070879730.html

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ales, akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales), ösym