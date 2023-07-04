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https://sputniknews.com.tr/20230704/ales-basvurulari-basladi-1073143591.html
ALES başvuruları başladı
ALES başvuruları başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 20 Ağustos'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) başvuruları... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T11:01+0300
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türkiye
ales
akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales)
ösym
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar bugünden itibaren 10 Temmuz'a kadar sınava başvurabilecek.Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.Adaylar, 20 Ağustos'ta yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230510/ales-sonuclari-aciklandi-1070879730.html
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ales, akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales), ösym
ales, akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales), ösym

ALES başvuruları başladı

11:01 04.07.2023
© AAösym / yds /ales
ösym / yds /ales - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© AA
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 20 Ağustos'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) başvuruları başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar bugünden itibaren 10 Temmuz'a kadar sınava başvurabilecek.
Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.
Adaylar, 20 Ağustos'ta yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.
ösym / yds /ales - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
YAŞAM
ALES sonuçları açıklandı
10 Mayıs, 10:32
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