https://sputniknews.com.tr/20230510/ales-sonuclari-aciklandi-1070879730.html
ALES sonuçları açıklandı
ALES sonuçları açıklandı
Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T10:32+0300
2023-05-10T10:32+0300
2023-05-10T10:32+0300
yaşam
ösym
ales
sonuç
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/1) sonuçları açıklandı.ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Nisan'da uygulanan 2023-ALES/1'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230314/osym-2023-yksde-sikca-sorulan-sorulari-yayimladi-1068222428.html
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ales açıklandımı,ales sonuçları,ales sonuçları açıklandı mı
ales açıklandımı,ales sonuçları,ales sonuçları açıklandı mı
ALES sonuçları açıklandı
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Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/1) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Nisan'da uygulanan 2023-ALES/1'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar sınav sonuçlarına
, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr
" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.