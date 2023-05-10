https://sputniknews.com.tr/20230510/ales-sonuclari-aciklandi-1070879730.html

ALES sonuçları açıklandı

ALES sonuçları açıklandı

Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T10:32+0300

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2023-05-10T10:32+0300

yaşam

ösym

ales

sonuç

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/1) sonuçları açıklandı.ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Nisan'da uygulanan 2023-ALES/1'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230314/osym-2023-yksde-sikca-sorulan-sorulari-yayimladi-1068222428.html

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