https://sputniknews.com.tr/20231202/bursa-caddelerinde-basibos-tay-adeta-araclarla-yaristi-1078009834.html
Bursa caddelerinde başıboş tay adeta araçlarla yarıştı
Bursa caddelerinde başıboş tay adeta araçlarla yarıştı
Bursa caddelerinde başıboş tay adeta araçlarla yarıştı. 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T14:54+0300
2023-12-02T14:54+0300
2023-12-02T15:00+0300
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at
yarış
yarış atı
bursa
trafik
trafik kontrolü
trafik ihlali
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Bursa’da trafikte koşturan başıboş tay vatandaşlar tarafından kaydedildi. Adeta araçlarla yarışan tayı bir araç yan yola yönlendirmeye çalışsa da başarılı olamadı.Bursa’da Ankara Caddesi’nden İzmir istikametine koşturan tay vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Ana caddede araçların arasında koşturan tayı, bir araç yan yola yönlendirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Boynunda tasma olduğu görülen tay, bir süre sonra gözden kayboldu. Trafiğin yoğun olmaması faciayı önledi.
https://sputniknews.com.tr/20231202/tiktokun-lisansi-iptal-edilebilir-1078009000.html
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at, yarış, yarış atı, bursa, trafik, trafik kontrolü, trafik ihlali
at, yarış, yarış atı, bursa, trafik, trafik kontrolü, trafik ihlali
Bursa caddelerinde başıboş tay adeta araçlarla yarıştı
14:54 02.12.2023 (güncellendi: 15:00 02.12.2023)
Bursa caddelerinde başıboş tay adeta araçlarla yarıştı.
Bursa’da trafikte koşturan başıboş tay vatandaşlar tarafından kaydedildi. Adeta araçlarla yarışan tayı bir araç yan yola yönlendirmeye çalışsa da başarılı olamadı.
Bursa’da Ankara Caddesi’nden İzmir istikametine koşturan tay vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Ana caddede araçların arasında koşturan tayı, bir araç yan yola yönlendirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Boynunda tasma olduğu görülen tay, bir süre sonra gözden kayboldu. Trafiğin yoğun olmaması faciayı önledi.