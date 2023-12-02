https://sputniknews.com.tr/20231202/bursa-caddelerinde-basibos-tay-adeta-araclarla-yaristi-1078009834.html

Bursa caddelerinde başıboş tay adeta araçlarla yarıştı

Bursa caddelerinde başıboş tay adeta araçlarla yarıştı

Bursa caddelerinde başıboş tay adeta araçlarla yarıştı. 02.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-02T14:54+0300

2023-12-02T14:54+0300

2023-12-02T15:00+0300

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Bursa’da trafikte koşturan başıboş tay vatandaşlar tarafından kaydedildi. Adeta araçlarla yarışan tayı bir araç yan yola yönlendirmeye çalışsa da başarılı olamadı.Bursa’da Ankara Caddesi’nden İzmir istikametine koşturan tay vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Ana caddede araçların arasında koşturan tayı, bir araç yan yola yönlendirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Boynunda tasma olduğu görülen tay, bir süre sonra gözden kayboldu. Trafiğin yoğun olmaması faciayı önledi.

https://sputniknews.com.tr/20231202/tiktokun-lisansi-iptal-edilebilir-1078009000.html

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at, yarış, yarış atı, bursa, trafik, trafik kontrolü, trafik ihlali