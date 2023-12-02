https://sputniknews.com.tr/20231202/budonun-bazi-seferleri-iptal-edildi-1078021291.html

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsünün yarınki bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. 02.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-02T23:57+0300

2023-12-02T23:57+0300

2023-12-02T23:57+0300

türkiye

bursa büyükşehir belediyesi

bursa büyükşehir belediyesi su ve kanalizasyon idaresi (buski)

budo

bursa deniz otobüsleri (budo)

sefer

sefer

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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki bazı seferleri iptal edildi BUDO'nuninternet sitesinde yer alan duyuruda, yarın yapılması planlanan 08.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20231127/budo-seferleri-iptal-edildi-1077846597.html

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bursa büyükşehir belediyesi, bursa büyükşehir belediyesi su ve kanalizasyon idaresi (buski), budo, bursa deniz otobüsleri (budo), sefer, sefer