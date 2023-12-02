https://sputniknews.com.tr/20231202/budonun-bazi-seferleri-iptal-edildi-1078021291.html
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsünün yarınki bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T23:57+0300
2023-12-02T23:57+0300
2023-12-02T23:57+0300
türkiye
bursa büyükşehir belediyesi
bursa büyükşehir belediyesi su ve kanalizasyon idaresi (buski)
budo
bursa deniz otobüsleri (budo)
sefer
sefer
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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki bazı seferleri iptal edildi BUDO'nuninternet sitesinde yer alan duyuruda, yarın yapılması planlanan 08.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20231127/budo-seferleri-iptal-edildi-1077846597.html
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bursa büyükşehir belediyesi, bursa büyükşehir belediyesi su ve kanalizasyon idaresi (buski), budo, bursa deniz otobüsleri (budo), sefer, sefer
bursa büyükşehir belediyesi, bursa büyükşehir belediyesi su ve kanalizasyon idaresi (buski), budo, bursa deniz otobüsleri (budo), sefer, sefer
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsünün yarınki bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki bazı seferleri iptal edildi
BUDO'nuninternet sitesinde yer alan duyuruda, yarın yapılması planlanan 08.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin iptal edildiği bildirildi.