https://sputniknews.com.tr/20231127/budo-seferleri-iptal-edildi-1077846597.html
BUDO seferleri iptal edildi
BUDO seferleri iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce işletilen Bursa Deniz Otobüsü'nün (BUDO) 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T23:42+0300
2023-11-27T23:42+0300
2023-11-27T23:42+0300
türkiye
budo
bursa deniz otobüsleri (budo)
sefer
iptal
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Bursa Deniz Otobüsü'nün 28 Kasım Salı günü 12 seferinin iptal edildiği açıklandı.BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, yarın 07.00 ila 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 12 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20231127/iskenderunda-egitime-ara-verme-karari-1077845619.html
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budo, bursa deniz otobüsleri (budo), sefer, iptal
budo, bursa deniz otobüsleri (budo), sefer, iptal
BUDO seferleri iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce işletilen Bursa Deniz Otobüsü'nün (BUDO) 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüsü'nün 28 Kasım Salı günü 12 seferinin iptal edildiği açıklandı.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, yarın 07.00 ila 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 12 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.