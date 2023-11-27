https://sputniknews.com.tr/20231127/iskenderunda-egitime-ara-verme-karari-1077845619.html
İskenderun'da eğitime ara verme kararı
İskenderun'da eğitime ara verme kararı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde sahildeki bölgelerin fırtınada sular altında kalması nedeniyle 4 okulda eğitime bir gün ara verildi. 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T22:38+0300
2023-11-27T22:38+0300
2023-11-27T22:38+0300
türkiye
iskenderun
fırtına
okul
eğitim
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası çökmenin yaşandığı İskenderun sahili, etkili olan fırtınayla sular altında kaldı. İlçe merkezinde olumsuz hava şartları birçok noktada yaşamı olumsuz etkiledi. İskenderun Kaymakamı Mehmet Sefa Demiryürek, ilçede 4 okulda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Kaymakam Demiryürek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şemsettin Mursaloğlu Anadolu Lisesi, Hanifi Uysal Ortaokulu ve aynı binayı kullanan İnönü Ortaokulu, bahçelerindeki su birikmesi ve ulaşım yollarının kapalı olması sebebiyle eğitim öğretime yarın da ara vereceklerdir” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231127/hatayda-kara-ve-deniz-birlesti-caddeler-ve-is-yerleri-sular-altinda-kaldi-1077815503.html
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iskenderun, fırtına, okul, eğitim
iskenderun, fırtına, okul, eğitim
İskenderun'da eğitime ara verme kararı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde sahildeki bölgelerin fırtınada sular altında kalması nedeniyle 4 okulda eğitime bir gün ara verildi.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası çökmenin yaşandığı İskenderun sahili, etkili olan fırtınayla sular altında kaldı. İlçe merkezinde olumsuz hava şartları birçok noktada yaşamı olumsuz etkiledi.
İskenderun Kaymakamı Mehmet Sefa Demiryürek, ilçede 4 okulda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Kaymakam Demiryürek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şemsettin Mursaloğlu Anadolu Lisesi, Hanifi Uysal Ortaokulu ve aynı binayı kullanan İnönü Ortaokulu, bahçelerindeki su birikmesi ve ulaşım yollarının kapalı olması sebebiyle eğitim öğretime yarın da ara vereceklerdir” dedi.