https://sputniknews.com.tr/20231127/hatayda-kara-ve-deniz-birlesti-caddeler-ve-is-yerleri-sular-altinda-kaldi-1077815503.html
Hatay'da kara ve deniz birleşti: Caddeler ve iş yerleri sular altında kaldı
Hatay'da kara ve deniz birleşti: Caddeler ve iş yerleri sular altında kaldı
Hatay'ın Samandağ ve İskenderun ilçesinde şiddetli fırtına sebebiyle deniz taştı, iş yerleri ve sokaklar sular altında kaldı. 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T10:19+0300
2023-11-27T10:19+0300
2023-11-27T10:19+0300
yaşam
video
hatay
iskenderun
su taşkınları
sel felaketi
sel
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Hatay'ın genelinde etkili olan fırtına dolayısıyla deniz taştı. Şehir merkezindeki birçok iş yeri ve sokak göle döndü. Hatay’ın İskenderun ilçesinde şehir merkezinde sular içinde kalan araçlar kurtarılmayı bekledi.Deprem sonrası yer yer 1 metreyi bulan çökmelerin yaşandığı İskenderun sahili, denizde dalgaların boyunun 5 metreyi bulmasıyla sular altında kaldı.
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Hatay'da kara ve deniz birleşti: Caddeler ve iş yerleri sular altında kaldı
Hatay'da kara ve deniz birleşti: Caddeler ve iş yerleri sular altında kaldı
2023-11-27T10:19+0300
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video, hatay, iskenderun, su taşkınları, sel felaketi, sel, видео
video, hatay, iskenderun, su taşkınları, sel felaketi, sel, видео
Hatay'da kara ve deniz birleşti: Caddeler ve iş yerleri sular altında kaldı
Hatay'ın Samandağ ve İskenderun ilçesinde şiddetli fırtına sebebiyle deniz taştı, iş yerleri ve sokaklar sular altında kaldı.
Hatay'ın genelinde etkili olan fırtına dolayısıyla deniz taştı. Şehir merkezindeki birçok iş yeri ve sokak göle döndü.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde şehir merkezinde sular içinde kalan araçlar kurtarılmayı bekledi.
Deprem sonrası yer yer 1 metreyi bulan çökmelerin yaşandığı İskenderun sahili, denizde dalgaların boyunun 5 metreyi bulmasıyla sular altında kaldı.