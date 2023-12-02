https://sputniknews.com.tr/20231202/bmgk-somalinin-silah-ambargosunu-kaldirdi-artik-istedigimiz-silahi-almakta-ozguruz-1078005380.html

BMGK Somali'nin silah ambargosunu kaldırdı: 'Artık istediğimiz silahı almakta özgürüz'

BMGK Somali'nin silah ambargosunu kaldırdı: 'Artık istediğimiz silahı almakta özgürüz'

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, ulusa sesleniş konuşmasında, tarihi kararın ülke çapında yürütülen terörle mücadeleye önemli bir katkı sağlayacağını dile getirdi. 02.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-02T11:36+0300

2023-12-02T11:36+0300

2023-12-02T11:36+0300

dünya

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

bmgk

somali

silah ambargosu

eş-şebab

hasan şeyh mahmud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/10/1056396398_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b5458d0f6deb0845d64ebf0d028a97b3.jpg

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Somali'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararıyla ülkesinin artık ihtiyaç duyduğu tüm silahları teminde özgür olduğunu söyledi.Tüm dünyanın artık Somali'de silahları kontrol edebilecek sorumlu bir hükûmetin bulunduğunu kabul ettiğini belirten Mahmud, "Bugün artık satın almak istediğimiz silahları almakta özgürüz ve bunları dünyanın her yerinden temin edebiliriz" dedi.Mahmud ayrıca dost ülkelerin artık ihtiyaç duyulan silahları rahatlıkla ülkeye temin edebileceğini de dile getirdi.Somali hükümetinin elindeki silah yönetim sisteminin kademeli olarak tamamlamasının uzun zaman aldığının altını çizen Mahmud, federal hükûmetin silahlarla ilgili özel kanunlar çıkardığını ifade etti.Somali Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada ise silah ambargosunun kaldırılmasının, uluslararası toplumun kalıcı barışa kavuşması için ülkeye ne kadar destek verdiğini ortaya koyduğunu vurguladı.Bakanlık, hükûmetin zorlukların üstesinden gelme ve fırsatlardan yararlanma konusunda işbirliğinin devamını beklediğini kaydetti.BMGK 30 yılın ardından ambargoyu kaldırdıBMGK, Somali'ye yönelik 1992'den bu yana uyguladığı silah ambargosunu dün kaldırma kararı almıştı."Bu kararın temel amacı Eş-Şebab tehdidini azaltmaktır" ifadelerine yer verilen kararda, Eş-Şebab'ın Somali ve bölge güvenliğine yönelik süregelen tehdidinin endişeyle karşılandığı aktarılmıştı.BMGK, ordudaki silah, mühimmat ve bomba yapımında kullanılan malzemelerin Eş-Şebab ya da diğer örgütlerin eline geçmesini önlemek amacıyla Somali'ye 1992'den bu yana silah ambargosu uyguluyordu.

https://sputniknews.com.tr/20231201/somalili-bakan-tahil-yardimi-sebebiyle-rusyaya-minnettar-olduklarini-acikladi-1077989955.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bmgk, somali, silah ambargosu, eş-şebab, hasan şeyh mahmud