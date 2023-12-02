https://sputniknews.com.tr/20231202/bayern-munih-union-berlin-maci-yogun-kar-yagisi-nedeniyleertelendi-1078010784.html
Bayern Münih-Union Berlin maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi
Bayern Münih-Union Berlin maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi
Bayern Münih'in lig maçı, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T15:23+0300
2023-12-02T15:23+0300
2023-12-02T15:23+0300
spor
bayern münih
bayern münih futbol takımı
galatasaray
galatasaray sk
alman
uefa şampiyonlar ligi
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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımı Bayern Münih'in lig maçı, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.Alman temsilcisinden yapılan açıklamada, "Bayern Münih'in Union Berlin'e karşı bugün TSİ 17.30'da Allianz Arena'da oynanması planlanan Bundesliga maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi." denildi.Açıklamada, "Bayern, Alman Futbol Ligi (DFL) ile yeni bir tarih üzerinde anlaşmaya varıldığı anda maçın yeniden planlanması hakkında bilgi verecek. Biletler, yeniden planlanan maç için geçerli kalacaktır." bilgisi verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231202/besiktasin-toplam-borcu-belli-oldu-1078009992.html
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bayern münih, bayern münih futbol takımı, galatasaray, galatasaray sk, alman, uefa şampiyonlar ligi
bayern münih, bayern münih futbol takımı, galatasaray, galatasaray sk, alman, uefa şampiyonlar ligi
Bayern Münih-Union Berlin maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi
Bayern Münih'in lig maçı, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımı Bayern Münih'in lig maçı, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.
Alman temsilcisinden yapılan açıklamada, "Bayern Münih'in Union Berlin'e karşı bugün TSİ 17.30'da Allianz Arena'da oynanması planlanan Bundesliga maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi." denildi.
Açıklamada, "Bayern, Alman Futbol Ligi (DFL) ile yeni bir tarih üzerinde anlaşmaya varıldığı anda maçın yeniden planlanması hakkında bilgi verecek. Biletler, yeniden planlanan maç için geçerli kalacaktır." bilgisi verildi.