https://sputniknews.com.tr/20231202/bayern-munih-union-berlin-maci-yogun-kar-yagisi-nedeniyleertelendi-1078010784.html

Bayern Münih-Union Berlin maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi

Bayern Münih-Union Berlin maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi

Bayern Münih'in lig maçı, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. 02.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-02T15:23+0300

2023-12-02T15:23+0300

2023-12-02T15:23+0300

spor

bayern münih

bayern münih futbol takımı

galatasaray

galatasaray sk

alman

uefa şampiyonlar ligi

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımı Bayern Münih'in lig maçı, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.Alman temsilcisinden yapılan açıklamada, "Bayern Münih'in Union Berlin'e karşı bugün TSİ 17.30'da Allianz Arena'da oynanması planlanan Bundesliga maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi." denildi.Açıklamada, "Bayern, Alman Futbol Ligi (DFL) ile yeni bir tarih üzerinde anlaşmaya varıldığı anda maçın yeniden planlanması hakkında bilgi verecek. Biletler, yeniden planlanan maç için geçerli kalacaktır." bilgisi verildi.

https://sputniknews.com.tr/20231202/besiktasin-toplam-borcu-belli-oldu-1078009992.html

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bayern münih, bayern münih futbol takımı, galatasaray, galatasaray sk, alman, uefa şampiyonlar ligi