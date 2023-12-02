https://sputniknews.com.tr/20231202/besiktasin-toplam-borcu-belli-oldu-1078009992.html

Beşiktaş'ın toplam borcu belli oldu

Beşiktaş'ın toplam borcu belli oldu

Beşiktaş'ın ne kadar borcu olduğu açıklandı. 02.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-02T15:04+0300

2023-12-02T15:04+0300

2023-12-02T15:04+0300

türkiye

beşiktaş

beşiktaş jimnastik kulübü derneği

beşiktaş jimnastik kulübü

beşiktaş vodafone park

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Beşiktaş’ın 31 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla toplam borcunun 6 milyar 780 milyon 665 bin 917 TL olduğu açıklandı.Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleşiyor. Beşiktaş’ta Denetim Kurulu Üyesi Kerem Akbaş, siyah-beyazlı kulübün 31 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla toplam borcunun 6 milyar 780 milyon 665 bin 917 TL olduğunu açıklandı.

https://sputniknews.com.tr/20231202/ticaret-bakani-bolat-kasimda-23-milyar-11-milyon-dolar-ile-en-yuksek-aylik-ihracat-rekorunu-kirdik-1078005539.html

türkiye

beşiktaş vodafone park

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beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü derneği, beşiktaş jimnastik kulübü, beşiktaş vodafone park