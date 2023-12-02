https://sputniknews.com.tr/20231202/besiktasin-toplam-borcu-belli-oldu-1078009992.html
Beşiktaş'ın toplam borcu belli oldu
Beşiktaş'ın toplam borcu belli oldu
Beşiktaş'ın ne kadar borcu olduğu açıklandı. 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T15:04+0300
2023-12-02T15:04+0300
2023-12-02T15:04+0300
türkiye
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü derneği
beşiktaş jimnastik kulübü
beşiktaş vodafone park
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Beşiktaş’ın 31 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla toplam borcunun 6 milyar 780 milyon 665 bin 917 TL olduğu açıklandı.Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleşiyor. Beşiktaş’ta Denetim Kurulu Üyesi Kerem Akbaş, siyah-beyazlı kulübün 31 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla toplam borcunun 6 milyar 780 milyon 665 bin 917 TL olduğunu açıklandı.
https://sputniknews.com.tr/20231202/ticaret-bakani-bolat-kasimda-23-milyar-11-milyon-dolar-ile-en-yuksek-aylik-ihracat-rekorunu-kirdik-1078005539.html
türkiye
beşiktaş vodafone park
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beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü derneği, beşiktaş jimnastik kulübü, beşiktaş vodafone park
beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü derneği, beşiktaş jimnastik kulübü, beşiktaş vodafone park
Beşiktaş'ın toplam borcu belli oldu
Beşiktaş'ın ne kadar borcu olduğu açıklandı.
Beşiktaş’ın 31 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla toplam borcunun 6 milyar 780 milyon 665 bin 917 TL olduğu açıklandı.
Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleşiyor. Beşiktaş’ta Denetim Kurulu Üyesi Kerem Akbaş, siyah-beyazlı kulübün 31 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla toplam borcunun 6 milyar 780 milyon 665 bin 917 TL olduğunu açıklandı.