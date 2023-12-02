https://sputniknews.com.tr/20231202/ankara-emniyetinden-cocuk-kacirma-girisimi-paylasimlarina-iliskin-aciklama-1078013562.html

Ankara Emniyeti'nden 'çocuk kaçırma girişimi' paylaşımlarına ilişkin açıklama

Ankara Emniyeti'nden 'çocuk kaçırma girişimi' paylaşımlarına ilişkin açıklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çankaya ilçemizde meydana gelen bir olayla ilgili detaylı ve titizlikle yapılan çalışmalar neticesinde... 02.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-02T17:11+0300

2023-12-02T17:11+0300

2023-12-02T17:11+0300

türkiye

ankara

ankara emniyet müdürlüğü

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında yapılan "servis arızası" gibi bahanelerle çocuk kaçırma girişimi yapıldığı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında, Ankara ile farklı illerde "servis arızası" gibi bahanelerle çocuk kaçırma girişimi meydana geldiği yönünde paylaşımlar yapıldığı hatırlatıldı.Konuya ilişkin titiz çalışmalar yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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