https://sputniknews.com.tr/20231202/ankara-emniyetinden-cocuk-kacirma-girisimi-paylasimlarina-iliskin-aciklama-1078013562.html
Ankara Emniyeti'nden 'çocuk kaçırma girişimi' paylaşımlarına ilişkin açıklama
Ankara Emniyeti'nden 'çocuk kaçırma girişimi' paylaşımlarına ilişkin açıklama
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çankaya ilçemizde meydana gelen bir olayla ilgili detaylı ve titizlikle yapılan çalışmalar neticesinde... 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T17:11+0300
2023-12-02T17:11+0300
2023-12-02T17:11+0300
türkiye
ankara
ankara emniyet müdürlüğü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/02/1078013407_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c557c5d3cf3b979edee29d0574ed09af.jpg
Ankara Emniyet Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında yapılan "servis arızası" gibi bahanelerle çocuk kaçırma girişimi yapıldığı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında, Ankara ile farklı illerde "servis arızası" gibi bahanelerle çocuk kaçırma girişimi meydana geldiği yönünde paylaşımlar yapıldığı hatırlatıldı.Konuya ilişkin titiz çalışmalar yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20231201/eksi-sozlukte-pedofili-iddiasi-bakanlik-harekete-gecti-1077976803.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/02/1078013407_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d7c83e1bf7f59218a4cd76d6caebd49e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ankara, ankara emniyet müdürlüğü
ankara, ankara emniyet müdürlüğü
Ankara Emniyeti'nden 'çocuk kaçırma girişimi' paylaşımlarına ilişkin açıklama
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çankaya ilçemizde meydana gelen bir olayla ilgili detaylı ve titizlikle yapılan çalışmalar neticesinde, ailelerin ifadelerinde konunun bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı anlaşılmıştır" denildi
Ankara Emniyet Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında yapılan "servis arızası" gibi bahanelerle çocuk kaçırma girişimi yapıldığı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında, Ankara ile farklı illerde "servis arızası" gibi bahanelerle çocuk kaçırma girişimi meydana geldiği yönünde paylaşımlar yapıldığı hatırlatıldı.
Konuya ilişkin titiz çalışmalar yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"29 Kasım tarihinde Çankaya ilçemizde meydana gelen bir olayla ilgili detaylı ve titizlikle yapılan çalışmalar neticesinde ve ailelerin ifadelerinde konunun bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı anlaşılmıştır. Toplumda infial yaratmaya yönelik bu tür gerçek dışı paylaşımlara itibar edilmemesi kamuoyuna saygıyla duyurulur."