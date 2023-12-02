AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı İslamoğlu, Samsun'da kazada hayatını kaybetti
23:19 02.12.2023 (güncellendi: 00:09 03.12.2023)
© İHA / MUHAMMER AY-AW090058- Ölenlerden birinin AK Parti Artvin Gençlik Kolları İl Başkanı olduğu belirtildi
© İHA / MUHAMMER AY-AW090058
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AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu, Samsun'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Irmaksırtı Mahallesi Samsun-Ordu karayolunun 32. kilometresinde meydana geldi.
22 yaşındaki Tolgahan Topuz idaresindeki 55 AGU 319 plakalı otomobil, Çarşamba’dan Samsun istikametine seyir halindeyken Irmaksırtı mevkiinde Ü.K. yönetimindeki 58 ES 949 plakalı kamyonete yandan çarpıp direksiyon hakimiyetini kaybederek bölünmüş yolun karşı tarafına geçti.
Topuz’un kullandığı otomobil daha sonra Samsun’dan Ordu yönüne giden 25 yaşındaki AK Parti Artvin Gençlik Kolları İl Başkanı Doğukan İslamoğlu yönetimindeki 06 DKU 378 plakalı otomobille çarpıştı. Bu sırada O.B. idaresindeki 55 AKC 417 plakalı otomobil de İslamoğlu’nun kullandığı otomobile arkadan çarptı.
© İHA / FATİH TÜYSÜZ-AW090082- Ölenlerden birinin AK Parti Artvin Gençlik Kolları İl Başkanı olduğu belirtildi
- Ölenlerden birinin AK Parti Artvin Gençlik Kolları İl Başkanı olduğu belirtildi
© İHA / FATİH TÜYSÜZ-AW090082
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan İslamoğlu ve Topuz ile Topuz’un kullandığı araçtaki Nuh Çevik (22) ve Ertuğrul Sağlam (26) sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İslamoğlu ve Topuz, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralılar ise il merkezindeki hastanelere sevk edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğukan İslamoğlu için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslamoğlu için taziye mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı.
AK Parti Artvin İl Gençlik Kolları Başkanımız, değerli yol ve dava arkadaşımız Doğukan İslamoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.
AK Parti Artvin İl Gençlik Kolları Başkanımız, değerli yol ve dava arkadaşımız Doğukan İslamoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 2, 2023
Altun'dan taziye mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.
Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı, genç kardeşimiz Doğukan İslamoğlu’nun elim bir trafik kazası sonucu vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve AK Parti camiasına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.
AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı, genç kardeşimiz Doğukan İslamoğlu’nun elim bir trafik kazası sonucu vefat haberini üzüntüyle öğrendim.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 2, 2023
Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve AK Parti camiasına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.
16 Kasım, 12:19