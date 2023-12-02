https://sputniknews.com.tr/20231202/ak-parti-artvin-genclik-kollari-baskani-islamoglu-samsunda-kazada-hayatini-kaybetti-1078020811.html

AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı İslamoğlu, Samsun'da kazada hayatını kaybetti

AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı İslamoğlu, Samsun'da kazada hayatını kaybetti

AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu, Samsun'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 02.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-02T23:19+0300

2023-12-02T23:19+0300

2023-12-03T00:09+0300

türkiye

samsun

çarşamba

ak parti

recep tayyip erdoğan

doğukan islamoğlu

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Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Irmaksırtı Mahallesi Samsun-Ordu karayolunun 32. kilometresinde meydana geldi. 22 yaşındaki Tolgahan Topuz idaresindeki 55 AGU 319 plakalı otomobil, Çarşamba’dan Samsun istikametine seyir halindeyken Irmaksırtı mevkiinde Ü.K. yönetimindeki 58 ES 949 plakalı kamyonete yandan çarpıp direksiyon hakimiyetini kaybederek bölünmüş yolun karşı tarafına geçti. Topuz’un kullandığı otomobil daha sonra Samsun’dan Ordu yönüne giden 25 yaşındaki AK Parti Artvin Gençlik Kolları İl Başkanı Doğukan İslamoğlu yönetimindeki 06 DKU 378 plakalı otomobille çarpıştı. Bu sırada O.B. idaresindeki 55 AKC 417 plakalı otomobil de İslamoğlu’nun kullandığı otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.Kazada ağır yaralanan İslamoğlu ve Topuz ile Topuz’un kullandığı araçtaki Nuh Çevik (22) ve Ertuğrul Sağlam (26) sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.İslamoğlu ve Topuz, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Diğer yaralılar ise il merkezindeki hastanelere sevk edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğukan İslamoğlu için taziye mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslamoğlu için taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı.Altun'dan taziye mesajıCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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samsun, çarşamba , ak parti, recep tayyip erdoğan, doğukan islamoğlu