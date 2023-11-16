İYİ Parti'de bir istifa daha
12:19 16.11.2023 (güncellendi: 12:30 16.11.2023)
© AAİYİ Parti
© AA
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Adnan Beker İYİ Parti'den istifa etti.
İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Beker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralılara ve Türk milletine daha fazla katkı sağlayamayacağını düşündüğünden partisinden istifa ettiğini bildirdi. Beker, Türk milletine ve Ankara'ya azim ve inanmışlıkla hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.
KAMUOYUNA SAYGILARIMLA— Adnan Beker (@AdnanBekerr) November 16, 2023
Hayatım boyunca doğruluğu ve dürüstlüğü ilke edindim. Attığım her adımda, çıktığım her yolda daima “önce ülkemin, önce milletimin menfaati” dedim. En büyük hayallerim hep ülkem için oldu. Bu da elbette çok çalışmakla mümkündü.
Bu vesileyle,
Ülkemizin…
Adnan Beker kimdir?
1964 yılında Ankara'da doğan Adnan Beker, TOBB Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyeliği, Çeşitli STK, Vakıf ve Dernek başkanlığı gibi görevlerde bulundu.
Adnan Beker evli ve 4 çocuk babasıdır.
Adnan Beker evli ve 4 çocuk babasıdır.
Siyasi kariyeri MHP'de başladı
2009 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nin Pursaklar Belediye Başkan Adayı oldu.
2019 yılında İYİ Parti Çankaya Belediye Meclis Üyeliğine seçildi ve dört yıl Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Grup Başkanvekilliği yaptı.
2023 yılında İYİ Parti'den Ankara milletvekili olarak seçildi.
2019 yılında İYİ Parti Çankaya Belediye Meclis Üyeliğine seçildi ve dört yıl Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Grup Başkanvekilliği yaptı.
2023 yılında İYİ Parti'den Ankara milletvekili olarak seçildi.