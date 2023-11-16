https://sputniknews.com.tr/20231116/iyi-partide-bir-istifa-daha-1077456201.html

İYİ Parti'de bir istifa daha

İYİ Parti'de bir istifa daha

Adnan Beker İYİ Parti'den istifa etti. 16.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-16T12:19+0300

2023-11-16T12:19+0300

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politika

iyi parti

istifa

adnan beker

meral akşener

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İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini açıkladı.Beker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralılara ve Türk milletine daha fazla katkı sağlayamayacağını düşündüğünden partisinden istifa ettiğini bildirdi. Beker, Türk milletine ve Ankara'ya azim ve inanmışlıkla hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.Adnan Beker kimdir?1964 yılında Ankara'da doğan Adnan Beker, TOBB Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyeliği, Çeşitli STK, Vakıf ve Dernek başkanlığı gibi görevlerde bulundu.Adnan Beker evli ve 4 çocuk babasıdır.Siyasi kariyeri MHP'de başladı2009 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nin Pursaklar Belediye Başkan Adayı oldu.2019 yılında İYİ Parti Çankaya Belediye Meclis Üyeliğine seçildi ve dört yıl Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Grup Başkanvekilliği yaptı.2023 yılında İYİ Parti'den Ankara milletvekili olarak seçildi.

https://sputniknews.com.tr/20231110/iyi-partide-bir-ust-duzey-istifa-daha-1077276447.html

https://sputniknews.com.tr/20231102/aksener-iyi-parti-olarak-yerel-secimlere-hur-ve-mustakil-olarak-yalniz-basimiza-girecegiz-1077014371.html

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