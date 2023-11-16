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SON DAKİKA | İzmir'de metro raydan çıkarak duvara çarptı
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İYİ Parti'de bir istifa daha
İYİ Parti'de bir istifa daha
Adnan Beker İYİ Parti'den istifa etti. 16.11.2023, Sputnik Türkiye
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politika
iyi parti
istifa
adnan beker
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İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini açıkladı.Beker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralılara ve Türk milletine daha fazla katkı sağlayamayacağını düşündüğünden partisinden istifa ettiğini bildirdi. Beker, Türk milletine ve Ankara'ya azim ve inanmışlıkla hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.Adnan Beker kimdir?1964 yılında Ankara'da doğan Adnan Beker, TOBB Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyeliği, Çeşitli STK, Vakıf ve Dernek başkanlığı gibi görevlerde bulundu.Adnan Beker evli ve 4 çocuk babasıdır.Siyasi kariyeri MHP'de başladı2009 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nin Pursaklar Belediye Başkan Adayı oldu.2019 yılında İYİ Parti Çankaya Belediye Meclis Üyeliğine seçildi ve dört yıl Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Grup Başkanvekilliği yaptı.2023 yılında İYİ Parti'den Ankara milletvekili olarak seçildi.
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adnan beker kimdir,iyi parti istifa,iyi parti son dk
adnan beker kimdir,iyi parti istifa,iyi parti son dk

İYİ Parti'de bir istifa daha

12:19 16.11.2023 (güncellendi: 12:30 16.11.2023)
© AAİYİ Parti
İYİ Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
© AA
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Adnan Beker İYİ Parti'den istifa etti.
İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Beker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralılara ve Türk milletine daha fazla katkı sağlayamayacağını düşündüğünden partisinden istifa ettiğini bildirdi. Beker, Türk milletine ve Ankara'ya azim ve inanmışlıkla hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.
Bahadır Erdem - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2023
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Bahadır Erdem İYİ Parti'den istifa etti: 'Tüm illerde ayrı aday ile seçime girme kararı yanlış'
10 Kasım, 16:44

Adnan Beker kimdir?

1964 yılında Ankara'da doğan Adnan Beker, TOBB Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyeliği, Çeşitli STK, Vakıf ve Dernek başkanlığı gibi görevlerde bulundu.

Adnan Beker evli ve 4 çocuk babasıdır.

Siyasi kariyeri MHP'de başladı

2009 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nin Pursaklar Belediye Başkan Adayı oldu.

2019 yılında İYİ Parti Çankaya Belediye Meclis Üyeliğine seçildi ve dört yıl Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Grup Başkanvekilliği yaptı.

2023 yılında İYİ Parti'den Ankara milletvekili olarak seçildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Etimesgut İlçe Başkanlığının yeni hizmet binasının açılışına katıldı. Akşener, burada bir konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2023
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Akşener: İYİ Parti olarak yerel seçimlere hür ve müstakil olarak yalnız başımıza gireceğiz
2 Kasım, 21:08
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