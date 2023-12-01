https://sputniknews.com.tr/20231201/yeni-moskova-buyukelcisi-bilgic-4-aralikta-putine-guven-mektubunu-sunacak-1077990194.html
Yeni Moskova Büyükelçisi Bilgiç, 4 Aralık'ta Putin'e güven mektubunu sunacak
Yeni Moskova Büyükelçisi Bilgiç, 4 Aralık'ta Putin'e güven mektubunu sunacak
Türkiye'nin yeni Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in 4 Aralık'ta Kremlin Sarayı'nda düzenlenecek törende Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güven mektubunu... 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T16:37+0300
2023-12-01T16:37+0300
2023-12-01T17:02+0300
dünya
rusya
türkiye
tanju bilgiç
elçi
büyükelçi
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rus lider Putin, 4 Aralık Pazartesi günü Türkiye de dahil 21 ülkenin yeni atanan büyükelçilerinden güven mektuplarını kabul edecek. Güven mektubu takdim töreni, geleneksel hale geldiği üzere Büyük Kremlin Sarayı'ndaki Aleksandrovskiy Salonu'nda gerçekleştirilecek.Moskova'ya yeni büyükelçi atayan ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Almanya, İsveç, Yunanistan, Slovenya, Lüksemburg gibi Avrupa ülkeleri de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Ağustos'ta imzaladığı 5 ülkeye yeni büyükelçi atanmasına dair karara göre Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne atanmıştı.Türkiye'nin yeni Moskova Büyükelçisi Bilgiç, 1 Kasım'da göreve başlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231201/rusyadan-insani-bugday-tasiyan-gemi-somaliye-ulasti-1077987850.html
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rusya, türkiye, tanju bilgiç, elçi, büyükelçi
Yeni Moskova Büyükelçisi Bilgiç, 4 Aralık'ta Putin'e güven mektubunu sunacak
16:37 01.12.2023 (güncellendi: 17:02 01.12.2023)
Türkiye'nin yeni Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in 4 Aralık'ta Kremlin Sarayı'nda düzenlenecek törende Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güven mektubunu sunacağı açıklandı.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rus lider Putin, 4 Aralık Pazartesi günü Türkiye de dahil 21 ülkenin yeni atanan büyükelçilerinden güven mektuplarını kabul edecek. Güven mektubu takdim töreni, geleneksel hale geldiği üzere Büyük Kremlin Sarayı'ndaki Aleksandrovskiy Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Moskova'ya yeni büyükelçi atayan ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Almanya, İsveç, Yunanistan, Slovenya, Lüksemburg gibi Avrupa ülkeleri de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Ağustos'ta imzaladığı 5 ülkeye yeni büyükelçi atanmasına dair karara göre Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne atanmıştı.
Türkiye'nin yeni Moskova Büyükelçisi Bilgiç, 1 Kasım'da göreve başlamıştı.