https://sputniknews.com.tr/20231201/tcmb-reeskont-iskonto-ve-avans-islemlerinde-uygulanacak-faizi-artirdi-1077978842.html

TCMB, reeskont iskonto ve avans işlemlerinde uygulanacak faizi artırdı

TCMB, reeskont iskonto ve avans işlemlerinde uygulanacak faizi artırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı ile... 01.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-01T09:56+0300

2023-12-01T09:56+0300

2023-12-01T09:56+0300

ekonomi

merkez bankası

faiz

reeskont

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TCMB'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerde yıllık uygulanacak iskonto faiz oranı yüzde 40,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı da yüzde 41,75 olarak tespit edildi.Söz konusu karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

https://sputniknews.com.tr/20231130/merkez-bankasi-rezervleri-1365-milyar-dolarla-rekor-kirdi-1077952580.html

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merkez bankası, faiz, reeskont