https://sputniknews.com.tr/20231201/tcmb-reeskont-iskonto-ve-avans-islemlerinde-uygulanacak-faizi-artirdi-1077978842.html
TCMB, reeskont iskonto ve avans işlemlerinde uygulanacak faizi artırdı
TCMB, reeskont iskonto ve avans işlemlerinde uygulanacak faizi artırdı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı ile... 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T09:56+0300
2023-12-01T09:56+0300
2023-12-01T09:56+0300
ekonomi
merkez bankası
faiz
reeskont
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TCMB'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerde yıllık uygulanacak iskonto faiz oranı yüzde 40,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı da yüzde 41,75 olarak tespit edildi.Söz konusu karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
https://sputniknews.com.tr/20231130/merkez-bankasi-rezervleri-1365-milyar-dolarla-rekor-kirdi-1077952580.html
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merkez bankası, faiz, reeskont
merkez bankası, faiz, reeskont
TCMB, reeskont iskonto ve avans işlemlerinde uygulanacak faizi artırdı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı ile avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını güncelledi.
TCMB'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerde yıllık uygulanacak iskonto faiz oranı yüzde 40,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı da yüzde 41,75 olarak tespit edildi.
Söz konusu karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.