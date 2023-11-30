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Merkez Bankası rezervleri 136.5 milyar dolarla rekor kırdı
Merkez Bankası rezervleri 136.5 milyar dolarla rekor kırdı
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. 30.11.2023, Sputnik Türkiye
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 24 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 25 milyon dolar artışla 136 milyar 493 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.Buna göre, 24 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 771 milyon dolar artışla 90 milyar 997 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 17 Kasım'da 89 milyar 226 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Söz konusu dönemde altın rezervleri 225 milyon dolar artarak 45 milyar 241 milyon dolardan 45 milyar 496 milyon dolara çıktı.Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 24 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 25 milyon dolar yükselişle 134 milyar 468 milyon dolardan 136 milyar 493 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.Toplam rezervlerde mayıs sonundan 24 Kasım ile biten haftaya kadar geçen sürede artış 38 milyar 35 milyon dolar olurken, söz konusu artış, yüzde 38.6'ya karşılık geldi.Bu dönemde toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231129/merkez-bankasi-baskanindan-enflasyon-mesaji-1077903894.html
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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), tcmb, rezerv
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), tcmb, rezerv

Merkez Bankası rezervleri 136.5 milyar dolarla rekor kırdı

14:56 30.11.2023
© AA / Orhan PehlülTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2023
© AA / Orhan Pehlül
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 24 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 25 milyon dolar artışla 136 milyar 493 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Buna göre, 24 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 771 milyon dolar artışla 90 milyar 997 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 17 Kasım'da 89 milyar 226 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri 225 milyon dolar artarak 45 milyar 241 milyon dolardan 45 milyar 496 milyon dolara çıktı.
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 24 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 25 milyon dolar yükselişle 134 milyar 468 milyon dolardan 136 milyar 493 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Toplam rezervlerde mayıs sonundan 24 Kasım ile biten haftaya kadar geçen sürede artış 38 milyar 35 milyon dolar olurken, söz konusu artış, yüzde 38.6'ya karşılık geldi.
Bu dönemde toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetmişti.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih

Altın Rezervleri

Brüt Döviz Rezervleri

Toplam Rezervler

24.02.2023

49.190

71.980

121.170

31.03.2023

52.176

70.247

122.423

28.04.2023

46.413

68.471

114.884

26.05.2023

41.939

56.519

98.458

27.06.2023

41.432

67.155

108.587

28.07.2023

41.425

72.349

113.774

25.08.2023

41.344

75.955

117.299

29.09.2023

40.629

81.575

122.203

20.10.2023

43.558

82.567

126.125

27.10.2023

44.148

82.412

126.560

03.11.2023

44.476

83.944

128.420

10.11.2023

43.970

84.644

128.614

17.11.2023

45.241

89.226

134.468

24.11.2023

45.496

90.997

136.493

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
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