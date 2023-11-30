https://sputniknews.com.tr/20231130/merkez-bankasi-rezervleri-1365-milyar-dolarla-rekor-kirdi-1077952580.html
Merkez Bankası rezervleri 136.5 milyar dolarla rekor kırdı
Merkez Bankası rezervleri 136.5 milyar dolarla rekor kırdı
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T14:56+0300
2023-11-30T14:56+0300
2023-11-30T14:56+0300
türkiye
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
tcmb
rezerv
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 24 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 25 milyon dolar artışla 136 milyar 493 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.Buna göre, 24 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 771 milyon dolar artışla 90 milyar 997 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 17 Kasım'da 89 milyar 226 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Söz konusu dönemde altın rezervleri 225 milyon dolar artarak 45 milyar 241 milyon dolardan 45 milyar 496 milyon dolara çıktı.Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 24 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 25 milyon dolar yükselişle 134 milyar 468 milyon dolardan 136 milyar 493 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.Toplam rezervlerde mayıs sonundan 24 Kasım ile biten haftaya kadar geçen sürede artış 38 milyar 35 milyon dolar olurken, söz konusu artış, yüzde 38.6'ya karşılık geldi.Bu dönemde toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231129/merkez-bankasi-baskanindan-enflasyon-mesaji-1077903894.html
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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), tcmb, rezerv
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), tcmb, rezerv
Merkez Bankası rezervleri 136.5 milyar dolarla rekor kırdı
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 24 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 25 milyon dolar artışla 136 milyar 493 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Buna göre, 24 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 771 milyon dolar artışla 90 milyar 997 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 17 Kasım'da 89 milyar 226 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri 225 milyon dolar artarak 45 milyar 241 milyon dolardan 45 milyar 496 milyon dolara çıktı.
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 24 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 25 milyon dolar yükselişle 134 milyar 468 milyon dolardan 136 milyar 493 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Toplam rezervlerde mayıs sonundan 24 Kasım ile biten haftaya kadar geçen sürede artış 38 milyar 35 milyon dolar olurken, söz konusu artış, yüzde 38.6'ya karşılık geldi.
Bu dönemde toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetmişti.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih
Altın Rezervleri
Brüt Döviz Rezervleri
Toplam Rezervler
24.02.2023
49.190
71.980
121.170
31.03.2023
52.176
70.247
122.423
28.04.2023
46.413
68.471
114.884
26.05.2023
41.939
56.519
98.458
27.06.2023
41.432
67.155
108.587
28.07.2023
41.425
72.349
113.774
25.08.2023
41.344
75.955
117.299
29.09.2023
40.629
81.575
122.203
20.10.2023
43.558
82.567
126.125
27.10.2023
44.148
82.412
126.560
03.11.2023
44.476
83.944
128.420
10.11.2023
43.970
84.644
128.614
17.11.2023
45.241
89.226
134.468
24.11.2023
45.496
90.997
136.493