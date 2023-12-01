https://sputniknews.com.tr/20231201/sirp-uzman-buatlija-bati-muttefiklerini-tehdit-ederken-rusya-muhtaclara-yardim-gonderiyor-1077996405.html

Sırp uzman Bušatlija: Batı, müttefiklerini tehdit ederken Rusya muhtaçlara yardım gönderiyor

Sırp uzman Bušatlija: Batı, müttefiklerini tehdit ederken Rusya muhtaçlara yardım gönderiyor

Rusya’nın Afrika’ya sağladığı tahıl şeklindeki insani yardımdan para kazanmayacağını, ama siyasi fayda elde edeceğini belirten Sırp uzman Bušatlija, Batı... 01.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-01T19:28+0300

2023-12-01T19:28+0300

2023-12-01T20:14+0300

ukrayna krizi

rusya

mahmut bušatlija

afrika

tahıl

tahıl

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/02/1062989427_0:87:2999:1773_1920x0_80_0_0_69cc8fb1eb7a8cdc21c248357d1875c5.jpg

Kalkınma ve yatırım konularında önde gelen Sırp uzmanlardan biri olan Mahmut Bušatlija, Sputnik’e açıklamasında, Rusya’nın yoksul Afrika ülkelerine 200 bin ton tahıl gönderme vaadi kapsamında 25 bin ton buğday taşıyan ilk geminin Somali’ye ulaştığı haberini şu sözlerle değerlendirdi:Bu tür adımların iyi bir izlenim bıraktığını söyleyen Bušatlija, “Öncelikle gıda ve ayrıca enerji kaynaklarına ihtiyaç duyan ülkelere yardım sağlamaya yönelik eylemlerin devam edeceğine inanıyorum” diye kaydetti.Malili uzman: Rusya sözünü tutuyorMalili analiz uzmanı, Ulusal Girişim ve Düşünce Birliği üyesi Assane Magatte Seye de bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:‘Afrika ülkelerinin ABD’yi dinleyecek hali yok’Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’deki Jawaharlal Nehru Üniversitesi’nin Rusya ve Orta Asya Çalışmaları Merkezi’nin emekli profesörü Dr. Anuradha Chenoy, Somali’ye tahıl yardımıyla ilgili şunu söyledi:‘Rusya Küresel Güney’in lideri’Hindistan-Çin Ekonomik ve Kültür Konseyi Genel Sekreteri Mohammed Saqib, Sputnik’e açıklamasında, “Rusya üzerine sorumluluk alıyor. Rusya bir şekilde her zaman Küresel Güney’in lideri olarak ortaya çıkıyor ve bölgedeki kalkınmakta olan ülkelere bağlılığını gösteriyor. Bu yüzden bu adım önemli, çünkü son zamanlarda Batı’ya bakarsanız, özellikle de ABD dikkatini tamamen savaşlara ve müttefiklerine vermiş durumda. Kalkınmakta olan ülkeler veya yoksul insanlar umurlarında değil. Ama şimdi yeni bir dünya düzeninin eşiğindeyiz. Her şey değişiyor. Bence, yapılması gereken şeylerin başında Rusya yer alıyor. İşte Rusya bu yüzden inisiyatif alıyor” yorumunda bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231130/rusya-ulusal-muhafizlari-hakkinda-bilgi-toplayan-ukraynali-ajana-fsbden-baskin-1077957029.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, mahmut bušatlija, afrika, tahıl, tahıl