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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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Sırp uzman Bušatlija: Batı, müttefiklerini tehdit ederken Rusya muhtaçlara yardım gönderiyor
Sırp uzman Bušatlija: Batı, müttefiklerini tehdit ederken Rusya muhtaçlara yardım gönderiyor
Rusya’nın Afrika’ya sağladığı tahıl şeklindeki insani yardımdan para kazanmayacağını, ama siyasi fayda elde edeceğini belirten Sırp uzman Bušatlija, Batı... 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T19:28+0300
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Kalkınma ve yatırım konularında önde gelen Sırp uzmanlardan biri olan Mahmut Bušatlija, Sputnik’e açıklamasında, Rusya’nın yoksul Afrika ülkelerine 200 bin ton tahıl gönderme vaadi kapsamında 25 bin ton buğday taşıyan ilk geminin Somali’ye ulaştığı haberini şu sözlerle değerlendirdi:Bu tür adımların iyi bir izlenim bıraktığını söyleyen Bušatlija, “Öncelikle gıda ve ayrıca enerji kaynaklarına ihtiyaç duyan ülkelere yardım sağlamaya yönelik eylemlerin devam edeceğine inanıyorum” diye kaydetti.Malili uzman: Rusya sözünü tutuyorMalili analiz uzmanı, Ulusal Girişim ve Düşünce Birliği üyesi Assane Magatte Seye de bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:‘Afrika ülkelerinin ABD’yi dinleyecek hali yok’Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’deki Jawaharlal Nehru Üniversitesi’nin Rusya ve Orta Asya Çalışmaları Merkezi’nin emekli profesörü Dr. Anuradha Chenoy, Somali’ye tahıl yardımıyla ilgili şunu söyledi:‘Rusya Küresel Güney’in lideri’Hindistan-Çin Ekonomik ve Kültür Konseyi Genel Sekreteri Mohammed Saqib, Sputnik’e açıklamasında, “Rusya üzerine sorumluluk alıyor. Rusya bir şekilde her zaman Küresel Güney’in lideri olarak ortaya çıkıyor ve bölgedeki kalkınmakta olan ülkelere bağlılığını gösteriyor. Bu yüzden bu adım önemli, çünkü son zamanlarda Batı’ya bakarsanız, özellikle de ABD dikkatini tamamen savaşlara ve müttefiklerine vermiş durumda. Kalkınmakta olan ülkeler veya yoksul insanlar umurlarında değil. Ama şimdi yeni bir dünya düzeninin eşiğindeyiz. Her şey değişiyor. Bence, yapılması gereken şeylerin başında Rusya yer alıyor. İşte Rusya bu yüzden inisiyatif alıyor” yorumunda bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231130/rusya-ulusal-muhafizlari-hakkinda-bilgi-toplayan-ukraynali-ajana-fsbden-baskin-1077957029.html
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Sırp uzman Bušatlija: Batı, müttefiklerini tehdit ederken Rusya muhtaçlara yardım gönderiyor

19:28 01.12.2023 (güncellendi: 20:14 01.12.2023)
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Rusya’nın Afrika’ya sağladığı tahıl şeklindeki insani yardımdan para kazanmayacağını, ama siyasi fayda elde edeceğini belirten Sırp uzman Bušatlija, Batı, müttefiklerine bile şantaj yaparken Rusya’nın muhtaçlara dostça davrandığını kaydetti.
Kalkınma ve yatırım konularında önde gelen Sırp uzmanlardan biri olan Mahmut Bušatlija, Sputnik’e açıklamasında, Rusya’nın yoksul Afrika ülkelerine 200 bin ton tahıl gönderme vaadi kapsamında 25 bin ton buğday taşıyan ilk geminin Somali’ye ulaştığı haberini şu sözlerle değerlendirdi:
“Bu kampanyanın devam edeceğine inanıyorum. Bunun ne ölçüde olacağını söylemek zor, çünkü Rusya’da bu yılki tarım üretiminin sonuçlarına bağlı olacak. Bolluk olursa Rusya’nın açlık çeken ülkelere yardım etme şansı daha büyük olur. Ekonomik faydaya gelince Rusya bundan hiçbir kazanç sağlamayacak ve muhtemelen bu sevkiyatın maliyetini de karşılamak isteyecek. Ancak bu çok iyi bir siyasi adım, çünkü kolektif Batı’nın en yakın müttefiklerine bile şantaj yaptığı bir durumda, Rusya ve Çin, yardıma en çok ihtiyaç duyan ülkelere karşı çok açık ve dostane davranıyor.”
Bu tür adımların iyi bir izlenim bıraktığını söyleyen Bušatlija, “Öncelikle gıda ve ayrıca enerji kaynaklarına ihtiyaç duyan ülkelere yardım sağlamaya yönelik eylemlerin devam edeceğine inanıyorum” diye kaydetti.

Malili uzman: Rusya sözünü tutuyor

Malili analiz uzmanı, Ulusal Girişim ve Düşünce Birliği üyesi Assane Magatte Seye de bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
Rusya sözünü tutuyor. Kargonun Somali’ye gelmiş olması, bu sözün kağıt üzerinde kalmadığı, somut eylemlerle desteklendiğini gösteriyor. Rus tahıla ihtiyaç vardı. Çünkü bu ülke sel yaşadı. Kargo, Somali’nin afet yönetim ajansına teslim edildi.”
“Rusya’yla, 1960’lı yıllardan gelen, eski ilişkilere sahibiz. Bu ilişkilerin en büyük özelliği, hep istikrarlı olmaları. Aynısı askeri alan için de geçerli. Eski dostlar bugün de bizimle omuz omuza, gelecekte de dost olarak kalacaklar.”

‘Afrika ülkelerinin ABD’yi dinleyecek hali yok’

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’deki Jawaharlal Nehru Üniversitesi’nin Rusya ve Orta Asya Çalışmaları Merkezi’nin emekli profesörü Dr. Anuradha Chenoy, Somali’ye tahıl yardımıyla ilgili şunu söyledi:
“Rusya, Batı ülkelerinin Batı’daki limanlarda Rus gemilerine uyguladığı engellemeye rağmen, Afrika’nın en muhtaç ülkelerine tahıl sevkiyatının devam edeceği sözünü vermişti. Bu söz doğrultusunda Rusya, Afrika ülkelerine ücretsiz sevkiyat başlattı ve bu sevkiyatların ilki Somali’ye ulaştı. Afrika ülkeleri için verilen yeni mücadelede en önemli hususun, soğuk savaş jeopolitiğinin aksine maddi destek olduğu ortada. Daha önce ABD’li yetkililer, Afrika ülkelerini Rusya’yla ilişki kurmamaları konusunda uyarmıştı. Belli ki bu ülkelerin ABD’yi dinleyecek hali yok. Onlar, Rusya’yı zaman içinde sınanmış bir ortak olarak görüyorlar. Bu jest de bu eğilimin devam edeceğini gösteriyor.”

‘Rusya Küresel Güney’in lideri’

Hindistan-Çin Ekonomik ve Kültür Konseyi Genel Sekreteri Mohammed Saqib, Sputnik’e açıklamasında, “Rusya üzerine sorumluluk alıyor. Rusya bir şekilde her zaman Küresel Güney’in lideri olarak ortaya çıkıyor ve bölgedeki kalkınmakta olan ülkelere bağlılığını gösteriyor. Bu yüzden bu adım önemli, çünkü son zamanlarda Batı’ya bakarsanız, özellikle de ABD dikkatini tamamen savaşlara ve müttefiklerine vermiş durumda. Kalkınmakta olan ülkeler veya yoksul insanlar umurlarında değil. Ama şimdi yeni bir dünya düzeninin eşiğindeyiz. Her şey değişiyor. Bence, yapılması gereken şeylerin başında Rusya yer alıyor. İşte Rusya bu yüzden inisiyatif alıyor” yorumunda bulundu.
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