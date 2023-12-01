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https://sputniknews.com.tr/20231201/secil-erzanin-dolandiricilik-davasinda-yeni-gelisme-semih-kaya-zorla-getirilecek-1077977236.html
Seçil Erzan'ın dolandırıcılık davasında yeni gelişme: Semih Kaya zorla getirilecek
Seçil Erzan'ın dolandırıcılık davasında yeni gelişme: Semih Kaya zorla getirilecek
Futbolcuların yanı sıra çok sayıda iş adamını dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın yargılandığı davanın ara kararına ulaşıldı. 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T08:13+0300
2023-12-01T08:13+0300
türkiye
seçil erzan
dolandırıcılık
banka
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denizbank
fatih terim
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semih kaya
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Özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan'ın aralarında eski futbolcular Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan ve Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera'nın da olduğu ünlü isimleri 1 milyar 260 bin lira dolandırmasıyla ilgili davada önemli bir gelişme yaşandı."Özel belgede sahtecilik" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 226 yıl hapis cezası istenen Erzan'ın dolandırmaya çalıştığı ancak dolandıramadığı, üstüne üstlük bir de fazladan para verdiği ender isimlerden bir tanesi eski Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir'di.'Yakamı kurtaramadım'Sabah gazetesinin haberine göre Erzan ifadesinde, 3 milyon 200 bin dolar aldığı Semih Kaya'ya 5 milyon 700 dolar ödediğini anlatarak, "Semih Kaya'dan yakamı kurtaramadım; ona ödediğim fazla parayı Arda Turan ve Emre Belözoğlu'ndan aldım. Semih Kaya bana zorla para satmıştır" diyerek Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir'in kendisini tehdit ettiğini söyledi.Aldığı paralarla villa aldıErzan, Semih Kaya için ayrıca "Ana paraya ilişkin hiçbir alacağı kalmamış olmasına rağmen defalarca evime gelerek, beni tehdit ederek zorla para almıştır. Semih Kaya, benden aldığı paralar ile Hybrid yüksek fiyatlı Mercedes bir araç da satın aldı. Ayrıca benden aldığı faizle Bodrum'da bir villa satın aldı. Ben günlerce menajeri Fırat Özdemir'in Etiler'de bulunan ofisine 2022 Aralık ayından sonra 2-3 günde bir gidip saatlerce yalvarıp ağlıyordum. Artık yakamı kurtarmak istiyordum ancak hiçbir şekilde beni dinlemediler " ifadelerini de kullanmıştı.Semih Kaya tanık olarak dinlenecekErzan'ın da arasında bulunduğu 4'ü tutuklu 7 sanığın yargılandığı İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, Semih Kaya, menajeri Fırat Özdemir ve teknik direktör Fatih Terim'in bir dönem yardımcılığını yapan Müfit Erkasap'ın eşi Nur Erkasap'ın da arasında olduğu 12 kişinin 'tanık' sıfatıyla ifadelerinin alınması için, ocak ayında yapılacak olan davanın ikinci duruşmasına zorla getirme kararı çıkardı.Tefecilikle suçlamaAralarında Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir'in de olduğu 11 "şüpheli" hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca halihazırda tefecilik suçundan soruşturma yürütülüyor.Seçil Erzan'ın 20 Kasım'daki duruşmada mahkemeye avukatı aracılığıyla, adli emanette tutulan ve arkasında çatlaklar bulunan bir adet cep telefonun bilirkişiye verilmesini, suç delillerinin tespiti amacıyla rapor aldırılması talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Mahkeme de talep doğrultusunda Seçil Erzan'dan telefona ilişkin tüm şifreleri mahkemeye sunmasını istedi.
https://sputniknews.com.tr/20231130/secil-erzan-davasinda-yeni-gelisme-gpsli-cantayla-ilgili-konustu-1077966095.html
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Seçil Erzan'ın dolandırıcılık davasında yeni gelişme: Semih Kaya zorla getirilecek

08:13 01.12.2023
© Fotoğraf : Twitter Seçil Erzan
Seçil Erzan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Futbolcuların yanı sıra çok sayıda iş adamını dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın yargılandığı davanın ara kararına ulaşıldı.
Özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan'ın aralarında eski futbolcular Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan ve Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera'nın da olduğu ünlü isimleri 1 milyar 260 bin lira dolandırmasıyla ilgili davada önemli bir gelişme yaşandı.
"Özel belgede sahtecilik" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 226 yıl hapis cezası istenen Erzan'ın dolandırmaya çalıştığı ancak dolandıramadığı, üstüne üstlük bir de fazladan para verdiği ender isimlerden bir tanesi eski Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir'di.

'Yakamı kurtaramadım'

Sabah gazetesinin haberine göre Erzan ifadesinde, 3 milyon 200 bin dolar aldığı Semih Kaya'ya 5 milyon 700 dolar ödediğini anlatarak, "Semih Kaya'dan yakamı kurtaramadım; ona ödediğim fazla parayı Arda Turan ve Emre Belözoğlu'ndan aldım. Semih Kaya bana zorla para satmıştır" diyerek Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir'in kendisini tehdit ettiğini söyledi.

Aldığı paralarla villa aldı

Erzan, Semih Kaya için ayrıca "Ana paraya ilişkin hiçbir alacağı kalmamış olmasına rağmen defalarca evime gelerek, beni tehdit ederek zorla para almıştır. Semih Kaya, benden aldığı paralar ile Hybrid yüksek fiyatlı Mercedes bir araç da satın aldı. Ayrıca benden aldığı faizle Bodrum'da bir villa satın aldı. Ben günlerce menajeri Fırat Özdemir'in Etiler'de bulunan ofisine 2022 Aralık ayından sonra 2-3 günde bir gidip saatlerce yalvarıp ağlıyordum. Artık yakamı kurtarmak istiyordum ancak hiçbir şekilde beni dinlemediler " ifadelerini de kullanmıştı.

Semih Kaya tanık olarak dinlenecek

Erzan'ın da arasında bulunduğu 4'ü tutuklu 7 sanığın yargılandığı İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, Semih Kaya, menajeri Fırat Özdemir ve teknik direktör Fatih Terim'in bir dönem yardımcılığını yapan Müfit Erkasap'ın eşi Nur Erkasap'ın da arasında olduğu 12 kişinin 'tanık' sıfatıyla ifadelerinin alınması için, ocak ayında yapılacak olan davanın ikinci duruşmasına zorla getirme kararı çıkardı.

Tefecilikle suçlama

Aralarında Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir'in de olduğu 11 "şüpheli" hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca halihazırda tefecilik suçundan soruşturma yürütülüyor.
Seçil Erzan'ın 20 Kasım'daki duruşmada mahkemeye avukatı aracılığıyla, adli emanette tutulan ve arkasında çatlaklar bulunan bir adet cep telefonun bilirkişiye verilmesini, suç delillerinin tespiti amacıyla rapor aldırılması talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Mahkeme de talep doğrultusunda Seçil Erzan'dan telefona ilişkin tüm şifreleri mahkemeye sunmasını istedi.
Seçil Erzan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2023
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