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https://sputniknews.com.tr/20231130/secil-erzan-davasinda-yeni-gelisme-gpsli-cantayla-ilgili-konustu-1077966095.html
Seçil Erzan davasında yeni gelişme: İçinde GPS olan çantayla ilgili açıklama
Seçil Erzan davasında yeni gelişme: İçinde GPS olan çantayla ilgili açıklama
Seçil Erzan davasında ilk şikayeti yaptığı ifade edilen iş adamı Baltaş'ın avukatı, futbolcu Semih Kaya'ya ulaşan çantada GPS bulunmasıyla ilgili "Müvekkilimin... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T21:09+0300
2023-11-30T21:10+0300
seçil erzan
türkiye
semih kaya
gps
çanta
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Seçil Erzan davasıyla ile ilgili ilk şikayeti yaptığı ifade edilen iş adamı Atilla Baltaş'ın avukatı'Fatih Terim Fonu' olarak anılan olayın ortaya çıkmasını sağlayan ilk şikayeti yaptığı ifade edilen iş adamı Atilla Baltaş'ın avukatı Ümit Karadağ yaşananlara ilişkin İhlas Haber Ajansı muhabirine konuştu. Karadağ, Baltaş'ın teslim ettiği ve Semih Kaya'ya ulaşan çantada GPS bulunmasına ilişkin iddialara yanıt verdi.'GPS önceki olay nedeniyle tamamen tedbir amacıyla konulmuş bir cihaz'Atilla Baltaş'ın verdiği para dolu çantada GPS'in bulunması ve çantanın Semih Kaya'ya ulaşması konusuyla ilgili konuşan Avukat Karadağ, “GPS çok konuşuldu, benim müvekkilimin Seçil Erzan'ın parayı ne yapacağı ya da kime vereceğiyle ilgili ‘Acaba ne olacak' gibi bir şüpheyle yaptığı bir olay değil. Hem GPS'yi hem önceki suç duyurumuzu beraber savcıya sunacağız, müvekkilimin bir çantası çalındı. O olay sonrasında daha yüklü bir para, daha büyük bir mağduriyete neden olmasın çünkü müvekkilim iş adamı ve restoranlardan, fabrikalardan para toplanıyor. Bir bilgi kirliliği oldu sanki GPS'yi müvekkil bu olayı biliyor da şüphelenmiş gibi adeta değerlendirildi bunu bütün kamuoyuna iletmiş olalım. Bir önceki olay nedeniyle tamamen tedbir amacıyla konulmuş bir cihaz. Bunu gizli şekilde yapsaydık zaten GPS'in üstünde marka ibaresi var, bunu bir kişinin çantanın içinde görmemesi zaten söz konusu değil” açıklamasında bulundu.Sevgili iddiasıGPS'in bulunması üzerine Seçil Erzan'ın eski futbolcu Semih Kaya'ya Baltaş ile sevgili olduğunu söylediği iddiaları üzerine konuşan avukat Karadağ şunları açıkladı:Seçil Erzan'dan çanta içinde para alan Semih Kaya, bu parayı bankaya yatırdıktan sonra çantayı geri vermek istemişti. Erzan'ın "Çanta sende kalsın" demesi üzerine boş çantayı aracına koyan Semih Kaya, yola çıktığı sırada çantada GPS cihazı olduğunu fark etmişti. Semih Kaya, durumu Seçil Erzan'la paylaşınca, bavulun Semih Kaya'dan önce özel fon adı altında para getiren iş insanı Atilla Baltaş'a ait olduğu ortaya çıkmıştı. Bu olaydan sonra iş adamı Atilla Baltaş avukatı aracılığı ile 7 Nisan 2023'de savcılığa başvurarak şikayetçi olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231130/secil-erzanin-o-para-gelseydi-bu-olaylar-ortaya-cikmayacakti-dedigi-para-ortaya-cikti-1077956368.html
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Seçil Erzan davasında yeni gelişme: İçinde GPS olan çantayla ilgili açıklama

21:09 30.11.2023 (güncellendi: 21:10 30.11.2023)
© Fotoğraf : Twitter Seçil Erzan
Seçil Erzan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Seçil Erzan davasında ilk şikayeti yaptığı ifade edilen iş adamı Baltaş'ın avukatı, futbolcu Semih Kaya'ya ulaşan çantada GPS bulunmasıyla ilgili "Müvekkilimin Seçil Erzan'ın parayı ne yapacağı kime vereceğiyle ilgili ‘Ne olacak' gibi bir şüpheyle yaptığı bir şey değil. Bir önceki olay nedeniyle tamamen tedbir amacıyla konulmuş bir cihaz" dedi.
Seçil Erzan davasıyla ile ilgili ilk şikayeti yaptığı ifade edilen iş adamı Atilla Baltaş'ın avukatı
'Fatih Terim Fonu' olarak anılan olayın ortaya çıkmasını sağlayan ilk şikayeti yaptığı ifade edilen iş adamı Atilla Baltaş'ın avukatı Ümit Karadağ yaşananlara ilişkin İhlas Haber Ajansı muhabirine konuştu. Karadağ, Baltaş'ın teslim ettiği ve Semih Kaya'ya ulaşan çantada GPS bulunmasına ilişkin iddialara yanıt verdi.

'GPS önceki olay nedeniyle tamamen tedbir amacıyla konulmuş bir cihaz'

Atilla Baltaş'ın verdiği para dolu çantada GPS'in bulunması ve çantanın Semih Kaya'ya ulaşması konusuyla ilgili konuşan Avukat Karadağ, “GPS çok konuşuldu, benim müvekkilimin Seçil Erzan'ın parayı ne yapacağı ya da kime vereceğiyle ilgili ‘Acaba ne olacak' gibi bir şüpheyle yaptığı bir olay değil. Hem GPS'yi hem önceki suç duyurumuzu beraber savcıya sunacağız, müvekkilimin bir çantası çalındı. O olay sonrasında daha yüklü bir para, daha büyük bir mağduriyete neden olmasın çünkü müvekkilim iş adamı ve restoranlardan, fabrikalardan para toplanıyor. Bir bilgi kirliliği oldu sanki GPS'yi müvekkil bu olayı biliyor da şüphelenmiş gibi adeta değerlendirildi bunu bütün kamuoyuna iletmiş olalım. Bir önceki olay nedeniyle tamamen tedbir amacıyla konulmuş bir cihaz. Bunu gizli şekilde yapsaydık zaten GPS'in üstünde marka ibaresi var, bunu bir kişinin çantanın içinde görmemesi zaten söz konusu değil” açıklamasında bulundu.

Sevgili iddiası

GPS'in bulunması üzerine Seçil Erzan'ın eski futbolcu Semih Kaya'ya Baltaş ile sevgili olduğunu söylediği iddiaları üzerine konuşan avukat Karadağ şunları açıkladı:

“Semih Kaya GPS'yi fark edince tabi takip edildiğini düşünmüş o da müvekkilimle Seçil Erzan üzerinden iletişime geçmiş. Muhtemelen Semih Kaya'yı ikna etmek için böyle bir şey söyledi ama biz bunu Seçil Erzan'a meslektaşımız vasıtasıyla da sorduk. O da böyle bir şeyi kesinlikle söylemediğini, asla böyle bir söylemde bulunmadığını belirtti. Biz kimseye bir ithamda bulunmamak üzere Semih Kaya'ya ya o anki durumu idare etmek için Seçil Erzan söyledi, Seçil'in iddiasına göre de ‘Ben asla böyle bir şey söylemedim' ki zaten böyle bir şey mümkün değil. Ben Hakan Ateş veya Mehmet Aydoğdu'nun bu işin içinde olabileceğine ihtimal vermiyorum.

Benim müvekkilim ne futbolcuları ne Fatih Terim'i tanır, şahsi görüşüm Fatih Terim'in de burada lekelendiğini düşünüyorum. Seçil Erzan'ın ne diyeceği, kimin fazla para aldığı önemli, tefecilik iddiasında bulunduğu kişilerin gerçekten tefeci olup olmadıklarının araştırılması anlamında önemli. Paranın nereye gittiğiyle ilgili çeşitli söylemler var, İsviçre'ye Bulgaristan'a gittiği belli şekillerde aklandığı şeklinde. Fatih Terim ile ilgili şikayetçi olup olmaması tabi ki Fatih Hoca'nın kendi takdirindedir, zararını belki de hala tespit edemedi bilemiyorum.”

Seçil Erzan'dan çanta içinde para alan Semih Kaya, bu parayı bankaya yatırdıktan sonra çantayı geri vermek istemişti. Erzan'ın "Çanta sende kalsın" demesi üzerine boş çantayı aracına koyan Semih Kaya, yola çıktığı sırada çantada GPS cihazı olduğunu fark etmişti.
Semih Kaya, durumu Seçil Erzan'la paylaşınca, bavulun Semih Kaya'dan önce özel fon adı altında para getiren iş insanı Atilla Baltaş'a ait olduğu ortaya çıkmıştı.
Bu olaydan sonra iş adamı Atilla Baltaş avukatı aracılığı ile 7 Nisan 2023'de savcılığa başvurarak şikayetçi olmuştu.
Seçil Erzan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2023
TÜRKİYE
Seçil Erzan’ın 'O para gelseydi bu olaylar ortaya çıkmayacaktı' dediği para ortaya çıktı
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