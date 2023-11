https://sputniknews.com.tr/20231201/rus-uzman-japonyanin-pkkyi-teror-listesinden-cikarma-kararinin-olasi-nedenlerini-anlatti-1077971740.html

Rus uzman, Japonya'nın PKK’yı terör listesinden çıkarma kararının olası nedenlerini anlattı

Japonya Kamu Güvenliği İstihbarat Ajansı’nın (PSIA) terör örgütlerini sıraladığı listeden daha önce IŞİD ve El Kaide ile bir arada yer alan PKK'yı çıkarma... 01.12.2023, Sputnik Türkiye

Rusya Bilimler Akademisi Japonya Araştırmaları Merkezi Direktörü Valeriy Kistanov, Sputnik’e demecinde PSIA’nın daha önce ‘büyük uluslararası terör örgütü’ olarak nitelediği PKK’yı terör örgütleri listesinden çıkarma kararının olası nedenlerini sıraladı.Kistanov, “Eğer bu (PKK'nın PSIA’nın terör örgütleri listesinden çıkarılması) doğruysa, bu durum ayrı örgütlerle ilgili olmayıp, listeye dahil edilme kriterlerindeki değişiklikten kaynaklanıyor olabilir. Bunun nedeni ayrıca Japonya'nın Doğu ile Batı arasında bir köprü rolü oynamaya çalışıp, siyasi puan ve ekonomik kazanç elde etmesi olabilir. Japonya kendisini ‘Batı dünyasının’ bir parçası olarak görse de küresel Güney'e yönelik tutumu bakımından her zaman Batı'nın peşinden gitmiyor. Japonya herhangi bir örgütü terörist örgüt olarak adlandırma konusunda da çok hassas. Mesele şu ki, Japonya petrol tedariki bakımından yüzde 90 oranında Ortadoğu'ya bağımlı ve Arap ülkeleriyle ilişkilerin bozulması onu kriz tehlikesi ile karşı karşıya bırakır” diye konuştu.Japonya’nın Ortadoğu bölgesine yönelik politikasında dengeli bir rota üzerinden ilerlemeye çalıştığını vurgulayan Kistanov, şöyle konuştu:Rus uzman, “Ve şimdi Japonya, Ortadoğu ülkeleriyle ilişkilerinde ince dengeyi korumaya çalışıyor ve güç dengesindeki her türlü değişikliğe oldukça dengeli yaklaşıyor. Küresel terör örgütleri listesinden bahsedecek olursak PSIA, şu ya da bu ülkenin söz konusu listeye dahil edilmesinin uluslararası kuruluşların verilerine dayandığını not düşüyor” ifadelerini kullandı.

