https://sputniknews.com.tr/20231201/rus-uzman-japonyanin-pkkyi-teror-listesinden-cikarma-kararinin-olasi-nedenlerini-anlatti-1077971740.html
Rus uzman, Japonya'nın PKK’yı terör listesinden çıkarma kararının olası nedenlerini anlattı
Rus uzman, Japonya'nın PKK’yı terör listesinden çıkarma kararının olası nedenlerini anlattı
Japonya Kamu Güvenliği İstihbarat Ajansı’nın (PSIA) terör örgütlerini sıraladığı listeden daha önce IŞİD ve El Kaide ile bir arada yer alan PKK'yı çıkarma... 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T01:38+0300
2023-12-01T01:38+0300
2023-12-01T01:38+0300
görüş
valeriy kistanov
terör
pkk
ypg/pkk
pkk/kck
japonya
japonya
opec
petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
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Rusya Bilimler Akademisi Japonya Araştırmaları Merkezi Direktörü Valeriy Kistanov, Sputnik’e demecinde PSIA’nın daha önce ‘büyük uluslararası terör örgütü’ olarak nitelediği PKK’yı terör örgütleri listesinden çıkarma kararının olası nedenlerini sıraladı.Kistanov, “Eğer bu (PKK'nın PSIA’nın terör örgütleri listesinden çıkarılması) doğruysa, bu durum ayrı örgütlerle ilgili olmayıp, listeye dahil edilme kriterlerindeki değişiklikten kaynaklanıyor olabilir. Bunun nedeni ayrıca Japonya'nın Doğu ile Batı arasında bir köprü rolü oynamaya çalışıp, siyasi puan ve ekonomik kazanç elde etmesi olabilir. Japonya kendisini ‘Batı dünyasının’ bir parçası olarak görse de küresel Güney'e yönelik tutumu bakımından her zaman Batı'nın peşinden gitmiyor. Japonya herhangi bir örgütü terörist örgüt olarak adlandırma konusunda da çok hassas. Mesele şu ki, Japonya petrol tedariki bakımından yüzde 90 oranında Ortadoğu'ya bağımlı ve Arap ülkeleriyle ilişkilerin bozulması onu kriz tehlikesi ile karşı karşıya bırakır” diye konuştu.Japonya’nın Ortadoğu bölgesine yönelik politikasında dengeli bir rota üzerinden ilerlemeye çalıştığını vurgulayan Kistanov, şöyle konuştu:Rus uzman, “Ve şimdi Japonya, Ortadoğu ülkeleriyle ilişkilerinde ince dengeyi korumaya çalışıyor ve güç dengesindeki her türlü değişikliğe oldukça dengeli yaklaşıyor. Küresel terör örgütleri listesinden bahsedecek olursak PSIA, şu ya da bu ülkenin söz konusu listeye dahil edilmesinin uluslararası kuruluşların verilerine dayandığını not düşüyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231130/mhpden-japonyaya-pkk-tepkisi-1077968052.html
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Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
valeriy kistanov, terör, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, japonya, japonya, opec, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), opec+
valeriy kistanov, terör, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, japonya, japonya, opec, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), opec+
Rus uzman, Japonya'nın PKK’yı terör listesinden çıkarma kararının olası nedenlerini anlattı
Japonya Kamu Güvenliği İstihbarat Ajansı’nın (PSIA) terör örgütlerini sıraladığı listeden daha önce IŞİD ve El Kaide ile bir arada yer alan PKK'yı çıkarma kararını yorumlayan Rus uzman Kistanov, Tokyo’nun Ortadoğu bölgesine yönelik politikasında dengeli bir yol izlemeye çalıştığına dikkat çekti.
Rusya Bilimler Akademisi Japonya Araştırmaları Merkezi Direktörü Valeriy Kistanov, Sputnik’e demecinde PSIA’nın daha önce ‘büyük uluslararası terör örgütü’ olarak nitelediği PKK’yı terör örgütleri listesinden çıkarma kararının olası nedenlerini sıraladı.
Kistanov, “Eğer bu (PKK'nın PSIA’nın terör örgütleri listesinden çıkarılması) doğruysa, bu durum ayrı örgütlerle ilgili olmayıp, listeye dahil edilme kriterlerindeki değişiklikten kaynaklanıyor olabilir. Bunun nedeni ayrıca Japonya'nın Doğu ile Batı arasında bir köprü rolü oynamaya çalışıp, siyasi puan ve ekonomik kazanç elde etmesi olabilir. Japonya kendisini ‘Batı dünyasının’ bir parçası olarak görse de küresel Güney'e yönelik tutumu bakımından her zaman Batı'nın peşinden gitmiyor. Japonya herhangi bir örgütü terörist örgüt olarak adlandırma konusunda da çok hassas. Mesele şu ki, Japonya petrol tedariki bakımından yüzde 90 oranında Ortadoğu'ya bağımlı ve Arap ülkeleriyle ilişkilerin bozulması onu kriz tehlikesi ile karşı karşıya bırakır” diye konuştu.
Japonya’nın Ortadoğu bölgesine yönelik politikasında dengeli bir rota üzerinden ilerlemeye çalıştığını vurgulayan Kistanov, şöyle konuştu:
“OPEC 1973'te petrol fiyatlarını artırdığı zaman Japonya'da neredeyse panik yaşanmıştı. 1991'de Körfez Savaşı başladığında ABD Arap karşıtı bir koalisyon kurmuştu, ancak Japonya buna katılmamış, para (ödemeleri) ile kurtulmuştu. Japonya'nın bu tutumuna ‘çek defteri diplomasisi’ adı verilmişti. 2019 yazında İngiliz bandıralı bir tankerin alıkonulması nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim yeniden tırmanınca, Japonya durumu izlemek ve bilgi toplamak için oraya Öz Savunma Kuvvetleri’nin bir gemisini gönderdi, ancak Washington'un Basra Körfezi bölgesinde deniz taşımacılığı özgürlüğünü garanti altına almak için açıkladığı koalisyona katılmayı bir kez daha reddetti. Avustralya, İngiltere, Suudi Arabistan, Bahreyn ve BAE koalisyona katılma niyetinde olduklarını açıklamalarına rağmen.”
Rus uzman, “Ve şimdi Japonya, Ortadoğu ülkeleriyle ilişkilerinde ince dengeyi korumaya çalışıyor ve güç dengesindeki her türlü değişikliğe oldukça dengeli yaklaşıyor. Küresel terör örgütleri listesinden bahsedecek olursak PSIA, şu ya da bu ülkenin söz konusu listeye dahil edilmesinin uluslararası kuruluşların verilerine dayandığını not düşüyor” ifadelerini kullandı.