Rus savaş uçakları, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait insansız hücumbotu imha etti

Haziran başında başlayan ve büyük umutlar bağlanan karşı saldırıda topyekün başarısızlığa uğrayan Ukrayna ordusu, Rusya'nın askeri ve sivil unsurlarına zarar vermek için farklı yollara başvurmayı sürdürüyor. Kiev'e bağlı güçler, Karadeniz'de bu sabah insansız hücumbotla gerçekleştirdiği yeni saldırı girişiminde de başarısız oldu.



Rusya Savunma Bakanlığı, insansız hücumbotun sabah 08:00 sularında Karadeniz'in batısında tespit edildiğini bildirdi.



Yapılan tespitin üzerine Karadeniz Filosu'nun savaş uçaklarının havalandığını kaydeden bakanlık, Kiev'e ait insansız hücumbotun başarıyla imha edildiğinin altını çizdi.



Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.