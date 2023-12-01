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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231201/rus-savas-ucaklari-karadenizde-ukraynaya-ait-insansiz-hucumbotu-imha-etti-1077979747.html
Rus savaş uçakları, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait insansız hücumbotu imha etti
Rus savaş uçakları, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait insansız hücumbotu imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Kırım'a doğru ilerleyen Ukrayna ordusuna ait insansız hücumbotun Rus savaş uçakları tarafından vurulduğunu belirtti. 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T10:55+0300
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ukrayna krizi
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moskova. kremlin. putin
rus ordusu
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Haziran başında başlayan ve büyük umutlar bağlanan karşı saldırıda topyekün başarısızlığa uğrayan Ukrayna ordusu, Rusya'nın askeri ve sivil unsurlarına zarar vermek için farklı yollara başvurmayı sürdürüyor. Kiev'e bağlı güçler, Karadeniz'de bu sabah insansız hücumbotla gerçekleştirdiği yeni saldırı girişiminde de başarısız oldu.Rusya Savunma Bakanlığı, insansız hücumbotun sabah 08:00 sularında Karadeniz'in batısında tespit edildiğini bildirdi.Yapılan tespitin üzerine Karadeniz Filosu'nun savaş uçaklarının havalandığını kaydeden bakanlık, Kiev'e ait insansız hücumbotun başarıyla imha edildiğinin altını çizdi.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231201/bidenin-yeni-sakasi-gundem-oldu-tum-dunyayi-yok-etmek-icin-elimde-bir-kod-var-1077973268.html
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Rus savaş uçakları, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait insansız hücumbotu imha etti

10:55 01.12.2023
© United Aircraft CorporationRus Su-35 savaş uçağı
Rus Su-35 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
© United Aircraft Corporation
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Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Kırım'a doğru ilerleyen Ukrayna ordusuna ait insansız hücumbotun Rus savaş uçakları tarafından vurulduğunu belirtti.
Haziran başında başlayan ve büyük umutlar bağlanan karşı saldırıda topyekün başarısızlığa uğrayan Ukrayna ordusu, Rusya'nın askeri ve sivil unsurlarına zarar vermek için farklı yollara başvurmayı sürdürüyor. Kiev'e bağlı güçler, Karadeniz'de bu sabah insansız hücumbotla gerçekleştirdiği yeni saldırı girişiminde de başarısız oldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, insansız hücumbotun sabah 08:00 sularında Karadeniz'in batısında tespit edildiğini bildirdi.

Yapılan tespitin üzerine Karadeniz Filosu'nun savaş uçaklarının havalandığını kaydeden bakanlık, Kiev'e ait insansız hücumbotun başarıyla imha edildiğinin altını çizdi.

Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
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