https://sputniknews.com.tr/20231201/bidenin-yeni-sakasi-gundem-oldu-tum-dunyayi-yok-etmek-icin-elimde-bir-kod-var-1077973268.html

Biden'ın yeni 'şakası' gündem oldu: 'Tüm dünyayı yok etmek için elimde bir kod var'

Biden'ın yeni 'şakası' gündem oldu: 'Tüm dünyayı yok etmek için elimde bir kod var'

ABD Başkanı Joe Biden, Colorado Eyaleti’nde ziyaret ettiği CS Wind işletmesinin işçileriyle sohbet sırasında, “tüm dünyayı yok etme” yeteneğine sahip olmakla... 01.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-01T02:49+0300

2023-12-01T02:49+0300

2023-12-01T02:57+0300

dünya

abd

abd

new york post

joe biden

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New York Post gazetesinin yayınladığı videoda, ABD lideri Biden’in, bir grup işçiyle sohbet sırasında, muhataplardan birinin elindeki cihaza işaret ederek, “Benim deniz piyadem de benzer bir şey taşıyor. Orada, dünyayı yok edebilecek bir kod var” deyip kahkaha attığı görülüyor.Biden daha sonra nükleer silahı kastettiğini belirtti.ABD’li gazeteciler ülke liderinin bu şakasını yersiz buldu.New York Post, “Başkan Biden şaka yapmaya çalıştıysa başarısız oldu” yorumunda bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230627/joe-bidenin-yeni-sakasi-gundem-oldu-pek-cok-devlet-sirri-ve-cok-onemli-seyler-sattim-1072907821.html

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