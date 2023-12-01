https://sputniknews.com.tr/20231201/rus-elci-putin-ve-si-pekindeki-temaslarda-15-saat-istisarelerde-bulundu-1077984703.html
Rus elçi: Putin ve Şi, Pekin'deki temaslarda 15 saat istişarelerde bulundu
Rus elçi: Putin ve Şi, Pekin'deki temaslarda 15 saat istişarelerde bulundu
Rusya'nın Pekin Büyükelçisi İgor Morgulov, Ekim ayında bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in başbaşa görüşme de... 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T13:04+0300
2023-12-01T13:04+0300
2023-12-01T13:04+0300
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moskova. kremlin. putin
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Çin merkezli Global Times gazetesine demeç veren Morgulov, geride kalan yılda Rusya-Çin gündemindeki en önemli gelişmelerin iki ülke liderlerinin karşılıklı ziyaretleri olduğunu belirtti.İlk olarak Şi'nin yeniden devlet başkanı seçildikten 10 gün sonra Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdiğini, Rus lider Putin'in de Ekim ayında Pekin'deki 3. Kuşak ve Yol Forumu'na 'onur konuğu olarak' katıldığını anımsatan Morgulov, Putin ve Şi'nin Pekin'deki temaslarda eşi görülmedik şekilde toplam 15 saat müzakere masasında oturduğunun altını çizdi.Morgulov, Putin ve Şi'nin güvene dayalı bu temaslarının sonucu olarak Rusya-Çin ilişkilerinin stratejik çizgisinin teyit edildiğini, ilişkilerin daha fazla gelişimiyle ilgili ana yolların belirlendiğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231201/alman-disisleri-bakani-baerbockun-lavrov-hakkindaki-sozlerine-zaharovadan-yanit-1077981629.html
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rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, vladimir putin, moskova. kremlin. putin, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, pekin
rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, vladimir putin, moskova. kremlin. putin, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, pekin
Rus elçi: Putin ve Şi, Pekin'deki temaslarda 15 saat istişarelerde bulundu
Rusya'nın Pekin Büyükelçisi İgor Morgulov, Ekim ayında bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in başbaşa görüşme de dahil toplamda 15 saat istişarelerde bulunduğunu söyledi.
Çin merkezli Global Times gazetesine demeç veren Morgulov, geride kalan yılda Rusya-Çin gündemindeki en önemli gelişmelerin iki ülke liderlerinin karşılıklı ziyaretleri olduğunu belirtti.
İlk olarak Şi'nin yeniden devlet başkanı seçildikten 10 gün sonra Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdiğini, Rus lider Putin'in de Ekim ayında Pekin'deki 3. Kuşak ve Yol Forumu'na 'onur konuğu olarak' katıldığını anımsatan Morgulov, Putin ve Şi'nin Pekin'deki temaslarda eşi görülmedik şekilde toplam 15 saat müzakere masasında oturduğunun altını çizdi.
Morgulov, Putin ve Şi'nin güvene dayalı bu temaslarının sonucu olarak Rusya-Çin ilişkilerinin stratejik çizgisinin teyit edildiğini, ilişkilerin daha fazla gelişimiyle ilgili ana yolların belirlendiğini ifade etti.