https://sputniknews.com.tr/20231201/alman-disisleri-bakani-baerbockun-lavrov-hakkindaki-sozlerine-zaharovadan-yanit-1077981629.html

Alman Dışişleri Bakanı Baerbock'un Lavrov hakkındaki sözlerine Zaharova'dan yanıt

Alman Dışişleri Bakanı Baerbock'un Lavrov hakkındaki sözlerine Zaharova'dan yanıt

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantısında sadece kendi konuşmasını önemsediğini, diğer bakanları... 01.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-01T11:49+0300

2023-12-01T11:49+0300

2023-12-01T11:49+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

agit

agit

avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)

mariya zaharova

annalena baerbock

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Lavrov'un Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılması, Rusya karşıtlığı politikası güden ülkeleri rahatsız etmeye devam ediyor. Ukrayna, Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya Lavrov'un katılımı nedeniyle toplantıyı boykot ederken, Almanya'dan da Rus bakan hakkında mesnetsiz eleştiri geldi.Baerbock, dün yaptığı açıklamada Lavrov'un toplantı salonuna diğer konuşmaları dinlemek için değil, sadece kendi konuşması olduğunda geldiğini savundu.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Baerbock'un sözlerine tepki gösterirken Alman bakanın geçen sene Lavrov'un Polonya'daki toplantıya davet bile edilmemesi karşısında endişe duymadığını anımsattı.Zaharova, "AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı'ndaki tüm konuşmaların çevrimiçi olarak yayınlandığını ve gezegenin herhangi bir noktasında herkesi dinlemek mümkün olduğunu Annalena'ya söyleyin. Konuşma ise sadece salonda yapılabilir" dedi.

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ukrayna, rusya, agit, agit, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), mariya zaharova, annalena baerbock