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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231201/alman-disisleri-bakani-baerbockun-lavrov-hakkindaki-sozlerine-zaharovadan-yanit-1077981629.html
Alman Dışişleri Bakanı Baerbock'un Lavrov hakkındaki sözlerine Zaharova'dan yanıt
Alman Dışişleri Bakanı Baerbock'un Lavrov hakkındaki sözlerine Zaharova'dan yanıt
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantısında sadece kendi konuşmasını önemsediğini, diğer bakanları... 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T11:49+0300
2023-12-01T11:49+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
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avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)
mariya zaharova
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Lavrov'un Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılması, Rusya karşıtlığı politikası güden ülkeleri rahatsız etmeye devam ediyor. Ukrayna, Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya Lavrov'un katılımı nedeniyle toplantıyı boykot ederken, Almanya'dan da Rus bakan hakkında mesnetsiz eleştiri geldi.Baerbock, dün yaptığı açıklamada Lavrov'un toplantı salonuna diğer konuşmaları dinlemek için değil, sadece kendi konuşması olduğunda geldiğini savundu.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Baerbock'un sözlerine tepki gösterirken Alman bakanın geçen sene Lavrov'un Polonya'daki toplantıya davet bile edilmemesi karşısında endişe duymadığını anımsattı.Zaharova, "AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı'ndaki tüm konuşmaların çevrimiçi olarak yayınlandığını ve gezegenin herhangi bir noktasında herkesi dinlemek mümkün olduğunu Annalena'ya söyleyin. Konuşma ise sadece salonda yapılabilir" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231201/rus-savas-ucaklari-karadenizde-ukraynaya-ait-insansiz-hucumbotu-imha-etti-1077979747.html
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ukrayna, rusya, agit, agit, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), mariya zaharova, annalena baerbock
ukrayna, rusya, agit, agit, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), mariya zaharova, annalena baerbock

Alman Dışişleri Bakanı Baerbock'un Lavrov hakkındaki sözlerine Zaharova'dan yanıt

11:49 01.12.2023
© Sputnik / Станислав КрасильниковMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantısında sadece kendi konuşmasını önemsediğini, diğer bakanları dinlemediğini öne süren Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova tepki gösterdi.
Lavrov'un Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılması, Rusya karşıtlığı politikası güden ülkeleri rahatsız etmeye devam ediyor. Ukrayna, Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya Lavrov'un katılımı nedeniyle toplantıyı boykot ederken, Almanya'dan da Rus bakan hakkında mesnetsiz eleştiri geldi.

Baerbock, dün yaptığı açıklamada Lavrov'un toplantı salonuna diğer konuşmaları dinlemek için değil, sadece kendi konuşması olduğunda geldiğini savundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Baerbock'un sözlerine tepki gösterirken Alman bakanın geçen sene Lavrov'un Polonya'daki toplantıya davet bile edilmemesi karşısında endişe duymadığını anımsattı.

Zaharova, "AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı'ndaki tüm konuşmaların çevrimiçi olarak yayınlandığını ve gezegenin herhangi bir noktasında herkesi dinlemek mümkün olduğunu Annalena'ya söyleyin. Konuşma ise sadece salonda yapılabilir" dedi.
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