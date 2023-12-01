https://sputniknews.com.tr/20231201/pfdk-suleyman-hurmaya-21-gun-hak-mahrumiyeti-cezasi-verdi-1077970616.html

PFDK, Süleyman Hurma'ya 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

PFDK, Süleyman Hurma'ya 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'ya 21 gün hak mahrumiyeti cezası... 01.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-01T00:42+0300

2023-12-01T00:42+0300

2023-12-01T00:42+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

türkiye futbol federasyonu

türkiye futbol federasyonu

süleyman hurma

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TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan maçtan sonra kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşım dolayısıyla Süleyman Hurma'ya 21 gün hak mahrumiyeti ve 100 bin lira para cezası verildiği bildirildi.Kurulun, VavaCars Fatih Karagümrük teknik sorumlusu Atılay Canel'e de maçtan sonra yayıncı kuruluşa verdiği röportajdaki beyanlarında yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 200 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.PFDK'nin Fenerbahçe'ye 512, Galatasaray ve VavaCars Fatih Karagümrük'e 400'er, Beşiktaş'a 312, TÜMOSAN Konyaspor'a 112 ve Yılport Samsunspor'a 56 bin lira para cezası verdiği kaydedildi.Kurulun, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci'ye de 39'ar bin lira para cezası verdiği belirtildi.

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türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu, süleyman hurma