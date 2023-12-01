https://sputniknews.com.tr/20231201/pfdk-suleyman-hurmaya-21-gun-hak-mahrumiyeti-cezasi-verdi-1077970616.html
PFDK, Süleyman Hurma'ya 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi
PFDK, Süleyman Hurma'ya 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'ya 21 gün hak mahrumiyeti cezası... 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T00:42+0300
2023-12-01T00:42+0300
2023-12-01T00:42+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu
türkiye futbol federasyonu
süleyman hurma
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TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan maçtan sonra kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşım dolayısıyla Süleyman Hurma'ya 21 gün hak mahrumiyeti ve 100 bin lira para cezası verildiği bildirildi.Kurulun, VavaCars Fatih Karagümrük teknik sorumlusu Atılay Canel'e de maçtan sonra yayıncı kuruluşa verdiği röportajdaki beyanlarında yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 200 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.PFDK'nin Fenerbahçe'ye 512, Galatasaray ve VavaCars Fatih Karagümrük'e 400'er, Beşiktaş'a 312, TÜMOSAN Konyaspor'a 112 ve Yılport Samsunspor'a 56 bin lira para cezası verdiği kaydedildi.Kurulun, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci'ye de 39'ar bin lira para cezası verdiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231130/blinken-ve-netanyahu-kuduste-esir-takasi-surecini-gorustu-1077960543.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu, süleyman hurma
türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu, süleyman hurma
PFDK, Süleyman Hurma'ya 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'ya 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan maçtan sonra kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşım dolayısıyla Süleyman Hurma'ya 21 gün hak mahrumiyeti ve 100 bin lira para cezası verildiği bildirildi.
Kurulun, VavaCars Fatih Karagümrük teknik sorumlusu Atılay Canel'e de maçtan sonra yayıncı kuruluşa verdiği röportajdaki beyanlarında yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 200 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.
PFDK'nin Fenerbahçe'ye 512, Galatasaray ve VavaCars Fatih Karagümrük'e 400'er, Beşiktaş'a 312, TÜMOSAN Konyaspor'a 112 ve Yılport Samsunspor'a 56 bin lira para cezası verdiği kaydedildi.
Kurulun, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci'ye de 39'ar bin lira para cezası verdiği belirtildi.