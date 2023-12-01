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https://sputniknews.com.tr/20231201/madurodan-uluslararasi-adalet-divanina-tehdit-o-referandum-yapilacak-1077994932.html
Maduro'dan Uluslararası Adalet Divanı'na tehdit: 'O referandum yapılacak'
Maduro'dan Uluslararası Adalet Divanı'na tehdit: 'O referandum yapılacak'
Devlet Başkanı Maduro Venezülla'nın Lahey'in 'yargı sömürgeciliğini' kabul etmeyeceğini söyledi. 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T18:55+0300
2023-12-01T18:55+0300
dünya
venezüella
venezüella devlet başkanı nicolas maduro
guyana
exxonmobil
totalenergies
uluslararası adalet divanı
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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Essequibo bölgesinde Guyana'nın 3 Aralık'ta yapılacak istişari referandumu askıya alma talebinin ardından, ülkesinin Uluslararası Adalet Divanı'nın 'yargı sömürgeciliğini' kabul etmeyeceğini söyledi.Maduro bir etkinlik sırasında yaptığı açıklamada "Guyana ve ExxonMobil referandumu askıya almaya çalışıyor. Pervasızca Uluslararası Adalet Divanı'na pervasızca başvurdular, Venezüella kimsenin yargı sömürgeciliğini kabul etmez, Venezüella'yı biz Venezüellalılar yönetiriz. Guyana ve ExxonMobil'e 3 Aralık Pazar günü yağmur, çamur demeden istişari referandum yapılacağını söylüyorum" dedi.Maduro açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Venezüella, Guyana'nın bölgedeki petrol bloklarını ihale etmesinin ardından vatandaşların beş soruya cevap vereceği istişari bir referandum düzenlemeye karar vermişti. Buna karşılık olarak Georgetown, Uluslararası Adalet Divanı'ndan Karakas önderliğindeki referandumu askıya almasını istemişti.Guyana hükümeti sondaj sözleşmelerini Amerika Birleşik Devletleri'nden ExxonMobil, Fransa'dan TotalEnergies ve Fransa'dan SISPRO Inc. şirketlerine vermişti. Ayrıca Nijerya merkezli International Group Investment Inc, ABD merkezli Liberty Petroleum Corporation ve China National Offshore Oil Corporation (Cnooc) da listede yer alıyor.Maduro yönetimi Georgetown'ın bu deniz alanları üzerinde hiçbir hakkı olmadığını yineleyerek ve bu nedenle Karakas ile bir anlaşma yoluyla gerçekleştirilmediği sürece sınırları üzerindeki her türlü eylemin uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgula.Venezüella ve Guyana, Essequibo Nehri'nin batısında yaklaşık 160 bin kilometrekarelik bir alanı kapsayan ve büyük petrol rezervlerine sahip Essequibo Bölgesi'nin egemenliği konusunda 100 yılı aşkın bir süredir anlaşmazlık yaşıyor. İki ülke 1966 yılında anlaşmazlığa barışçıl bir çözüm bulmak için bir anlaşma imzaladı ancak 2018 yılında Guyana, Uluslararası Adalet Divanı'na başvurarak mahkemeden kendisine bölge üzerinde mutlak kontrol sağlayan 1899 tarihli hakem kararını yasal olarak geçerli kılmasını talep etti.
https://sputniknews.com.tr/20231121/venezuella-devlet-baskani-maduro-arjantinde-neo-naziler-iktidara-geldi-1077614854.html
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venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, guyana, exxonmobil, totalenergies , uluslararası adalet divanı
venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, guyana, exxonmobil, totalenergies , uluslararası adalet divanı

Maduro'dan Uluslararası Adalet Divanı'na tehdit: 'O referandum yapılacak'

18:55 01.12.2023
© AP Photo / Marco UgarteVenezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Marco Ugarte
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Devlet Başkanı Maduro Venezülla'nın Lahey'in 'yargı sömürgeciliğini' kabul etmeyeceğini söyledi.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Essequibo bölgesinde Guyana'nın 3 Aralık'ta yapılacak istişari referandumu askıya alma talebinin ardından, ülkesinin Uluslararası Adalet Divanı'nın 'yargı sömürgeciliğini' kabul etmeyeceğini söyledi.
Maduro bir etkinlik sırasında yaptığı açıklamada "Guyana ve ExxonMobil referandumu askıya almaya çalışıyor. Pervasızca Uluslararası Adalet Divanı'na pervasızca başvurdular, Venezüella kimsenin yargı sömürgeciliğini kabul etmez, Venezüella'yı biz Venezüellalılar yönetiriz. Guyana ve ExxonMobil'e 3 Aralık Pazar günü yağmur, çamur demeden istişari referandum yapılacağını söylüyorum" dedi.
Maduro açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Ülkenin güçlü bir birliğini inşa etmeliyiz, nefretleri, kavgaları, farklılıkları ve partizanlığı bir kenara bırakmalıyız, Venezüella'nın toprak bütünlüğünü savunmak, Esequibo'nun tarihi hakkını savunmak için ulusal birlik zamanıdır.
Venezüella, Guyana'nın bölgedeki petrol bloklarını ihale etmesinin ardından vatandaşların beş soruya cevap vereceği istişari bir referandum düzenlemeye karar vermişti. Buna karşılık olarak Georgetown, Uluslararası Adalet Divanı'ndan Karakas önderliğindeki referandumu askıya almasını istemişti.
Guyana hükümeti sondaj sözleşmelerini Amerika Birleşik Devletleri'nden ExxonMobil, Fransa'dan TotalEnergies ve Fransa'dan SISPRO Inc. şirketlerine vermişti. Ayrıca Nijerya merkezli International Group Investment Inc, ABD merkezli Liberty Petroleum Corporation ve China National Offshore Oil Corporation (Cnooc) da listede yer alıyor.
Maduro yönetimi Georgetown'ın bu deniz alanları üzerinde hiçbir hakkı olmadığını yineleyerek ve bu nedenle Karakas ile bir anlaşma yoluyla gerçekleştirilmediği sürece sınırları üzerindeki her türlü eylemin uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgula.
Venezüella ve Guyana, Essequibo Nehri'nin batısında yaklaşık 160 bin kilometrekarelik bir alanı kapsayan ve büyük petrol rezervlerine sahip Essequibo Bölgesi'nin egemenliği konusunda 100 yılı aşkın bir süredir anlaşmazlık yaşıyor. İki ülke 1966 yılında anlaşmazlığa barışçıl bir çözüm bulmak için bir anlaşma imzaladı ancak 2018 yılında Guyana, Uluslararası Adalet Divanı'na başvurarak mahkemeden kendisine bölge üzerinde mutlak kontrol sağlayan 1899 tarihli hakem kararını yasal olarak geçerli kılmasını talep etti.
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