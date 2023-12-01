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Kremlin Sözcüsü Peskov: Amerikan merkezli dünya sona eriyor
Kremlin Sözcüsü Peskov: Amerikan merkezli dünya sona eriyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Amerikan merkezli dünyanın sona erdiğini ve uluslararası ekonomik ilişkiler de dahil olmak üzere muhtemelen bir çeşitlilik döneminin... 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T13:45+0300
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Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin'in Gazze Şeridi'ndeki insani duraklamanın uzatılmasıyla ilgili haberleri görmeyi tercih edeceğini, ancak çatışmaların yeniden başlamasına rağmen Moskova'nın rehin tutulan Rus vatandaşlarının serbest bırakılması için temaslarını sürdüreceğini söyledi.Peskov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Kremlin: Rusya'ya yönelik yaptırımlar yıllarca devam edecekRusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Kremlin'in Rusya'ya yönelik yaptırımların yıllarca yürürlükte kalacağından ve ABD'nin Rusya ile tüm uluslararası ticaret ve ekonomik ilişkiler sistemi üzerinde baskı kurmaya devam edeceğinden şüphesi olmadığını söyledi.ABD'nin Enerjiden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Geoffrey R. Pyatt daha önce yaptığı açıklamada Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının 'önümüzdeki uzun yıllar boyunca' sürdürülmesi gerekeceğini söylemişti. Pyatt ayrıca Washington'un bu on yılın sonuna kadar Rusya'nın petrol ve gaz gelirlerini yarıya indirmeyi hedeflediğini söylemişti.Pyatt'ın açıklamalarına Peskov ise şu yanıtı verdi:Peskov ayrıca 'bunların Rusya'nın ekonomisi üzerinde baskı kurmaya yönelik yasadışı girişimlerden başka bir şey olmadığını' ve Kremlin'in bunu anlayarak çizgisini oluştururken bundan hareket ettiğini belirtti.Konuşmasına devam eden Peskov sözlerini şu cümleler ile sonlandırdı:Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov konuşmasında ayrıca OPEC+ tarafından petrol fiyatlarının dengede tutulması için koşullar yaratıldığını ve Rusya'nın bu formatta çalışmaya devam edeceğini söyledi.Brezilya'nın OPEC+ katılımı konusundaki tutumu sorulduğunda Peskov gazetecilere, "Örgüt çalışmalarını sürdürüyor, enerji piyasalarının istikrara kavuşturulmasına, başlıca enerji taşıyıcılarının fiyatlarının dengeli bir düzeyde tutulması için gerekli koşulların yaratılmasına katkıda bulunuyor, bu nedenle herkes için çok önemli ve Rusya da çalışmalarını bu formatta sürdürmekle ilgilenecektir" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231123/kremlin-sozcusu-peskov-amerikanin-kontrolundeki-avrupa-rusya-icin-tehdit-olusturuyor-1077725051.html
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Kremlin Sözcüsü Peskov: Amerikan merkezli dünya sona eriyor

13:45 01.12.2023 (güncellendi: 13:48 01.12.2023)
© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOVKremlin Sarayı ve Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sarayı ve Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOV
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Amerikan merkezli dünyanın sona erdiğini ve uluslararası ekonomik ilişkiler de dahil olmak üzere muhtemelen bir çeşitlilik döneminin geldiğini dile getirdi.
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin'in Gazze Şeridi'ndeki insani duraklamanın uzatılmasıyla ilgili haberleri görmeyi tercih edeceğini, ancak çatışmaların yeniden başlamasına rağmen Moskova'nın rehin tutulan Rus vatandaşlarının serbest bırakılması için temaslarını sürdüreceğini söyledi.
Peskov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Elbette bu insani duraklamanın bir kez daha uzatıldığına dair haberler görmeyi tercih ederdik, Gazze'de şu anda yaşanmakta olan insani felaketin boyutu ve rehinelerin serbest bırakılması sürecinin tamamlanmamış olması göz önüne alındığında bunun daha uygun olacağını düşündük. Ancak çatışmaların yeniden başlamasına rağmen çabalarımızı sürdüreceğiz, orada kalan Rus vatandaşlarının serbest bırakılması için ilgili tüm taraflarla temaslarımızı sürdüreceğiz.

Kremlin: Rusya'ya yönelik yaptırımlar yıllarca devam edecek

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Kremlin'in Rusya'ya yönelik yaptırımların yıllarca yürürlükte kalacağından ve ABD'nin Rusya ile tüm uluslararası ticaret ve ekonomik ilişkiler sistemi üzerinde baskı kurmaya devam edeceğinden şüphesi olmadığını söyledi.
ABD'nin Enerjiden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Geoffrey R. Pyatt daha önce yaptığı açıklamada Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının 'önümüzdeki uzun yıllar boyunca' sürdürülmesi gerekeceğini söylemişti. Pyatt ayrıca Washington'un bu on yılın sonuna kadar Rusya'nın petrol ve gaz gelirlerini yarıya indirmeyi hedeflediğini söylemişti.
Pyatt'ın açıklamalarına Peskov ise şu yanıtı verdi:

Dürüst olmak gerekirse bu açıklamayı henüz görmedim, ancak söyledikleriniz doğruysa, ilk olarak bu yaptırımların yıllarca süreceğinden hiç şüphemiz yok. Sayın temsilcinin açıklamaları olmadan da bunu zaten biliyorduk. Ve çizgimizi buna dayandırıyoruz. Ayrıca ABD'nin Rusya'ya baskı yapmaya devam edeceğinden de şüphemiz yok, buna uluslararası ticari ve ekonomik ilişkiler sisteminin tamamına baskı yapmak ve esasen bu ilişkilerin mevcut formatını yok etmek de dahil.

Peskov ayrıca 'bunların Rusya'nın ekonomisi üzerinde baskı kurmaya yönelik yasadışı girişimlerden başka bir şey olmadığını' ve Kremlin'in bunu anlayarak çizgisini oluştururken bundan hareket ettiğini belirtti.
Konuşmasına devam eden Peskov sözlerini şu cümleler ile sonlandırdı:
Ancak şunu da eklemekte fayda var: ABD gerçekten de en büyük ekonomi ama tek ekonomi değil. Ve dünya ekonomisi ABD ekonomisiyle sınırlı değil. Amerika Birleşik Devletleri'ni yakalamaya çalışan ekonomiler var, Çin gibi. Yine kendi enerji ve enerji ihtiyaçları olan büyüyen ekonomiler var. Dolayısıyla dünya Amerika Birleşik Devletleri'nden çok daha fazla çeşitliliğe sahip. Dolayısıyla Amerikan merkezli dünya sona eriyor ve uluslararası ekonomik ilişkiler de dahil olmak üzere muhtemelen bir çeşitlilik dönemi geliyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov konuşmasında ayrıca OPEC+ tarafından petrol fiyatlarının dengede tutulması için koşullar yaratıldığını ve Rusya'nın bu formatta çalışmaya devam edeceğini söyledi.
Brezilya'nın OPEC+ katılımı konusundaki tutumu sorulduğunda Peskov gazetecilere, "Örgüt çalışmalarını sürdürüyor, enerji piyasalarının istikrara kavuşturulmasına, başlıca enerji taşıyıcılarının fiyatlarının dengeli bir düzeyde tutulması için gerekli koşulların yaratılmasına katkıda bulunuyor, bu nedenle herkes için çok önemli ve Rusya da çalışmalarını bu formatta sürdürmekle ilgilenecektir" dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
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Kremlin Sözcüsü Peskov: Amerika'nın kontrolündeki Avrupa, Rusya için tehdit oluşturuyor
23 Kasım, 18:35
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