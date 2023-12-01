https://sputniknews.com.tr/20231201/kremlin-amerikan-merkezli-dunya-sona-eriyor-1077985578.html

Kremlin Sözcüsü Peskov: Amerikan merkezli dünya sona eriyor

Kremlin Sözcüsü Peskov: Amerikan merkezli dünya sona eriyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Amerikan merkezli dünyanın sona erdiğini ve uluslararası ekonomik ilişkiler de dahil olmak üzere muhtemelen bir çeşitlilik döneminin... 01.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-01T13:45+0300

2023-12-01T13:45+0300

2023-12-01T13:48+0300

dünya

kremlin

dmitriy peskov

rusya

abd

opec+

brezilya

ateşkes

israil

israil-filistin

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Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin'in Gazze Şeridi'ndeki insani duraklamanın uzatılmasıyla ilgili haberleri görmeyi tercih edeceğini, ancak çatışmaların yeniden başlamasına rağmen Moskova'nın rehin tutulan Rus vatandaşlarının serbest bırakılması için temaslarını sürdüreceğini söyledi.Peskov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Kremlin: Rusya'ya yönelik yaptırımlar yıllarca devam edecekRusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Kremlin'in Rusya'ya yönelik yaptırımların yıllarca yürürlükte kalacağından ve ABD'nin Rusya ile tüm uluslararası ticaret ve ekonomik ilişkiler sistemi üzerinde baskı kurmaya devam edeceğinden şüphesi olmadığını söyledi.ABD'nin Enerjiden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Geoffrey R. Pyatt daha önce yaptığı açıklamada Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının 'önümüzdeki uzun yıllar boyunca' sürdürülmesi gerekeceğini söylemişti. Pyatt ayrıca Washington'un bu on yılın sonuna kadar Rusya'nın petrol ve gaz gelirlerini yarıya indirmeyi hedeflediğini söylemişti.Pyatt'ın açıklamalarına Peskov ise şu yanıtı verdi:Peskov ayrıca 'bunların Rusya'nın ekonomisi üzerinde baskı kurmaya yönelik yasadışı girişimlerden başka bir şey olmadığını' ve Kremlin'in bunu anlayarak çizgisini oluştururken bundan hareket ettiğini belirtti.Konuşmasına devam eden Peskov sözlerini şu cümleler ile sonlandırdı:Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov konuşmasında ayrıca OPEC+ tarafından petrol fiyatlarının dengede tutulması için koşullar yaratıldığını ve Rusya'nın bu formatta çalışmaya devam edeceğini söyledi.Brezilya'nın OPEC+ katılımı konusundaki tutumu sorulduğunda Peskov gazetecilere, "Örgüt çalışmalarını sürdürüyor, enerji piyasalarının istikrara kavuşturulmasına, başlıca enerji taşıyıcılarının fiyatlarının dengeli bir düzeyde tutulması için gerekli koşulların yaratılmasına katkıda bulunuyor, bu nedenle herkes için çok önemli ve Rusya da çalışmalarını bu formatta sürdürmekle ilgilenecektir" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231123/kremlin-sozcusu-peskov-amerikanin-kontrolundeki-avrupa-rusya-icin-tehdit-olusturuyor-1077725051.html

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