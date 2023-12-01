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Kosova, Sırp plakalı araçlara tanığı süreyi 15 Aralık’a erteledi
Kosova, Sırp plakalı araçlara tanığı süreyi 15 Aralık’a erteledi
Kosova hükümeti, Sırp plakalı araçların Kosova plakasıyla değiştirilmesi için bugün sona erecek süreyi, 15 Aralık tarihine ertelediğini duyurdu. 01.12.2023, Sputnik Türkiye
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Kosova, Sırbistan ile arasında bir yıldan fazla süredir devam eden plaka kriziyle ilgili kararını erteledi. Kosova hükümeti, ülkenin kuzeyinde yaşayan Sırplara 1 Aralık’a kadar araç plakalarını Kosova plakalarıyla değiştirmeleri için tanıdığı süreyi 15 Aralık’a uzatma kararı aldı. Kosova hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Kosova plakaları almak için talebin büyük olması nedeniyle 15 günlük ek süre tanındığı belirtildi.Bugüne kadar yaklaşık 3 bin Sırp’ın araç plakasını değiştirdiği belirtilen açıklamada, 15 Aralık tarihinden sonra değiştirilmeyen plakaların bölgede trafiğe çıkmalarına izin verilmeyeceği de ifade edildi.Kosova ile Sırbistan arasında 31 Temmuz 2022 tarihinde başlayan plaka krizi iki ülke arasında çatışmalara neden olmuştu. Kosova yönetimi, Sırbistan’ın Kosova vatandaşlarına yönelik uygulamalarına karşılık olarak mütekabiliyet esasları çerçevesinde Sırbistan plakalı araçların trafiğe çıkışını yasaklama kararı almış, Sırp plakaların Kosova Cumhuriyeti (RKS) plakalarıyla değiştirilmesini talep etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231105/sirbistan-lideri-vucic-ortadogudaki-catismalar-dunya-savasi-duzeyine-cikabilir-1077105464.html
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kosova, sırbistan, nato, abd, plaka

Kosova, Sırp plakalı araçlara tanığı süreyi 15 Aralık’a erteledi

12:40 01.12.2023
© İHAKosova-Sırbistan arasındaki plaka geriliminde Kosovalı 300 Sırp polis istifa ederek Kosova hükümetinin plaka uygulamasını protesto etti.
Kosova-Sırbistan arasındaki plaka geriliminde Kosovalı 300 Sırp polis istifa ederek Kosova hükümetinin plaka uygulamasını protesto etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
© İHA
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Kosova hükümeti, Sırp plakalı araçların Kosova plakasıyla değiştirilmesi için bugün sona erecek süreyi, 15 Aralık tarihine ertelediğini duyurdu.
Kosova, Sırbistan ile arasında bir yıldan fazla süredir devam eden plaka kriziyle ilgili kararını erteledi. Kosova hükümeti, ülkenin kuzeyinde yaşayan Sırplara 1 Aralık’a kadar araç plakalarını Kosova plakalarıyla değiştirmeleri için tanıdığı süreyi 15 Aralık’a uzatma kararı aldı. Kosova hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Kosova plakaları almak için talebin büyük olması nedeniyle 15 günlük ek süre tanındığı belirtildi.
Bugüne kadar yaklaşık 3 bin Sırp’ın araç plakasını değiştirdiği belirtilen açıklamada, 15 Aralık tarihinden sonra değiştirilmeyen plakaların bölgede trafiğe çıkmalarına izin verilmeyeceği de ifade edildi.
Kosova ile Sırbistan arasında 31 Temmuz 2022 tarihinde başlayan plaka krizi iki ülke arasında çatışmalara neden olmuştu. Kosova yönetimi, Sırbistan’ın Kosova vatandaşlarına yönelik uygulamalarına karşılık olarak mütekabiliyet esasları çerçevesinde Sırbistan plakalı araçların trafiğe çıkışını yasaklama kararı almış, Sırp plakaların Kosova Cumhuriyeti (RKS) plakalarıyla değiştirilmesini talep etmişti.
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