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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231201/kongre-uyesi-greene-ukrayna-abdnin-51-eyaleti-degil-finansmana-son-verin-1077971626.html
Kongre üyesi Greene: Ukrayna, ABD’nin 51. eyaleti değil, finansmana son verin
Kongre üyesi Greene: Ukrayna, ABD’nin 51. eyaleti değil, finansmana son verin
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene, meclisin yeni seçilen başkanı Mike Johnson’ın Ukrayna’yı finanse etme planını sert dille reddetti. 01.12.2023, Sputnik Türkiye
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Kongre üyesi Greene, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson’ın, Ukrayna’ya ek yardımı ABD sınırının güçlendirilmesini öngören tasarının kabul edilmesine bağlayan planını değerlendirdi.Greene, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, Johnson’un planına karşı olduğunu yazdı. Kongre üyesi, ABD vatandaşlarının büyük kısmının Ukrayna’daki savaşa destek vermediğini kaydederek, “Ukrayna, 51. eyaletimiz ve NATO üyesi değil. Ukrayna’yı finanse etmeyi kesin” diye ekledi.Politico gazetesi, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson’ın, Senato’nun Ukrayna’ya ek yardımın tahsis edilmesiyle ilgili meseleyi değerlendirirken ABD sınırının güçlendirilmesi ile ilgili tasarıyı kabul etmesinde ısrarcı olduğunu bildirmişti. Johnson daha önce Ukrayna’ya yardımın öncelik olduğunu, ama ek fonun sadece ABD sınır politikasının sertleştirilmesi şartıyla tahsis edilmesi gerektiğini savunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231130/bati-basini-rusya-2024te-ukraynada-daha-guclu-bir-konumda-olacak-1077968973.html
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marjorie greene, abd, abd, ukrayna, nato

Kongre üyesi Greene: Ukrayna, ABD’nin 51. eyaleti değil, finansmana son verin

01:12 01.12.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBUS Representative Marjorie Taylor Greene (R-GA).
US Representative Marjorie Taylor Greene (R-GA). - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene, meclisin yeni seçilen başkanı Mike Johnson’ın Ukrayna’yı finanse etme planını sert dille reddetti.
Kongre üyesi Greene, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson’ın, Ukrayna’ya ek yardımı ABD sınırının güçlendirilmesini öngören tasarının kabul edilmesine bağlayan planını değerlendirdi.
Greene, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, Johnson’un planına karşı olduğunu yazdı. Kongre üyesi, ABD vatandaşlarının büyük kısmının Ukrayna’daki savaşa destek vermediğini kaydederek, “Ukrayna, 51. eyaletimiz ve NATO üyesi değil. Ukrayna’yı finanse etmeyi kesin” diye ekledi.
Politico gazetesi, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson’ın, Senato’nun Ukrayna’ya ek yardımın tahsis edilmesiyle ilgili meseleyi değerlendirirken ABD sınırının güçlendirilmesi ile ilgili tasarıyı kabul etmesinde ısrarcı olduğunu bildirmişti. Johnson daha önce Ukrayna’ya yardımın öncelik olduğunu, ama ek fonun sadece ABD sınır politikasının sertleştirilmesi şartıyla tahsis edilmesi gerektiğini savunmuştu.
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