https://sputniknews.com.tr/20231201/kongre-uyesi-greene-ukrayna-abdnin-51-eyaleti-degil-finansmana-son-verin-1077971626.html

Kongre üyesi Greene: Ukrayna, ABD’nin 51. eyaleti değil, finansmana son verin

Kongre üyesi Greene: Ukrayna, ABD’nin 51. eyaleti değil, finansmana son verin

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene, meclisin yeni seçilen başkanı Mike Johnson’ın Ukrayna’yı finanse etme planını sert dille reddetti. 01.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-01T01:12+0300

2023-12-01T01:12+0300

2023-12-01T01:12+0300

ukrayna krizi

marjorie greene

abd

abd

ukrayna

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/01/1077971612_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1d0120e4e85eaea5b33952cfcfbd4062.jpg

Kongre üyesi Greene, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson’ın, Ukrayna’ya ek yardımı ABD sınırının güçlendirilmesini öngören tasarının kabul edilmesine bağlayan planını değerlendirdi.Greene, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, Johnson’un planına karşı olduğunu yazdı. Kongre üyesi, ABD vatandaşlarının büyük kısmının Ukrayna’daki savaşa destek vermediğini kaydederek, “Ukrayna, 51. eyaletimiz ve NATO üyesi değil. Ukrayna’yı finanse etmeyi kesin” diye ekledi.Politico gazetesi, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson’ın, Senato’nun Ukrayna’ya ek yardımın tahsis edilmesiyle ilgili meseleyi değerlendirirken ABD sınırının güçlendirilmesi ile ilgili tasarıyı kabul etmesinde ısrarcı olduğunu bildirmişti. Johnson daha önce Ukrayna’ya yardımın öncelik olduğunu, ama ek fonun sadece ABD sınır politikasının sertleştirilmesi şartıyla tahsis edilmesi gerektiğini savunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231130/bati-basini-rusya-2024te-ukraynada-daha-guclu-bir-konumda-olacak-1077968973.html

abd

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

marjorie greene, abd, abd, ukrayna, nato