https://sputniknews.com.tr/20231130/bati-basini-rusya-2024te-ukraynada-daha-guclu-bir-konumda-olacak-1077968973.html
Batı basını: Rusya 2024'te Ukrayna'da daha güçlü bir konumda olacak
Batı basını: Rusya 2024'te Ukrayna'da daha güçlü bir konumda olacak
İngiliz The Economist dergisi, Rusya’nın önümüzdeki yıl Ukrayna ihtilafında daha güçlü bir konumda olacağını yazdı. 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T23:16+0300
2023-11-30T23:16+0300
2023-11-30T23:16+0300
ukrayna krizi
the economist
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
iha
iha
iha
iha
insansız hava aracı (iha)
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The Economist haberinde, Rusya'nın 2024 yılında Ukrayna ihtilafında daha güçlü bir konuma sahip olacağı ifade edildi.Makalede, “En azından 2024'te Rusya, daha fazla insansız hava aracına (İHA) ve top mermisine sahip olacağı, ordusunun ise bazı Ukrayna silahlarına karşı başarılı elektronik harp taktikleri geliştirdiği için çatışma bakımından daha güçlü bir konumda olacak” ifadelerine yer verildi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mevcut pozisyonlarının çatışmada zafer kazanma olasılığına işaret ettiğine dikkat çekilen yazıda, Rus liderin ülkeyi savaş durumuna soktuğu ve iktidarını güçlendirdiği vurgulandı.Aynı zamanda Kiev’deki havanın daha da kasvetli hale geldiği, Devlet Başkan Vladimir Zelenskiy ile Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy arasında ise bölünme yaşandığı belirtilen yazıda, şöyle denildi:
https://sputniknews.com.tr/20231130/rusya-ulusal-muhafizlari-hakkinda-bilgi-toplayan-ukraynali-ajana-fsbden-baskin-1077957029.html
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the economist, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha), vladimir putin
the economist, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha), vladimir putin
Batı basını: Rusya 2024'te Ukrayna'da daha güçlü bir konumda olacak
İngiliz The Economist dergisi, Rusya’nın önümüzdeki yıl Ukrayna ihtilafında daha güçlü bir konumda olacağını yazdı.
The Economist haberinde, Rusya'nın 2024 yılında Ukrayna ihtilafında daha güçlü bir konuma sahip olacağı ifade edildi.
Makalede, “En azından 2024'te Rusya, daha fazla insansız hava aracına (İHA) ve top mermisine sahip olacağı, ordusunun ise bazı Ukrayna silahlarına karşı başarılı elektronik harp taktikleri geliştirdiği için çatışma bakımından daha güçlü bir konumda olacak” ifadelerine yer verildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mevcut pozisyonlarının çatışmada zafer kazanma olasılığına işaret ettiğine dikkat çekilen yazıda, Rus liderin ülkeyi savaş durumuna soktuğu ve iktidarını güçlendirdiği vurgulandı.
Aynı zamanda Kiev’deki havanın daha da kasvetli hale geldiği, Devlet Başkan Vladimir Zelenskiy ile Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy arasında ise bölünme yaşandığı belirtilen yazıda, şöyle denildi:
“İç anketler, yolsuzluk skandallarının ve Ukrayna'nın geleceğine ilişkin endişelerin Zelenskiy’in seçmenler arasındaki konumunu zayıflattığını gösteriyor.”