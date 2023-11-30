Batı basını: Rusya 2024'te Ukrayna'da daha güçlü bir konumda olacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Metallica konseri, Arap Baharı'nın işareti'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Fon vurgununda 39 gün sırrı
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Dilan-Engin Polat olayı güzellik merkezlerini nasıl etkiledi?
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka ile dil öğrenme
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçimde CHP-İYİ Parti ittifakı olur mu?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Dr. Barış Adıbelli'den Japonya yorumu: 'Türkiye, terör örgütünün katliamlarını göstermeli'
17:42
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy'in çevresindeki pek çok kişi Zalujnıy’ın görüşüne katılıyor’
18:20
2 dk
SESLİ HABER
Amerikan eyaletleri, Kiev'e askeri yardım yoluyla milyarlarca dolar gelir elde etti
18:28
2 dk
SESLİ HABER
Politico gazetesi, Avrupa'nın en etkili kişisini yazdı
18:36
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı Bakan: ‘Ukrayna ordusu, de-facto olarak NATO ordusu haline geliyor’
18:45
1 dk
SESLİ HABER
Çin'den iki devletli kararı en kısa sürede uygulama çağrısı
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
SESLİ HABER
Putin: ‘Rusya Batı’ya olan teknoloji bağımlılığından kurtuluyor’
19:19
1 dk
ÖZEL HABER
Dr. Barış Adıbelli:'ABD ve İsrail'in asıl hedefi Suriye'
19:27
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231130/bati-basini-rusya-2024te-ukraynada-daha-guclu-bir-konumda-olacak-1077968973.html
Batı basını: Rusya 2024'te Ukrayna'da daha güçlü bir konumda olacak
Batı basını: Rusya 2024'te Ukrayna'da daha güçlü bir konumda olacak
İngiliz The Economist dergisi, Rusya’nın önümüzdeki yıl Ukrayna ihtilafında daha güçlü bir konumda olacağını yazdı. 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T23:16+0300
2023-11-30T23:16+0300
ukrayna krizi
the economist
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
iha
iha
iha
iha
insansız hava aracı (iha)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076925455_0:42:1024:618_1920x0_80_0_0_9d4a8a5cb205550d52b153091c2cb48c.jpg
The Economist haberinde, Rusya'nın 2024 yılında Ukrayna ihtilafında daha güçlü bir konuma sahip olacağı ifade edildi.Makalede, “En azından 2024'te Rusya, daha fazla insansız hava aracına (İHA) ve top mermisine sahip olacağı, ordusunun ise bazı Ukrayna silahlarına karşı başarılı elektronik harp taktikleri geliştirdiği için çatışma bakımından daha güçlü bir konumda olacak” ifadelerine yer verildi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mevcut pozisyonlarının çatışmada zafer kazanma olasılığına işaret ettiğine dikkat çekilen yazıda, Rus liderin ülkeyi savaş durumuna soktuğu ve iktidarını güçlendirdiği vurgulandı.Aynı zamanda Kiev’deki havanın daha da kasvetli hale geldiği, Devlet Başkan Vladimir Zelenskiy ile Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy arasında ise bölünme yaşandığı belirtilen yazıda, şöyle denildi:
https://sputniknews.com.tr/20231130/rusya-ulusal-muhafizlari-hakkinda-bilgi-toplayan-ukraynali-ajana-fsbden-baskin-1077957029.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076925455_73:0:952:659_1920x0_80_0_0_916e563c9b8aa59270af67fd388e32da.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
the economist, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha), vladimir putin
the economist, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha), vladimir putin

Batı basını: Rusya 2024'te Ukrayna'da daha güçlü bir konumda olacak

23:16 30.11.2023
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya askeri operasyon ordu Ukrayna
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2023
© Sputnik / Станислав Красильников
Abone ol
İngiliz The Economist dergisi, Rusya’nın önümüzdeki yıl Ukrayna ihtilafında daha güçlü bir konumda olacağını yazdı.
The Economist haberinde, Rusya'nın 2024 yılında Ukrayna ihtilafında daha güçlü bir konuma sahip olacağı ifade edildi.
Makalede, “En azından 2024'te Rusya, daha fazla insansız hava aracına (İHA) ve top mermisine sahip olacağı, ordusunun ise bazı Ukrayna silahlarına karşı başarılı elektronik harp taktikleri geliştirdiği için çatışma bakımından daha güçlü bir konumda olacak” ifadelerine yer verildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mevcut pozisyonlarının çatışmada zafer kazanma olasılığına işaret ettiğine dikkat çekilen yazıda, Rus liderin ülkeyi savaş durumuna soktuğu ve iktidarını güçlendirdiği vurgulandı.
Aynı zamanda Kiev’deki havanın daha da kasvetli hale geldiği, Devlet Başkan Vladimir Zelenskiy ile Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy arasında ise bölünme yaşandığı belirtilen yazıda, şöyle denildi:
“İç anketler, yolsuzluk skandallarının ve Ukrayna'nın geleceğine ilişkin endişelerin Zelenskiy’in seçmenler arasındaki konumunu zayıflattığını gösteriyor.”
FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2023
Ukrayna krizi
Rusya Ulusal Muhafızları hakkında bilgi toplayan Ukraynalı ajana FSB'den baskın
17:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала