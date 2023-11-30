https://sputniknews.com.tr/20231130/bati-basini-rusya-2024te-ukraynada-daha-guclu-bir-konumda-olacak-1077968973.html

Batı basını: Rusya 2024'te Ukrayna'da daha güçlü bir konumda olacak

Batı basını: Rusya 2024'te Ukrayna'da daha güçlü bir konumda olacak

İngiliz The Economist dergisi, Rusya’nın önümüzdeki yıl Ukrayna ihtilafında daha güçlü bir konumda olacağını yazdı. 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T23:16+0300

2023-11-30T23:16+0300

2023-11-30T23:16+0300

ukrayna krizi

the economist

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

iha

iha

iha

iha

insansız hava aracı (iha)

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The Economist haberinde, Rusya'nın 2024 yılında Ukrayna ihtilafında daha güçlü bir konuma sahip olacağı ifade edildi.Makalede, “En azından 2024'te Rusya, daha fazla insansız hava aracına (İHA) ve top mermisine sahip olacağı, ordusunun ise bazı Ukrayna silahlarına karşı başarılı elektronik harp taktikleri geliştirdiği için çatışma bakımından daha güçlü bir konumda olacak” ifadelerine yer verildi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mevcut pozisyonlarının çatışmada zafer kazanma olasılığına işaret ettiğine dikkat çekilen yazıda, Rus liderin ülkeyi savaş durumuna soktuğu ve iktidarını güçlendirdiği vurgulandı.Aynı zamanda Kiev’deki havanın daha da kasvetli hale geldiği, Devlet Başkan Vladimir Zelenskiy ile Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy arasında ise bölünme yaşandığı belirtilen yazıda, şöyle denildi:

https://sputniknews.com.tr/20231130/rusya-ulusal-muhafizlari-hakkinda-bilgi-toplayan-ukraynali-ajana-fsbden-baskin-1077957029.html

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the economist, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha), vladimir putin