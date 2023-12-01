https://sputniknews.com.tr/20231201/interpol-tarafindan-kirmizi-bultenler-araniyordu-edirnede-yakalandi-1077981240.html

Interpol tarafından kırmızı bültenler aranıyordu: Edirne'de yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenler aranıyordu: Edirne'de yakalandı

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (İnterpol) tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli Yunanistan sınırında yakalandı. 01.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-01T11:43+0300

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türkiye

kırmızı bülten

edirne

interpol

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonrası, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yabancı uyruklu L.V.V'yi yakaladı.Yapılan incelemede şüphelinin Belçika'da "Adam öldürme, trafiği ciddi şekilde engelleme, önceden planlayarak polislere silahla direnme" suçlarından İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.Gözaltına alınan L.V.V'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230205/interpol-tarafindan-araniyordu-nusretin-dubaideki-restoraninda-ortaya-cikti-1066588375.html

türkiye

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kırmızı bülten, edirne, interpol