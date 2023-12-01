https://sputniknews.com.tr/20231201/interpol-tarafindan-kirmizi-bultenler-araniyordu-edirnede-yakalandi-1077981240.html
Interpol tarafından kırmızı bültenler aranıyordu: Edirne'de yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenler aranıyordu: Edirne'de yakalandı
Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (İnterpol) tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli Yunanistan sınırında yakalandı. 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T11:43+0300
2023-12-01T11:43+0300
2023-12-01T11:43+0300
türkiye
kırmızı bülten
edirne
interpol
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonrası, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yabancı uyruklu L.V.V'yi yakaladı.Yapılan incelemede şüphelinin Belçika'da "Adam öldürme, trafiği ciddi şekilde engelleme, önceden planlayarak polislere silahla direnme" suçlarından İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.Gözaltına alınan L.V.V'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230205/interpol-tarafindan-araniyordu-nusretin-dubaideki-restoraninda-ortaya-cikti-1066588375.html
türkiye
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kırmızı bülten, edirne, interpol
kırmızı bülten, edirne, interpol
Interpol tarafından kırmızı bültenler aranıyordu: Edirne'de yakalandı
Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (İnterpol) tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli Yunanistan sınırında yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonrası, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yabancı uyruklu L.V.V'yi yakaladı.
Yapılan incelemede şüphelinin Belçika'da "Adam öldürme, trafiği ciddi şekilde engelleme, önceden planlayarak polislere silahla direnme" suçlarından İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan L.V.V'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.