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https://sputniknews.com.tr/20230205/interpol-tarafindan-araniyordu-nusretin-dubaideki-restoraninda-ortaya-cikti-1066588375.html
Interpol tarafından aranıyordu: Nusret’in Dubai'deki restoranında ortaya çıktı
Interpol tarafından aranıyordu: Nusret’in Dubai'deki restoranında ortaya çıktı
Dünyada tanınan etçi Nusret, sosyal medya hesabından bir kadına eliyle yemek yedirdiği anların fotoğrafını paylaştı. Nusret’in yemek yedirdiği kadının Interpol... 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T11:18+0300
2023-02-05T11:25+0300
nusret gökçe
interpol
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Salt Bae'nin sahibi Nusret Gökçe’nin Dubai’deki restoranına gelen milyarder bir kadının fotoğrafı dünya basınında geniş yankı uyandırdı.Sözcü'nün aktardığına göre, ünlü şefin elleriyle yemek yedirdiği kadının, Interpol'ün hakkında kırmızı bülten çıkardığı, eski Angola Başkanı Jose Eduardo dos Santos'un kızı 49 yaşındaki Isabel dos Santos olduğu ortaya çıktı. Interpol’ün kırmızı bültenle dünyanın her yerinde aradığı Santos’un eğlenceli halleri tepkilere neden oldu.Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı’nın (Interpol) hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkardığı Isabel dos Santos, 2017’den bu yana firari. Angola'nın eski cumhurbaşkanı olan babası Jose Eduardo dos Santos’un 38 yıl süren liderliğinin bitmesiyle Isabel dos Santos hakkında soruşturma açılmıştı.2.2 milyar dolarlık servetiyle Afrika’nın en zengin kadını olarak bilinen dos Santos ve kocası, 5 milyar dolarlık yolsuzluk ve kara para aklama gibi suçlamalardan aranıyor.Isabel dos Santos, o tarihten bu yana Londra, Lizbon ve Dubai’de yaşıyor. Konum bilgisini de sosyal medyadan sık sık paylaşıyor.En son Katar’daki Dünya Kupası’nda görülen dos Santos, bu kez Nusret Gökçe’nin Dubai’deki lüks et restoranında yemek yedi. Bu anlar Instagram’da yayınlandı. Gökçe’nin bizzat servis yaptığı görüntüler dünya medyasının gündemine oturdu. Gökçe’nin dos Santos’un arandığı hakkında fikri olup olmadığı bilinmiyor. Gökçe’nin Dubai’deki restoranında kişi başı yemek en az 2 bin 700 TL. Gökçe, özel misafirlerine 33 bin TL fiyatıyla menüdeki en pahalı yemek olan altın yapraklı biftek Tomahawk’u kendisi servis ediyor.Bakü doğumlu olan Isabel dos Santos, Angola’da devlet petrol şirketi Sonangol’u yönettiği dönemde devletin petrol gelirlerini zimmetine geçirmekten ülkesinde yargılanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230126/nusret-kazancinin-yarisini-kimsesiz-cocuklara-bagisladi-1066230814.html
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nusret gökçe, interpol, angola
nusret gökçe, interpol, angola

Interpol tarafından aranıyordu: Nusret’in Dubai'deki restoranında ortaya çıktı

11:18 05.02.2023 (güncellendi: 11:25 05.02.2023)
© AFP 2023Nusret Gökçe - Boston
Nusret Gökçe - Boston - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
© AFP 2023
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Dünyada tanınan etçi Nusret, sosyal medya hesabından bir kadına eliyle yemek yedirdiği anların fotoğrafını paylaştı. Nusret’in yemek yedirdiği kadının Interpol tarafından arandığı ortaya çıktı.
Salt Bae'nin sahibi Nusret Gökçe’nin Dubai’deki restoranına gelen milyarder bir kadının fotoğrafı dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
Sözcü'nün aktardığına göre, ünlü şefin elleriyle yemek yedirdiği kadının, Interpol'ün hakkında kırmızı bülten çıkardığı, eski Angola Başkanı Jose Eduardo dos Santos'un kızı 49 yaşındaki Isabel dos Santos olduğu ortaya çıktı. Interpol’ün kırmızı bültenle dünyanın her yerinde aradığı Santos’un eğlenceli halleri tepkilere neden oldu.
Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı’nın (Interpol) hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkardığı Isabel dos Santos, 2017’den bu yana firari. Angola'nın eski cumhurbaşkanı olan babası Jose Eduardo dos Santos’un 38 yıl süren liderliğinin bitmesiyle Isabel dos Santos hakkında soruşturma açılmıştı.
2.2 milyar dolarlık servetiyle Afrika’nın en zengin kadını olarak bilinen dos Santos ve kocası, 5 milyar dolarlık yolsuzluk ve kara para aklama gibi suçlamalardan aranıyor.
Isabel dos Santos, o tarihten bu yana Londra, Lizbon ve Dubai’de yaşıyor. Konum bilgisini de sosyal medyadan sık sık paylaşıyor.
En son Katar’daki Dünya Kupası’nda görülen dos Santos, bu kez Nusret Gökçe’nin Dubai’deki lüks et restoranında yemek yedi. Bu anlar Instagram’da yayınlandı. Gökçe’nin bizzat servis yaptığı görüntüler dünya medyasının gündemine oturdu. Gökçe’nin dos Santos’un arandığı hakkında fikri olup olmadığı bilinmiyor.
Gökçe’nin Dubai’deki restoranında kişi başı yemek en az 2 bin 700 TL. Gökçe, özel misafirlerine 33 bin TL fiyatıyla menüdeki en pahalı yemek olan altın yapraklı biftek Tomahawk’u kendisi servis ediyor.
Bakü doğumlu olan Isabel dos Santos, Angola’da devlet petrol şirketi Sonangol’u yönettiği dönemde devletin petrol gelirlerini zimmetine geçirmekten ülkesinde yargılanıyor.
Dünyada ‘Salt Bae’ (Tuzlama) hareketiyle tanınan ve çeşitli kıtalarda restoran zinciri olan fenomen şef Nusret Gökçe ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
DÜNYA
Nusret, Kapicciiiinoo'nun ilk altı aylık kazancının yarısını kimsesiz çocuklara bağışladı
26 Ocak, 19:45
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