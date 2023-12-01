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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231201/hamas-israil-bombardimaninda-ailesi-olen-gazzedeki-israilli-esirin-goruntulerini-paylasti-1077969603.html
Hamas, İsrail bombardımanında ailesi ölen Gazze'deki İsrailli esirin görüntülerini paylaştı
Hamas, İsrail bombardımanında ailesi ölen Gazze'deki İsrailli esirin görüntülerini paylaştı
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı bombardımanda eşi ve iki çocuğunu kaybeden İsrailli esir Yarden Bibas, Başbakan Binyamin... 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T00:08+0300
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israil- filistin çatışması
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, Telegram hesabından, karısı Sherry Silverman, çocuğu Ariel Bibas ve bebeği Kfir Bibas'ı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği bombardımanlarda kaybeden İsrailli esir Bibas'a ait bir video paylaştı.Görüntülerde Bibas, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ağlayarak "Gazze'deki bombardımanlarda ölen üç aile üyesinin naaşlarının esir takası kapsamında İsrail'e götürülüp orada defnedilmesini" talep ediyor.Bibas, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’ya seslenerek, "Netanyahu, ailemi bombaladın. Karımı ve çocuklarımı öldürdün, onları anlaşmalar yoluyla evlerine döndürmek yerine onları öldürdün. Hamas cenazelerini alıp İsrail'e gömmeyi teklif etti ama siz reddettiniz. Sizden cenazeler alıp İsrail'e gömmenizi istiyorum" dedi.Hamas, taraflar arasındaki müzakerelerde 7 kadın ve çocuk esir ile İsrail ordusunun bombardımanında öldürülen 3 İsrailli esirin naaşlarının teslim edilmesi karşılığında "insani aranın” bir gün daha uzatılması şeklindeki teklifin İsrail tarafından reddedildiğini duyurmuştu.Kassam Tugayları, İsrail'in daha önceki saldırılarında 3 esirin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail bombardımanında; Sherry Silverman Bibas, Kfir Bibas ve Ariel Bibas adlı esirlerin öldüğü belirtilmişti.Açıklamada, esirlerin ne şekilde ve ne zaman öldüğüne ilişkin ise detay paylaşılmamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231130/israil-ordusundan-gazzeye-yeniden-saldiriya-haziriz-mesaji-1077969307.html
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izzeddin el-kassam tugayları, izzettin el kassam tugayları, benyamin netahyahu, benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi

Hamas, İsrail bombardımanında ailesi ölen Gazze'deki İsrailli esirin görüntülerini paylaştı

00:08 01.12.2023 (güncellendi: 00:16 01.12.2023)
© Telegramİsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı bombardımanda eşi ve iki çocuğunu kaybeden İsrailli esir Yarden Bibas,
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı bombardımanda eşi ve iki çocuğunu kaybeden İsrailli esir Yarden Bibas, - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı bombardımanda eşi ve iki çocuğunu kaybeden İsrailli esir Yarden Bibas, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan ailesinin naaşlarının esir takası kapsamında İsrail'e götürülüp orada defnedilmesini talep etti.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, Telegram hesabından, karısı Sherry Silverman, çocuğu Ariel Bibas ve bebeği Kfir Bibas'ı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği bombardımanlarda kaybeden İsrailli esir Bibas'a ait bir video paylaştı.
Görüntülerde Bibas, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ağlayarak "Gazze'deki bombardımanlarda ölen üç aile üyesinin naaşlarının esir takası kapsamında İsrail'e götürülüp orada defnedilmesini" talep ediyor.
Bibas, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’ya seslenerek, "Netanyahu, ailemi bombaladın. Karımı ve çocuklarımı öldürdün, onları anlaşmalar yoluyla evlerine döndürmek yerine onları öldürdün. Hamas cenazelerini alıp İsrail'e gömmeyi teklif etti ama siz reddettiniz. Sizden cenazeler alıp İsrail'e gömmenizi istiyorum" dedi.
Hamas, taraflar arasındaki müzakerelerde 7 kadın ve çocuk esir ile İsrail ordusunun bombardımanında öldürülen 3 İsrailli esirin naaşlarının teslim edilmesi karşılığında "insani aranın” bir gün daha uzatılması şeklindeki teklifin İsrail tarafından reddedildiğini duyurmuştu.
Kassam Tugayları, İsrail'in daha önceki saldırılarında 3 esirin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail bombardımanında; Sherry Silverman Bibas, Kfir Bibas ve Ariel Bibas adlı esirlerin öldüğü belirtilmişti.
Açıklamada, esirlerin ne şekilde ve ne zaman öldüğüne ilişkin ise detay paylaşılmamıştı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırıları 46. gününde de devam ediyor. Gazze'ye düzenlenen saldırılar, İsrail'in Sderot kentinden görüntülendi. Saldırı sonucu bölgeden yoğun dumanlar yükseldi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
İsrail ordusundan 'Gazze'ye yeniden saldırıya hazırız' mesajı
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