https://sputniknews.com.tr/20231201/hamas-israil-bombardimaninda-ailesi-olen-gazzedeki-israilli-esirin-goruntulerini-paylasti-1077969603.html

Hamas, İsrail bombardımanında ailesi ölen Gazze'deki İsrailli esirin görüntülerini paylaştı

Hamas, İsrail bombardımanında ailesi ölen Gazze'deki İsrailli esirin görüntülerini paylaştı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı bombardımanda eşi ve iki çocuğunu kaybeden İsrailli esir Yarden Bibas, Başbakan Binyamin... 01.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-01T00:08+0300

2023-12-01T00:08+0300

2023-12-01T00:16+0300

israil- filistin çatışması

izzeddin el-kassam tugayları

izzettin el kassam tugayları

benyamin netahyahu

benyamin netanyahu

israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

israil-filistin

israil

gazze

gazze şeridi

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, Telegram hesabından, karısı Sherry Silverman, çocuğu Ariel Bibas ve bebeği Kfir Bibas'ı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği bombardımanlarda kaybeden İsrailli esir Bibas'a ait bir video paylaştı.Görüntülerde Bibas, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ağlayarak "Gazze'deki bombardımanlarda ölen üç aile üyesinin naaşlarının esir takası kapsamında İsrail'e götürülüp orada defnedilmesini" talep ediyor.Bibas, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’ya seslenerek, "Netanyahu, ailemi bombaladın. Karımı ve çocuklarımı öldürdün, onları anlaşmalar yoluyla evlerine döndürmek yerine onları öldürdün. Hamas cenazelerini alıp İsrail'e gömmeyi teklif etti ama siz reddettiniz. Sizden cenazeler alıp İsrail'e gömmenizi istiyorum" dedi.Hamas, taraflar arasındaki müzakerelerde 7 kadın ve çocuk esir ile İsrail ordusunun bombardımanında öldürülen 3 İsrailli esirin naaşlarının teslim edilmesi karşılığında "insani aranın” bir gün daha uzatılması şeklindeki teklifin İsrail tarafından reddedildiğini duyurmuştu.Kassam Tugayları, İsrail'in daha önceki saldırılarında 3 esirin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail bombardımanında; Sherry Silverman Bibas, Kfir Bibas ve Ariel Bibas adlı esirlerin öldüğü belirtilmişti.Açıklamada, esirlerin ne şekilde ve ne zaman öldüğüne ilişkin ise detay paylaşılmamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231130/israil-ordusundan-gazzeye-yeniden-saldiriya-haziriz-mesaji-1077969307.html

israil

gazze

gazze şeridi

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