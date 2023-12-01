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Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar?
Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, deplasmanda Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olarak tur umutlarını son maça bıraktı. Peki Fenerbahçe gruptan... 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T12:19+0300
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spor
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spartak trnava
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Fenerbahçe bir puan alması halinde gruptan çıkmayı garantileyeceği maçta Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 mağlup oldu. Nordsjaelland hezimeti sonrası Ludogorets'in deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etmesinin ardından Fenerbahçe grupta 3. sıraya geriledi.Fenerbahçe grubunun son maçında sahasında Spartak Trnava'yı konuk edecek. Nordsjaelland ise Ludogorets deplasmanına çıkacak.Sarı-lacivertliler, tur şansı kalmayan Trnava'yı mağlup etmesi durumunda gruptan çıkmayı başaracak.Fenerbahçe, Trnava'yı mağlup edip Ludogorets-Nordsjaelland maçının berabere bitmesi halinde grubunu lider tamamlayacak.Yenilir ya da berabere kalırsa ne olur?NTV'nin derlediği habere göre; Fenerbahçe sahasında Trnava ile berabere kalması durumunda Nordsjaelland'ın Ludogorets'i mağlup etmesini bekleyecek ve bu olasılıkların gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertliler gruptan 2. olarak çıkacak.Fenerbahçe, Trnava'ya yenilmesi halinde ise yine Nordsjaelland'ın Ludogorets'i farklı mağlup etmesini bekleyecek.Grubu lider tamamlamak neden önemli?UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlayan takımlar direkt olarak son 16 turuna yükseliyor.Gruplarını 2. bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. bitirip Konferans Ligi'ne düşen takımlarla play-off turu oynuyor.Grupta sıralama ne?1- Nordsjaelland: 10 puan, +11 averaj2- Ludogorets: 9 puan, -1 averaj3- Fenerbahçe: 9 puan, -2 averaj4- Spartak Trnava: 1 puan, -8 averaj
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fenerbahçe gruptan nasıl çıkar?,fenerbahçe gruptan nasıl çıkar,fenerbahçe grup sıralama
fenerbahçe gruptan nasıl çıkar?,fenerbahçe gruptan nasıl çıkar,fenerbahçe grup sıralama

Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar?

12:19 01.12.2023
© AA / Sergei GaponFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
© AA / Sergei Gapon
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, deplasmanda Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olarak tur umutlarını son maça bıraktı. Peki Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar?
Fenerbahçe bir puan alması halinde gruptan çıkmayı garantileyeceği maçta Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 mağlup oldu. Nordsjaelland hezimeti sonrası Ludogorets'in deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etmesinin ardından Fenerbahçe grupta 3. sıraya geriledi.

Fenerbahçe grubunun son maçında sahasında Spartak Trnava'yı konuk edecek. Nordsjaelland ise Ludogorets deplasmanına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, tur şansı kalmayan Trnava'yı mağlup etmesi durumunda gruptan çıkmayı başaracak.

Fenerbahçe, Trnava'yı mağlup edip Ludogorets-Nordsjaelland maçının berabere bitmesi halinde grubunu lider tamamlayacak.

Yenilir ya da berabere kalırsa ne olur?

NTV'nin derlediği habere göre; Fenerbahçe sahasında Trnava ile berabere kalması durumunda Nordsjaelland'ın Ludogorets'i mağlup etmesini bekleyecek ve bu olasılıkların gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertliler gruptan 2. olarak çıkacak.

Fenerbahçe, Trnava'ya yenilmesi halinde ise yine Nordsjaelland'ın Ludogorets'i farklı mağlup etmesini bekleyecek.

Grubu lider tamamlamak neden önemli?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlayan takımlar direkt olarak son 16 turuna yükseliyor.

Gruplarını 2. bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. bitirip Konferans Ligi'ne düşen takımlarla play-off turu oynuyor.

Grupta sıralama ne?

1- Nordsjaelland: 10 puan, +11 averaj

2- Ludogorets: 9 puan, -1 averaj

3- Fenerbahçe: 9 puan, -2 averaj

4- Spartak Trnava: 1 puan, -8 averaj
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