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Fenerbahçe farklı mağlup oldu: 'Camiamızdan özür diliyoruz'
Fenerbahçe farklı mağlup oldu: 'Camiamızdan özür diliyoruz'
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, deplasmanda Nordsjaelland ile karşı karşıya geldi. Danimarka ekibi maçı 6-1 kazandı. 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T06:33+0300
2023-12-01T06:33+0300
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Nordsjaelland deplasmanına çıktı.Ev sahibi ekip maçı 6-1 kazandı.Maçta Nordsjaelland'ın golleri; Hey, Svensson, Nygren (3) ve Rasmussen'den geldi.Fenerbahçe'nin tek golü ise Batshuayi'den geldi.Bu sonuçla birlikte Nordjaelland, 10 puana yükseldi ve grupta liderliği yakaladı. Fenerbahçe ise 9 puanda kaldı ve 2. sırada yer aldı.Fenerbahçe tarihin en ağır mağlubiyetlerinden birisini yaşadıNordsjaelland karşısında 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa maçlarında tarihin en ağır mağlubiyetlerinden birisiyle karşı karşıya kaldı.Mücadelenin ilk yarısını 2-1 geride tamamlayan sarı-lacivertli takım, özellikle savunmada verdiği boşluklarla ikinci yarıda kalesinde dört gol gördü.Grupta oynadığı 4 maçta 5 gol yiyen Fenerbahçe, Danimarka deplasmanında, gruptaki bütün maçlarda yediği golden daha fazlasına engel olamadı.
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fenerbahçe, ismail kartal, yenilgi, uefa, uefa avrupa ligi
fenerbahçe, ismail kartal, yenilgi, uefa, uefa avrupa ligi

Fenerbahçe farklı mağlup oldu: 'Camiamızdan özür diliyoruz'

06:33 01.12.2023
© AA / Sergei GaponFenerbahçeli oyuncu Yusuf Akçicek de forma giydi.
Fenerbahçeli oyuncu Yusuf Akçicek de forma giydi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
© AA / Sergei Gapon
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, deplasmanda Nordsjaelland ile karşı karşıya geldi. Danimarka ekibi maçı 6-1 kazandı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Nordsjaelland deplasmanına çıktı.
Ev sahibi ekip maçı 6-1 kazandı.
Maçta Nordsjaelland'ın golleri; Hey, Svensson, Nygren (3) ve Rasmussen'den geldi.
Fenerbahçe'nin tek golü ise Batshuayi'den geldi.Bu sonuçla birlikte Nordjaelland, 10 puana yükseldi ve grupta liderliği yakaladı. Fenerbahçe ise 9 puanda kaldı ve 2. sırada yer aldı.

Fenerbahçe tarihin en ağır mağlubiyetlerinden birisini yaşadı

Nordsjaelland karşısında 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa maçlarında tarihin en ağır mağlubiyetlerinden birisiyle karşı karşıya kaldı.
Mücadelenin ilk yarısını 2-1 geride tamamlayan sarı-lacivertli takım, özellikle savunmada verdiği boşluklarla ikinci yarıda kalesinde dört gol gördü.
Grupta oynadığı 4 maçta 5 gol yiyen Fenerbahçe, Danimarka deplasmanında, gruptaki bütün maçlarda yediği golden daha fazlasına engel olamadı.
Teknik Direktör İsmail Kartal - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2023
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