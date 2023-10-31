https://sputniknews.com.tr/20231031/fenerbahce-teknik-direktoru-ismail-kartal-pfdkye-sevk-edildi-1076937255.html
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, PFDK'ye sevk edildi
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T22:52+0300
2023-10-31T22:52+0300
2023-10-31T22:52+0300
spor
ismail kartal
türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
profesyonel futbol disiplin kurulu
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TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada Kartal'ın, Siltaş Yapı Pendikspor ile oynanan müsabakanın ardından verdiği röportaj ile basın toplantısında hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi.Beşiktaş Kulübü yöneticisi Emre Kocadağ'ın da Gaziantep FK maçı sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan sportmenliğe aykırı hareket ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.Siyah-beyazlı kulübün de saha olayları, sportmenliğe aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar gerekçesiyle disipline yollandığı kaydedildi.Galatasaray Kulübünün çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Yukatel Adana Demirspor'un saha olayları, Çaykur Rizespor'un çirkin ve kötü tezahürat ile sportmenliğe aykırı hareket, MKE Ankaragücü'nün talimatlara aykırı hareket ve Siltaş Yapı Pendikspor'un da çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket nedenleriyle PFDK'ye sevklerine karar verildiği ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230702/fenerbahce-teknik-direktoru-ismail-kartal-9-yil-gecti-artik-bu-ise-bir-son-vermemiz-gerekiyor-1073090984.html
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ismail kartal, türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), profesyonel futbol disiplin kurulu
ismail kartal, türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), profesyonel futbol disiplin kurulu
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, PFDK'ye sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada Kartal'ın, Siltaş Yapı Pendikspor ile oynanan müsabakanın ardından verdiği röportaj ile basın toplantısında hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi.
Beşiktaş Kulübü yöneticisi Emre Kocadağ'ın da Gaziantep FK maçı sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan sportmenliğe aykırı hareket ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
Siyah-beyazlı kulübün de saha olayları, sportmenliğe aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar gerekçesiyle disipline yollandığı kaydedildi.
Galatasaray Kulübünün çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Yukatel Adana Demirspor'un saha olayları, Çaykur Rizespor'un çirkin ve kötü tezahürat ile sportmenliğe aykırı hareket, MKE Ankaragücü'nün talimatlara aykırı hareket ve Siltaş Yapı Pendikspor'un da çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket nedenleriyle PFDK'ye sevklerine karar verildiği ifade edildi.