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https://sputniknews.com.tr/20230702/fenerbahce-teknik-direktoru-ismail-kartal-9-yil-gecti-artik-bu-ise-bir-son-vermemiz-gerekiyor-1073090984.html
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 9 yıl geçti, artık bu işe bir son vermemiz gerekiyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 9 yıl geçti, artık bu işe bir son vermemiz gerekiyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekibin 9 yıldır şampiyon olamadığına dikkati çekerek, "9 yıl geçti, artık bu işe bir son vermemiz... 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T18:48+0300
2023-07-02T18:48+0300
spor
fenerbahçe
süper lig
spor toto süper lig
şampiyonluk
ismail kartal
açıklama
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Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla 2023-2024 sezonu hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, çalışma sırasında basın mensuplarının yanına gelerek yeni sezonun hayırlı olmasını diledi, sarı-lacivertli ekipteki üçüncü dönemi hakkında duygularını aktardı.Camianın çok büyük beklentisi olduğunu vurgulayan Kartal, şunları söyledi:Milli takımlara giden oyuncuların ayın 5'inde kadroya dahil olacağını ve Rusya kampına kadar hazırlıkların Samandıra'da süreceğini hatırlatan İsmail Kartal, "Ayın 8'inde Rusya'ya hareket edip, 3 hazırlık maçı oynayıp 15'inde geri geleceğiz" diye konuştu.Kartal, sezon içinde basın mensuplarıyla belli aralıklarda bir araya gelerek takımın son durumu, hedefler ve neler yapıldığıyla ilgili sohbet toplantılarında açık ve net şekilde konuşacaklarını da sözlerine ekledi.
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fenerbahçe, süper lig, spor toto süper lig, şampiyonluk, ismail kartal, açıklama
fenerbahçe, süper lig, spor toto süper lig, şampiyonluk, ismail kartal, açıklama

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 9 yıl geçti, artık bu işe bir son vermemiz gerekiyor

18:48 02.07.2023
© AATeknik Direktör İsmail Kartal
Teknik Direktör İsmail Kartal - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
© AA
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekibin 9 yıldır şampiyon olamadığına dikkati çekerek, "9 yıl geçti, artık bu işe bir son vermemiz gerekiyor" dedi.
Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla 2023-2024 sezonu hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, çalışma sırasında basın mensuplarının yanına gelerek yeni sezonun hayırlı olmasını diledi, sarı-lacivertli ekipteki üçüncü dönemi hakkında duygularını aktardı.
Camianın çok büyük beklentisi olduğunu vurgulayan Kartal, şunları söyledi:
"9 yıl geçti, artık bu işe bir son vermemiz gerekiyor. Allah'ın izniyle inşallah bu sene şampiyon biz olacağız. Şampiyon olmak için oyuncularımızla konuştum. Çok çalışacağız, herkes birbirine saygılı olacak. İnşallah sezon sonunda şampiyon olan taraf biz oluruz. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Onların hayallerini gerçekleştirebilmemiz için oyuncularımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. İnşallah mahcup olmayız. Yeni sezon hepimize hayırlı olsun."
Milli takımlara giden oyuncuların ayın 5'inde kadroya dahil olacağını ve Rusya kampına kadar hazırlıkların Samandıra'da süreceğini hatırlatan İsmail Kartal, "Ayın 8'inde Rusya'ya hareket edip, 3 hazırlık maçı oynayıp 15'inde geri geleceğiz" diye konuştu.
Kartal, sezon içinde basın mensuplarıyla belli aralıklarda bir araya gelerek takımın son durumu, hedefler ve neler yapıldığıyla ilgili sohbet toplantılarında açık ve net şekilde konuşacaklarını da sözlerine ekledi.
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