Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 9 yıl geçti, artık bu işe bir son vermemiz gerekiyor

"9 yıl geçti, artık bu işe bir son vermemiz gerekiyor. Allah'ın izniyle inşallah bu sene şampiyon biz olacağız. Şampiyon olmak için oyuncularımızla konuştum. Çok çalışacağız, herkes birbirine saygılı olacak. İnşallah sezon sonunda şampiyon olan taraf biz oluruz. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Onların hayallerini gerçekleştirebilmemiz için oyuncularımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. İnşallah mahcup olmayız. Yeni sezon hepimize hayırlı olsun."