https://sputniknews.com.tr/20230702/fenerbahce-ryan-kent-transferini-acikladi-1073088826.html
Fenerbahçe Ryan Kent transferini açıkladı
Fenerbahçe Ryan Kent transferini açıkladı
Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Ryan Kent’i 4 yıllığına kadrosuna kattı. 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T17:00+0300
2023-07-02T17:00+0300
2023-07-02T17:00+0300
spor
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
ryan kent
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Fenerbahçe, Rangers'tan Ryan Kent'i transfer etti. Bedelsiz kadroya katılan İngiliz futbolcu 4 yıllık sözleşme imzaladı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında Fenerbahçe forması giyeceği bildirildi.Ryan Kent için Ülker Stadı'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile sportif direktör Mario Branco'nun da katıldığı belirtilerek, "Ryan Kent'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçe'miz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.Ryan Kent'in sağlık kontrolünden de geçtiği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230702/fenerbahcede-3-ayrilik-birden-pelkas-alioski-ve-berishanin-ayriligini-duyurdu-1073083074.html
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fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, ryan kent
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, ryan kent
Fenerbahçe Ryan Kent transferini açıkladı
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Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Ryan Kent’i 4 yıllığına kadrosuna kattı.
Fenerbahçe, Rangers'tan Ryan Kent'i transfer etti. Bedelsiz kadroya katılan İngiliz futbolcu 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında Fenerbahçe forması giyeceği bildirildi.
Ryan Kent için Ülker Stadı'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile sportif direktör Mario Branco'nun da katıldığı belirtilerek, "Ryan Kent'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçe'miz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.
Ryan Kent'in sağlık kontrolünden de geçtiği aktarıldı.