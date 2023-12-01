https://sputniknews.com.tr/20231201/dunya-genelindeki-milyarder-sayisi-yukseldi-1077990523.html

Dünya genelindeki dolar milyarderi sayısı yükseldi

Dünya genelindeki dolar milyarderi sayısı yükseldi

Zürih merkezli bir İsviçre bankası UBS Group AG yayımladığı 2023 yılı raporunda dünya genelinde milyarder sayısının ve bu milyarderlerin servetlerinin... 01.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-01T16:50+0300

2023-12-01T16:50+0300

2023-12-01T16:51+0300

ekonomi

isviçre

zürih

milyarderler raporu

milyarder

zengin

ubs bankası

ubs group ag

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Zürih merkezli bir İsviçre bankası UBS Group AG yaptığı açıklamada, dünya genelinde milyarder sayısının 2022 ve 2023 yılları arasında yüzde 7 artarak 2 bin 376'dan 2 bin 542'ye, servetlerinin ise yüzde 9 artarak 11 trilyon dolardan 12 trilyon dolara yükseldiğini duyurdu.Raporda şu cümleler yer aldı:UBS Group AG, servetleri yüzde 15 oranında artan sanayi şirketlerine sahip milyarderlerin servetlerinin arttığına dair erken işaretler olduğunu belirtirken, "teknoloji ve sağlık alanında yenilikçi şirketlere sahip insanlar, son on yılda en büyük serveti biriktirdi" dedi. UBS, enerji dönüşümünün ve bazı ülkelerde artan savunma harcamalarının arka planında sanayi şirketlerine sahip milyarderlerin servetlerindeki iyileşme eğiliminin devam etmesini bekliyor.Bu yılki raporun, geçen yıl servet biriktiren milyarderlerin çoğunun bunu girişimcilik yerine miras yoluyla yaptığını ortaya koyduğu belirtildi. UBS Group AG Küresel Varlık Yönetimi Stratejik Müşteriler Başkanı Benjamin Cavalli'nin raporda aktardığına göre, binden fazla milyarder tahmini 5.2 trilyon ABD dolarını çocuklarına devrettiği ve bunun gelecek 20 yıl içinde daha fazla sayıda olacağını beklenildiği belirtildi.UBS Group AG, geçtiğimiz yıl 53 mirasçıya toplam 150.8 milyar dolar miras kaldığını ve 84 yeni milyarderin de gelirinin 140.7 milyar doları aştığını belirtti.

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isviçre, zürih, milyarderler raporu, milyarder, zengin, ubs bankası, ubs group ag