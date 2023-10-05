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https://sputniknews.com.tr/20231005/en-zengin-400-isim-aciklandi-listede-2-turk-var-1076056800.html
En zengin 400 isim açıklandı: Listede 2 Türk var
En zengin 400 isim açıklandı: Listede 2 Türk var
Forbes dergisi ABD'nin en zenginleri listesini açıkladı. Özellikle teknoloji devlerinin kazandığı bir yıl olan 2023'te Forbes 400 listesine iki Türk de yer... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T15:05+0300
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elon musk
zengin
forbes
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Forbes Dergisi Amerika'nın en zenginlerini derlediği Forbes 400 listesini yayınladı.Forbes'un yayınladığı listeye göre, Amerika'nın süper zenginleri yeniden yükselişe geçti. Geçen yıl toplam 500 milyar dolar kaybettikten sonra, ülkenin en zengin 400 insanı hepsini geri kazandı. Bu elit grup şu anda toplamda 4,5 trilyon dolar değeri ile 2021'de kırılan bir rekoru egale ediyor.Bu dönemde en büyük kazanç elde edenler ise teknoloji şirketleri oldu. Zenginlerin kazançların yarısı ise, toparlanan teknoloji hisselerinden geliyor. Sekiz teknoloji patronu servetlerine 10 milyar dolar veya daha fazlasını ekledi.Twitter satın alması ve adını X'e dönüştürmesiyle büyük eleştirilerin hedefinde yer alan Tesla, Space X ve Twitter'ın sahibi Elon Musk listenin zirvesinde yer aldı.Teknoloji firmalarının geçtiğimiz yılki gerilemesinin ardından bu yıl yeniden yükselişe geçmesi ile servetini yükselten Musk 251 milyar dolarlık serveti ile Forbes 400'ün ilk basamağını almayı başardı.Onun ardından gelen isim ise Amazon'un kurucusu Jeff Bezos oldu. Bezos'un serveti ise listede 161 milyar dolar olarak belirtildi.İki Türk de listede2023'te Forbes 400 listesine iki Türk de yer aldı. 3,4 milyar dolarlık serveti ile 338. sıradan listeye giren Eren Özmen ve 3,3 milyar dolarlık seveti ile 345. sırada yer alan Fatih Özmen, Özel havacılık ve savunma şirketi Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) sahipleri.
https://sputniknews.com.tr/20230818/vietnamin-en-zengin-adamiydi-serveti-2-gunde-eridi-1074740603.html
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türkiye, elon musk, zengin, forbes, jeff bezos
türkiye, elon musk, zengin, forbes, jeff bezos

En zengin 400 isim açıklandı: Listede 2 Türk var

15:05 05.10.2023
© Sputnik / Kerimcan Malazeuro
euro - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2023
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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Forbes dergisi ABD'nin en zenginleri listesini açıkladı. Özellikle teknoloji devlerinin kazandığı bir yıl olan 2023'te Forbes 400 listesine iki Türk de yer aldı.
Forbes Dergisi Amerika'nın en zenginlerini derlediği Forbes 400 listesini yayınladı.
Forbes'un yayınladığı listeye göre, Amerika'nın süper zenginleri yeniden yükselişe geçti. Geçen yıl toplam 500 milyar dolar kaybettikten sonra, ülkenin en zengin 400 insanı hepsini geri kazandı. Bu elit grup şu anda toplamda 4,5 trilyon dolar değeri ile 2021'de kırılan bir rekoru egale ediyor.
Bu dönemde en büyük kazanç elde edenler ise teknoloji şirketleri oldu. Zenginlerin kazançların yarısı ise, toparlanan teknoloji hisselerinden geliyor. Sekiz teknoloji patronu servetlerine 10 milyar dolar veya daha fazlasını ekledi.
Twitter satın alması ve adını X'e dönüştürmesiyle büyük eleştirilerin hedefinde yer alan Tesla, Space X ve Twitter'ın sahibi Elon Musk listenin zirvesinde yer aldı.
Teknoloji firmalarının geçtiğimiz yılki gerilemesinin ardından bu yıl yeniden yükselişe geçmesi ile servetini yükselten Musk 251 milyar dolarlık serveti ile Forbes 400'ün ilk basamağını almayı başardı.
Onun ardından gelen isim ise Amazon'un kurucusu Jeff Bezos oldu. Bezos'un serveti ise listede 161 milyar dolar olarak belirtildi.
İki Türk de listede
2023'te Forbes 400 listesine iki Türk de yer aldı. 3,4 milyar dolarlık serveti ile 338. sıradan listeye giren Eren Özmen ve 3,3 milyar dolarlık seveti ile 345. sırada yer alan Fatih Özmen, Özel havacılık ve savunma şirketi Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) sahipleri.
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