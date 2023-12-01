Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Bursalı: Dijital yayıncıların hakları için çalışma yapıyoruz

“AK Parti döneminde basılı eserlerle ilgili olarak bugüne kadar önemli telif düzenlemeleri yapıldı. Günün ihtiyaçlarına uygun olarak bu düzenlemelerin güncellenmesi de elbette kaçınılmaz. Dijital yayıncılığın hayatımızın içine bu kadar yoğun şekilde girdiği bir dönemde bu alanda da ihtiyaçların ortaya çıkması ve doğal olarak bir düzenleme yapılması gerekliliği ortaya çıktı. Konu doğası itibariyle birçok unsuru içinde barındırıyor. Yapılacak düzenlemenin sağlıklı işlemesi ve muradımızın gerçekleşmesi için o unsurların doğru tespit edilmesi ve muhataplarının sürece dahil edilmesi önemli. Dolayısıyla şu aşamada bizim ‘Teklif bu. Bunu yasalaştıracağız’ dememiz mümkün değil. Şu an için bir alt yapı çalışması yapılıyor. İstiyoruz ki bu konuyu siyaset üstü bir konu olarak ele alalım. İktidar-muhalefet ayrımı yapmadan el birliği ile mümkün olan en yüksek mutabakatı sağlamak istiyoruz.”