Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Bursalı: Dijital yayıncıların hakları için çalışma yapıyoruz

Türkiye
SON DAKİKA | İran heyeti, İsrail'in katılımı nedeniyle COP28 İklim Zirvesi'ni terk etti
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Metallica konseri, Arap Baharı'nın işareti'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Fon vurgununda 39 gün sırrı
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Dilan-Engin Polat olayı güzellik merkezlerini nasıl etkiledi?
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka ile fotoğraf manipülasyonu ve alınan önlemler
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçimde CHP-İYİ Parti ittifakı olur mu?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Dr. Barış Adıbelli'den Japonya yorumu: 'Türkiye, terör örgütünün katliamlarını göstermeli'
17:42
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy'in çevresindeki pek çok kişi Zalujnıy’ın görüşüne katılıyor’
18:20
2 dk
SESLİ HABER
Amerikan eyaletleri, Kiev'e askeri yardım yoluyla milyarlarca dolar gelir elde etti
18:28
2 dk
SESLİ HABER
Politico gazetesi, Avrupa'nın en etkili kişisini yazdı
18:36
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı Bakan: ‘Ukrayna ordusu, de-facto olarak NATO ordusu haline geliyor’
18:45
1 dk
SESLİ HABER
Çin'den iki devletli kararı en kısa sürede uygulama çağrısı
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
SESLİ HABER
Putin: ‘Rusya Batı’ya olan teknoloji bağımlılığından kurtuluyor’
19:19
1 dk
ÖZEL HABER
Dr. Barış Adıbelli:'ABD ve İsrail'in asıl hedefi Suriye'
19:27
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yerel seçimlerde ittifak arayışı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Dövize 'vergi' bariyeri
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231201/dijital-mecralar-komisyonu-uyesi-bursali-dijital-yayincilarin-haklari-icin-calisma-yapiyoruz-1077984278.html
Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Bursalı: Dijital yayıncıların hakları için çalışma yapıyoruz
Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Bursalı: Dijital yayıncıların hakları için çalışma yapıyoruz
Google, Kanada'da her yıl dijital yayıncılar için yaklaşık 74 milyon dolar ödeme yapacak. Türkiye'deki içerik üreticilere yönelik ise bir çalışma başlatıldı... 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T13:02+0300
2023-12-01T13:02+0300
türkiye
şebnem bursalı
dijital
meclis dijital mecralar komisyonu
google
meclis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/01/1077984122_0:66:1025:642_1920x0_80_0_0_4ef7367b38079f9ce53b91f5978ce19b.jpg
Dijital içerik üreticilerinin Google'a karşı verdiği mücadele sonrası Kanada'da telif hakları yasası için harekete geçildi. Böylelikle Google, Kanada'da her yıl dijital yayıncılar için yaklaşık 74 milyon dolar ödeme yapacak. Kanada’nın bu adımı Türkiye’deki içerik üreticilerin durumunu gündeme getirdi. Türkiye’de ki içerik üreticileri dijital telif yasası konusunda bir çalışma yapılıp yapılmayacağı sorusunu tartışmaya başladı.Konu hakkında Sputnik’e bilgi veren Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı şunları söyledi:‘Kısa süre içerisinde ilgili tarafların bir araya gelmesini bekliyoruz’Düzenlemenin detayların kısa sürede ortaya çıkacağını belirten Bursalı “Yapılacak düzenlemenin teknik boyutları üzerinde konunun uzmanları ile birlikte çalışacağız. O nedenle bu detaylar daha sonra ortaya çıkacaktır. Ama düzenlemenin amacı belli. Dijital içerik üreticilerinin, ürettikleri içeriklerin sahibi olduklarını resmi olarak kayıt altına almak istiyoruz. İçeriğin sahipliğinin resmileşmesi hak arama noktasında içerik üreticilerinin ellerini rahatlatacaktır. Umuyorum ki kısa bir süre içerisinde ilgili taraflarla bir araya gelerek ortaya çıkan bu ihtiyacı karşılayacak bir düzenlemeyi hayata geçiririz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231130/turkiyeden-googlea-karsi-yasa-cikisi-daha-fazla-vakit-kaybedemeyiz-1077958047.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/01/1077984122_41:0:982:706_1920x0_80_0_0_6a8f64f4283c7844234cd355d8892978.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
şebnem bursalı, dijital, meclis dijital mecralar komisyonu, google, meclis
şebnem bursalı, dijital, meclis dijital mecralar komisyonu, google, meclis

Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Bursalı: Dijital yayıncıların hakları için çalışma yapıyoruz

13:02 01.12.2023
© FotoğrafŞebnem Bursalı
Şebnem Bursalı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
© Fotoğraf
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
Google, Kanada'da her yıl dijital yayıncılar için yaklaşık 74 milyon dolar ödeme yapacak. Türkiye'deki içerik üreticilere yönelik ise bir çalışma başlatıldı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Bursalı düzenleme için alt yapı çalışması yapıldığını ifade etti.
Dijital içerik üreticilerinin Google'a karşı verdiği mücadele sonrası Kanada'da telif hakları yasası için harekete geçildi. Böylelikle Google, Kanada'da her yıl dijital yayıncılar için yaklaşık 74 milyon dolar ödeme yapacak. Kanada’nın bu adımı Türkiye’deki içerik üreticilerin durumunu gündeme getirdi. Türkiye’de ki içerik üreticileri dijital telif yasası konusunda bir çalışma yapılıp yapılmayacağı sorusunu tartışmaya başladı.
Konu hakkında Sputnik’e bilgi veren Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı şunları söyledi:
“AK Parti döneminde basılı eserlerle ilgili olarak bugüne kadar önemli telif düzenlemeleri yapıldı. Günün ihtiyaçlarına uygun olarak bu düzenlemelerin güncellenmesi de elbette kaçınılmaz. Dijital yayıncılığın hayatımızın içine bu kadar yoğun şekilde girdiği bir dönemde bu alanda da ihtiyaçların ortaya çıkması ve doğal olarak bir düzenleme yapılması gerekliliği ortaya çıktı. Konu doğası itibariyle birçok unsuru içinde barındırıyor. Yapılacak düzenlemenin sağlıklı işlemesi ve muradımızın gerçekleşmesi için o unsurların doğru tespit edilmesi ve muhataplarının sürece dahil edilmesi önemli. Dolayısıyla şu aşamada bizim ‘Teklif bu. Bunu yasalaştıracağız’ dememiz mümkün değil. Şu an için bir alt yapı çalışması yapılıyor. İstiyoruz ki bu konuyu siyaset üstü bir konu olarak ele alalım. İktidar-muhalefet ayrımı yapmadan el birliği ile mümkün olan en yüksek mutabakatı sağlamak istiyoruz.”

‘Kısa süre içerisinde ilgili tarafların bir araya gelmesini bekliyoruz’

Düzenlemenin detayların kısa sürede ortaya çıkacağını belirten Bursalı “Yapılacak düzenlemenin teknik boyutları üzerinde konunun uzmanları ile birlikte çalışacağız. O nedenle bu detaylar daha sonra ortaya çıkacaktır. Ama düzenlemenin amacı belli. Dijital içerik üreticilerinin, ürettikleri içeriklerin sahibi olduklarını resmi olarak kayıt altına almak istiyoruz. İçeriğin sahipliğinin resmileşmesi hak arama noktasında içerik üreticilerinin ellerini rahatlatacaktır. Umuyorum ki kısa bir süre içerisinde ilgili taraflarla bir araya gelerek ortaya çıkan bu ihtiyacı karşılayacak bir düzenlemeyi hayata geçiririz” ifadelerini kullandı.
Bilgisayar/hacker - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2023
TÜRKİYE
Türkiye'den Google'a karşı yasa çıkışı: 'Daha fazla vakit kaybedemeyiz'
Dün, 16:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала