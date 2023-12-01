https://sputniknews.com.tr/20231201/dijital-mecralar-komisyonu-uyesi-bursali-dijital-yayincilarin-haklari-icin-calisma-yapiyoruz-1077984278.html
Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Bursalı: Dijital yayıncıların hakları için çalışma yapıyoruz
Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Bursalı: Dijital yayıncıların hakları için çalışma yapıyoruz
Google, Kanada'da her yıl dijital yayıncılar için yaklaşık 74 milyon dolar ödeme yapacak. Türkiye'deki içerik üreticilere yönelik ise bir çalışma başlatıldı... 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T13:02+0300
2023-12-01T13:02+0300
2023-12-01T13:02+0300
türkiye
şebnem bursalı
dijital
meclis dijital mecralar komisyonu
google
meclis
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Dijital içerik üreticilerinin Google'a karşı verdiği mücadele sonrası Kanada'da telif hakları yasası için harekete geçildi. Böylelikle Google, Kanada'da her yıl dijital yayıncılar için yaklaşık 74 milyon dolar ödeme yapacak. Kanada’nın bu adımı Türkiye’deki içerik üreticilerin durumunu gündeme getirdi. Türkiye’de ki içerik üreticileri dijital telif yasası konusunda bir çalışma yapılıp yapılmayacağı sorusunu tartışmaya başladı.Konu hakkında Sputnik’e bilgi veren Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı şunları söyledi:‘Kısa süre içerisinde ilgili tarafların bir araya gelmesini bekliyoruz’Düzenlemenin detayların kısa sürede ortaya çıkacağını belirten Bursalı “Yapılacak düzenlemenin teknik boyutları üzerinde konunun uzmanları ile birlikte çalışacağız. O nedenle bu detaylar daha sonra ortaya çıkacaktır. Ama düzenlemenin amacı belli. Dijital içerik üreticilerinin, ürettikleri içeriklerin sahibi olduklarını resmi olarak kayıt altına almak istiyoruz. İçeriğin sahipliğinin resmileşmesi hak arama noktasında içerik üreticilerinin ellerini rahatlatacaktır. Umuyorum ki kısa bir süre içerisinde ilgili taraflarla bir araya gelerek ortaya çıkan bu ihtiyacı karşılayacak bir düzenlemeyi hayata geçiririz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231130/turkiyeden-googlea-karsi-yasa-cikisi-daha-fazla-vakit-kaybedemeyiz-1077958047.html
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Osman Nuri Cerit
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Osman Nuri Cerit
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şebnem bursalı, dijital, meclis dijital mecralar komisyonu, google, meclis
şebnem bursalı, dijital, meclis dijital mecralar komisyonu, google, meclis
Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Bursalı: Dijital yayıncıların hakları için çalışma yapıyoruz
Özel
Google, Kanada'da her yıl dijital yayıncılar için yaklaşık 74 milyon dolar ödeme yapacak. Türkiye'deki içerik üreticilere yönelik ise bir çalışma başlatıldı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Bursalı düzenleme için alt yapı çalışması yapıldığını ifade etti.
Dijital içerik üreticilerinin Google'a karşı verdiği mücadele sonrası Kanada'da telif hakları yasası için harekete geçildi. Böylelikle Google, Kanada'da her yıl dijital yayıncılar için yaklaşık 74 milyon dolar ödeme yapacak. Kanada’nın bu adımı Türkiye’deki içerik üreticilerin durumunu gündeme getirdi. Türkiye’de ki içerik üreticileri dijital telif yasası konusunda bir çalışma yapılıp yapılmayacağı sorusunu tartışmaya başladı.
Konu hakkında Sputnik’e bilgi veren Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı şunları söyledi:
“AK Parti döneminde basılı eserlerle ilgili olarak bugüne kadar önemli telif düzenlemeleri yapıldı. Günün ihtiyaçlarına uygun olarak bu düzenlemelerin güncellenmesi de elbette kaçınılmaz. Dijital yayıncılığın hayatımızın içine bu kadar yoğun şekilde girdiği bir dönemde bu alanda da ihtiyaçların ortaya çıkması ve doğal olarak bir düzenleme yapılması gerekliliği ortaya çıktı. Konu doğası itibariyle birçok unsuru içinde barındırıyor. Yapılacak düzenlemenin sağlıklı işlemesi ve muradımızın gerçekleşmesi için o unsurların doğru tespit edilmesi ve muhataplarının sürece dahil edilmesi önemli. Dolayısıyla şu aşamada bizim ‘Teklif bu. Bunu yasalaştıracağız’ dememiz mümkün değil. Şu an için bir alt yapı çalışması yapılıyor. İstiyoruz ki bu konuyu siyaset üstü bir konu olarak ele alalım. İktidar-muhalefet ayrımı yapmadan el birliği ile mümkün olan en yüksek mutabakatı sağlamak istiyoruz.”
‘Kısa süre içerisinde ilgili tarafların bir araya gelmesini bekliyoruz’
Düzenlemenin detayların kısa sürede ortaya çıkacağını belirten Bursalı “Yapılacak düzenlemenin teknik boyutları üzerinde konunun uzmanları ile birlikte çalışacağız. O nedenle bu detaylar daha sonra ortaya çıkacaktır. Ama düzenlemenin amacı belli. Dijital içerik üreticilerinin, ürettikleri içeriklerin sahibi olduklarını resmi olarak kayıt altına almak istiyoruz. İçeriğin sahipliğinin resmileşmesi hak arama noktasında içerik üreticilerinin ellerini rahatlatacaktır. Umuyorum ki kısa bir süre içerisinde ilgili taraflarla bir araya gelerek ortaya çıkan bu ihtiyacı karşılayacak bir düzenlemeyi hayata geçiririz” ifadelerini kullandı.