https://sputniknews.com.tr/20231130/turkiyeden-googlea-karsi-yasa-cikisi-daha-fazla-vakit-kaybedemeyiz-1077958047.html

Türkiye'den Google'a karşı yasa çıkışı: 'Daha fazla vakit kaybedemeyiz'

Türkiye'den Google'a karşı yasa çıkışı: 'Daha fazla vakit kaybedemeyiz'

Google, Kanada'da her yıl dijital yayıncılar için yaklaşık 74 milyon dolar ödeme yapacak. Türkiye'nin de benzer bir adımı zaman kaybetmeden atmasının gereğine... 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T16:39+0300

2023-11-30T16:39+0300

2023-11-30T16:44+0300

türkiye

kanada

google

telif hakkı

telif

meta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104201/88/1042018863_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_2b9e49ba43803b93d820190dac8067da.jpg

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Murat Kırık Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki yasa acilen çıkmalı. Bu yasa ile, Google'ın hangi kuruma, hit başına ne kadar ödeme yapacağı teminat altına alınmalı" dedi. TBMM Dijital Mecralar Komisyon Üyesi Şebnem Bursalı da, "Türkiye'deki dijital yayıncıların haklarını koruyacak yasayı çıkaracağız, üzerimize düşeni yapmaya hazırız" yorumunda bulundu.Google, Kanada'da Dijital yayıncılar için her yıl 74 milyon dolar ödeyecekKanada'da haziran ayının hemen başında Çevrim İçi Haberler Yasası çıkarıldı. Bill C-18 sayılı Çevrim İçi Haberler Yasası'na göre; Google ve META, yayıncıların haberlerini kullanmasına karşılık belirlenen ücreti ödeyecekti. Kanada hükümeti, dijital yayıncılar için Google'dan her yıl 74 milyon dolar alacak. Kültürel Miras Bakanı Pascale St-Onge, Google ile anlaştıklarını duyurdu.'Türkiye’de de telif yasası çıkmalı'Bu konuya değinen Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Murat Kırık, "Türkiye'de bir an önce yasa çıkmalı. Kanada'da haziran ayında Çevrimiçi Haber Yasası çıkmıştı. Bu sayede Google'dan telif geliri almayı başardılar. Türkiye'de yayıncılar bir araya gelerek beklentilerini ortaya koymalı. Gerekirse uzmanlar eşliğinde çalıştaylar düzenlenmeli ve bu sorun gündemden çıkarılmalıdır" dedi.Kırık, sözlerini şöyle sürdürdü:63 milyon insanın internet portallarını kullandığını, basılı medyanın artık dijitale evrildiği bir dönemeçte olunduğunu vurgulayan Kırık, "Gerçek şu ki, artık haberler dijital ortamlarda okunuyor. Basılı bir eser nasıl korunuyor ise, dijital bir eser de aynı şekilde korunmalıdır. Emeğin korunması gerekiyor. Haber, nerede üretildiği ile ilgili değil, nasıl üretildiği ile ilgilidir. Ülkeler bir bir bu yasayı hayata geçirirken, biz daha fazla vakit kaybedemeyiz" ifadelerini kullandı.'Ödemek zorundalar'Kırık, Google'ın hatta META'nın iyi bir düzenleme ile bu ödemeleri yapmak zorunda olduğuna dikkat çekti, "Google, dünyada en çok para kazanan arama motoru. Milyarlarca doları, başka platformların içeriklerinden kazanıyor. Kusura bakmasınlar, bunun bedelini de ödemek zorundalar. Kanuni düzenlememize, ödememeleri halinde yaptırım olacağını da koymak zorundayız. Sosyal Medya ve Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nı 2020 yılında nasıl çıkardıysak, bu yasayı da çıkarabiliriz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230125/alman-basini-merkel-hukumeti-facebook-ve-google-yoneticileriyle-gizli-gorusmeler-yapti-1066175322.html

türkiye

kanada

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kanada, google, telif hakkı, telif, meta