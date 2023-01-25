https://sputniknews.com.tr/20230125/alman-basini-merkel-hukumeti-facebook-ve-google-yoneticileriyle-gizli-gorusmeler-yapti-1066175322.html

Alman basını: Merkel hükümeti, Facebook ve Google yöneticileriyle gizli görüşmeler yaptı

Alman basını: Merkel hükümeti, Facebook ve Google yöneticileriyle gizli görüşmeler yaptı

Alman hükümetinin Kovid-19 salgınının başında sosyal medya üzerinden paylaşılan hatalı bilgileri sildirmek için sosyal medya platformlarının temsilcileriyle... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T18:47+0300

2023-01-25T18:47+0300

2023-01-25T18:52+0300

dünya

angela merkel

almanya

koronavirüs

google

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Sözcü'nün Bild gazetesinden aktardığı haberde Kovid-19 kısıtlamalarını eleştiren ve salgın hakkında yanıltıcı bilgi veren paylaşımların silinmesini talep etmek amacıyla sosyal medya şirketlerinin temsilcileriyle toplantı yaptığı iddia edildi.Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel hükümeti döneminde İçişleri Bakanlığı ve Basın Enformasyon Dairesi'nin Google ve Facebook’un* üst düzey temsilcileriyle gizli görüşmeler yaptığı ve bu görüşmelerde platformlarda gözlenen yanlış bilgi ve dezenformasyonun yayılması konusunun ele alındığı öne sürüldü.“Hükümet, popüler olmayan koronavirüs görüşlerini sildi mi?” sorusu yöneltilen haberde, Almanya’da ifade özgürlüğünün bu şekilde kısıtlanmasında federal hükümetin parmağının olup olmadığı sorgulandı.İçişleri Bakanlığı'ndaki toplantıya, dönemin hükümet sözcüsü ve Merkel’in sırdaşı olarak bilinen, bugün de Almanya’nın İsrail Büyükelçisi olan Steffen Seibert’ın katıldığı ifade edildi.*Facebook'un da çatısı altında bulunduğu Meta, Rusya'da 'aşırıcı kurum' olarak yasaklı.

https://sputniknews.com.tr/20220215/almanya-mart-ayinda-koronavirus-kisitlamalarini-kaldirmaya-hazirlaniyor-1053842279.html

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