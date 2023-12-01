https://sputniknews.com.tr/20231201/dhc-ukrayna-ordusu-donetskte-yeni-tip-jrof-hef-fuzeleri-kullandi-1077972566.html
DHC: Ukrayna ordusu Donetsk'te yeni tip JROF HEF füzeleri kullandı
DHC: Ukrayna ordusu Donetsk'te yeni tip JROF HEF füzeleri kullandı
Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki DHC temsilciliği, Ukrayna ordusunun Donetsk'e yönelik saldırıda yeni tip JROF HEF füzeleri kullandığını... 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T02:38+0300
2023-12-01T02:38+0300
2023-12-01T02:38+0300
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
ukrayna krizi
ateşkes
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ukrayna krizi
donetsk
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Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliğinin Telegram kanalından yapılan açıklamasında, Ukrayna birliklerinin Donetsk'in Kalininskiy bölgesini yeni tip JROF HEF füzeleri ile bombaladığı belirtildi.Açıklamada, “Düşman, Karlovka yerleşimi bölgesindeki mevzilerinden 122 mm kalibreli çoklu roketatar sistemlerinden ateş açtı. Saldırıda, Slovakya'da üretilen ve NATO bloğuna üye ülkelere verilen, menzili 40.2 km'ye çıkarılmış, 9100 misket şeklinde vurucu unsurlara sahip yeni tip JROF HEF füzelerini kullandı” denildi.Ayrıca, Ukrayna ordusunun Donetsk'in Budenovskiy ve Kirovskiy ilçelerine yönelik saldırılarında 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.
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donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, ateşkes, ukrayna, ukrayna krizi, donetsk
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, ateşkes, ukrayna, ukrayna krizi, donetsk
DHC: Ukrayna ordusu Donetsk'te yeni tip JROF HEF füzeleri kullandı
Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki DHC temsilciliği, Ukrayna ordusunun Donetsk'e yönelik saldırıda yeni tip JROF HEF füzeleri kullandığını bildirdi.
Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliğinin Telegram kanalından yapılan açıklamasında, Ukrayna birliklerinin Donetsk'in Kalininskiy bölgesini yeni tip JROF HEF füzeleri ile bombaladığı belirtildi.
Açıklamada, “Düşman, Karlovka yerleşimi bölgesindeki mevzilerinden 122 mm kalibreli çoklu roketatar sistemlerinden ateş açtı. Saldırıda, Slovakya'da üretilen ve NATO bloğuna üye ülkelere verilen, menzili 40.2 km'ye çıkarılmış, 9100 misket şeklinde vurucu unsurlara sahip yeni tip JROF HEF füzelerini kullandı” denildi.
Ayrıca, Ukrayna ordusunun Donetsk'in Budenovskiy ve Kirovskiy ilçelerine yönelik saldırılarında 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.