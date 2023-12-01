https://sputniknews.com.tr/20231201/dhc-ukrayna-ordusu-donetskte-yeni-tip-jrof-hef-fuzeleri-kullandi-1077972566.html

DHC: Ukrayna ordusu Donetsk'te yeni tip JROF HEF füzeleri kullandı

DHC: Ukrayna ordusu Donetsk'te yeni tip JROF HEF füzeleri kullandı

Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki DHC temsilciliği, Ukrayna ordusunun Donetsk'e yönelik saldırıda yeni tip JROF HEF füzeleri kullandığını... 01.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-01T02:38+0300

2023-12-01T02:38+0300

2023-12-01T02:38+0300

donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi

ukrayna krizi

ateşkes

ukrayna

ukrayna krizi

donetsk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/13/1071313037_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f5166efa711a28a3b558402689f6c6dd.jpg

Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliğinin Telegram kanalından yapılan açıklamasında, Ukrayna birliklerinin Donetsk'in Kalininskiy bölgesini yeni tip JROF HEF füzeleri ile bombaladığı belirtildi.Açıklamada, “Düşman, Karlovka yerleşimi bölgesindeki mevzilerinden 122 mm kalibreli çoklu roketatar sistemlerinden ateş açtı. Saldırıda, Slovakya'da üretilen ve NATO bloğuna üye ülkelere verilen, menzili 40.2 km'ye çıkarılmış, 9100 misket şeklinde vurucu unsurlara sahip yeni tip JROF HEF füzelerini kullandı” denildi.Ayrıca, Ukrayna ordusunun Donetsk'in Budenovskiy ve Kirovskiy ilçelerine yönelik saldırılarında 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20231201/kongre-uyesi-greene-ukrayna-abdnin-51-eyaleti-degil-finansmana-son-verin-1077971626.html

ukrayna

donetsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, ateşkes, ukrayna, ukrayna krizi, donetsk