https://sputniknews.com.tr/20231201/cinsel-saldiri-suclamasiyla-aranan-kisi-kendine-ulke-kurarak-diger-ulkelerle-anlasmalar-imzaladi--1077985774.html

Cinsel saldırı suçlamasıyla aranan kişi kendine 'ülke' kurarak diğer ülkelerle anlaşmalar imzaladı

Cinsel saldırı suçlamasıyla aranan kişi kendine 'ülke' kurarak diğer ülkelerle anlaşmalar imzaladı

Paraguay’da bir hükümet yetkilisinin kurgusal bir ülkeyle anlaşma imzalaması kriz çıkardı. 01.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-01T13:47+0300

2023-12-01T13:47+0300

2023-12-01T14:52+0300

dünya

paraguay

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Tarım Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Arnaldo Chamorro’nun anlaşma imzaladığı Kailasa Birleşik Devletleri isimli ülkenin aslında var olmadığı ortaya çıktı. Yarattığı sahte ülkeyle Güney Amerika’da başka ülkeleri de kandıran Hindistanlı kaçak bir gurunun oyununa gelen Chamorro, olay ortaya çıkınca istifa etti.Hindistan’da cinsel saldırı suçlamasıyla aranan Nithyananda isimli gurunun Kailasa Birleşik Devletleri için hazırladığı internet sitesinde, eski Hindu medeniyetinin yeniden doğuşuyla ilgili öğretileri anlattığı belirlendi.Yardım sözü verilmişKailasa Birleşik Devletleri’nden temsilcilerin ekim ayında Paraguay’da Tarım Bakanlığı yetkilileriyle görüşerek diplomatik ilişkilerin kurulması konusunda mutabık kaldığı belirtildi.Ülkeyle ilgili hiçbir şey bilmediğini itiraf eden Chamorro ise, sahte ülkeden yetkililerin sulama gibi konularda Paraguay’a yardım sözü vermeleri nedeniyle anlaşmayı imzaladığını söyledi.Skandal ülkede dalga konusu olurken hükümet Chamorro’nun yerine yeni bir ismin atandığını duyurdu.

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