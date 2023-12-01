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Çin Dışişleri Bakanlığı: Pandalarımız İngiltere'den Çin'e dönüyor
Çin Dışişleri Bakanlığı: Pandalarımız İngiltere'den Çin'e dönüyor
Çin Dışişleri Bakanlığı, iki pandanın Aralık ayında İngiltere'den Çin'e döneceğini açıkladı. 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T17:42+0300
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin yaptığı açıklamada, 2011 yılında Çin'den İngiltere'ye giden Yang Guang ve Tian Tian adlı iki dev pandanın, Aralık ayında Birleşik Krallık'ta kalmalarına ilişkin anlaşmanın sona ermesinin ardından ülkelerine döneceklerini söyledi.İngiltere basını hafta başında iki pandanın Aralık ayı başında Edinburgh Hayvanat Bahçesi'nden ayrılacağını bildirmişti. Wang, evlerine dönecek pandalar için Çin'in iyi hazırlıklar yaptığını da sözlerine ekledi.Diplomat ayrıca Pekin'in nesli tükenmekte olan türlerin korunması konusunda Birleşik Krallık ve diğer uluslararası ortaklarla işbirliğini güçlendirmeye devam etmeye hazır olduğunu da söyledi.İki panda, İskoçya Kraliyet Zooloji Derneği ile Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği arasındaki 10 yıllık anlaşmanın bir parçası olarak 2011 yılında Çin'den İskoçya'ya nakledilmişti. Anlaşma 2021 yılında COVID-19 salgını nedeniyle iki yıl uzatılmıştı.
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çin halk cumhuriyeti, çin dışişleri bakanlığı, ingiltere, birleşik krallık, edinburgh

Çin Dışişleri Bakanlığı: Pandalarımız İngiltere'den Çin'e dönüyor

17:42 01.12.2023
© İHA / JEROME FAVREDünyanın en yaşlı erkek pandası olarak bilinen An An isimli panda
Dünyanın en yaşlı erkek pandası olarak bilinen An An isimli panda - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
© İHA / JEROME FAVRE
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Çin Dışişleri Bakanlığı, iki pandanın Aralık ayında İngiltere'den Çin'e döneceğini açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin yaptığı açıklamada, 2011 yılında Çin'den İngiltere'ye giden Yang Guang ve Tian Tian adlı iki dev pandanın, Aralık ayında Birleşik Krallık'ta kalmalarına ilişkin anlaşmanın sona ermesinin ardından ülkelerine döneceklerini söyledi.
İngiltere basını hafta başında iki pandanın Aralık ayı başında Edinburgh Hayvanat Bahçesi'nden ayrılacağını bildirmişti.
Wang, evlerine dönecek pandalar için Çin'in iyi hazırlıklar yaptığını da sözlerine ekledi.
Diplomat ayrıca Pekin'in nesli tükenmekte olan türlerin korunması konusunda Birleşik Krallık ve diğer uluslararası ortaklarla işbirliğini güçlendirmeye devam etmeye hazır olduğunu da söyledi.
İki panda, İskoçya Kraliyet Zooloji Derneği ile Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği arasındaki 10 yıllık anlaşmanın bir parçası olarak 2011 yılında Çin'den İskoçya'ya nakledilmişti. Anlaşma 2021 yılında COVID-19 salgını nedeniyle iki yıl uzatılmıştı.
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