https://sputniknews.com.tr/20231104/abdden-cine-benzeri-gorulmemis-yaptirim-tehditi--1077061631.html
ABD'den Çin'e benzeri görülmemiş yaptırım tehditi
ABD'den Çin'e benzeri görülmemiş yaptırım tehditi
ABD Devlet Başkanı Biden pangolinleri yok olmaktan kurtarma sözü vererek Çin'i yaptırımlarla tehdit etti. 04.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-04T16:55+0300
2023-11-04T16:55+0300
2023-11-04T16:55+0300
dünya
joe biden
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abd kongresi
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çin halk cumhuriyeti
pangolin
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ABD Başkanı Joe Biden, Çin'e yaptırım tehdidi de dahil olmak üzere dünyanın tek pullu memelilerini tıbbi amaçlarla ithal etmeyi ve kullanmayı durdurmasını emrederek pangolinleri yok olmaktan kurtarma sözü verdi.Kongre'ye gönderdiği bir yazıda Biden, pulları geleneksel tıpta bilimsel bir gerekçe olmaksızın değerlendirilen pangolinlerin 'gergedanlar, filler ve kaplanların toplamından' daha fazla yakalandığını ve kaçırıldığını belirtti.Biden söz konusu yazıda, "Amerika Birleşik Devletleri, pangolinleri yok olmaktan kurtarmak amacıyla yasadışı ticareti durdurmak için gerekli adımları atacaktır" dedi. Biden, yönetimine Çin ile müzakere etme ve pangolinlerin iç pazarda satılmasının tamamen durdurulmasını ve ulusal onaylı ilaçlar listesinden tamamen çıkarılmasını sağlama talimatı verdi.Biden yıl sonuna kadar sonuç beklediğini belirterek Çin'i ticari kısıtlamalar uygulamakla tehdit etti.ABD Devlet Başkanı, Beyaz Saray tarafından Kongre'ye gönderilen bir yazıda, "Çin 31 Aralık 2023 tarihine kadar Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme kapsamındaki tedbirleri uygulamak için anlamlı taahhütlerde bulunmazsa, Çin Halk Cumhuriyeti'nden belirli ürünlere bir dizi ithalat yasağı ve ticaret tedbiri getirmeyi planlıyorum" diye yazdı.
https://sputniknews.com.tr/20231103/biden-abd-israilin-uluslararasi-insancil-hukuka-uygun-mesru-mudafaa-hakkini-destekliyor-1077022008.html
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joe biden, abd, beyaz saray, abd kongresi, çin, çin halk cumhuriyeti, pangolin
joe biden, abd, beyaz saray, abd kongresi, çin, çin halk cumhuriyeti, pangolin
ABD'den Çin'e benzeri görülmemiş yaptırım tehditi
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ABD Devlet Başkanı Biden pangolinleri yok olmaktan kurtarma sözü vererek Çin'i yaptırımlarla tehdit etti.
ABD Başkanı Joe Biden, Çin'e yaptırım tehdidi de dahil olmak üzere dünyanın tek pullu memelilerini tıbbi amaçlarla ithal etmeyi ve kullanmayı durdurmasını emrederek pangolinleri yok olmaktan kurtarma sözü verdi.
Kongre'ye gönderdiği bir yazıda Biden, pulları geleneksel tıpta bilimsel bir gerekçe olmaksızın değerlendirilen pangolinlerin 'gergedanlar, filler ve kaplanların toplamından' daha fazla yakalandığını ve kaçırıldığını belirtti.
Biden söz konusu yazıda, "Amerika Birleşik Devletleri, pangolinleri yok olmaktan kurtarmak amacıyla yasadışı ticareti durdurmak için gerekli adımları atacaktır" dedi. Biden, yönetimine Çin ile müzakere etme ve pangolinlerin iç pazarda satılmasının tamamen durdurulmasını ve ulusal onaylı ilaçlar listesinden tamamen çıkarılmasını sağlama talimatı verdi.
Biden yıl sonuna kadar sonuç beklediğini belirterek Çin'i ticari kısıtlamalar uygulamakla tehdit etti.
ABD Devlet Başkanı, Beyaz Saray tarafından Kongre'ye gönderilen bir yazıda, "Çin 31 Aralık 2023 tarihine kadar Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme kapsamındaki tedbirleri uygulamak için anlamlı taahhütlerde bulunmazsa, Çin Halk Cumhuriyeti'nden belirli ürünlere bir dizi ithalat yasağı ve ticaret tedbiri getirmeyi planlıyorum" diye yazdı.