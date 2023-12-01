https://sputniknews.com.tr/20231201/bild-muhabiri-rusyayi-sevmeyi-ogrenmek-kitabinin-ortak-yazarligi-nedeniyle-isinden-kovuldu-1077999231.html
Bild muhabiri, ‘Rusya'yı Sevmeyi Öğrenmek’ kitabının ortak yazarlığı nedeniyle işinden kovuldu
Bild muhabiri, ‘Rusya'yı Sevmeyi Öğrenmek’ kitabının ortak yazarlığı nedeniyle işinden kovuldu
Alman Bild gazetesinin kıdemli muhabiri Jürgen Gelfricht, ‘Rusya'yı Sevmeyi Öğrenmek’ kitabının ortak yazarlığı nedeniyle gazetedeki işinden kovuldu. 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T23:17+0300
2023-12-01T23:17+0300
2023-12-01T23:17+0300
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Bild’de yer alan habere göre, gazetenin kıdemli muhabiri Jürgen Gelfricht, 2018'de yayınlanan ‘Rusya'yı Sevmeyi Öğrenmek’ kitabının ortak yazarlığı nedeniyle işten çıkarıldı.Haberde, “Salı günü Bild’in yazı işleri, kıdemli Dresden muhabiri Jürgen Gelfricht'i işten çıkarmaya karar verdi. Nedeni ise, yazı işlerinin asla onaylamayacağı kitap projesine katılma konusunda bilgilendirilmemesi" denilerek, “Böyle bir dünya görüşünün Bild yazı işlerinde yeri yok” ifadelerine yer verildi.Jürgen Gelfricht, Hans-Joachim Frei tarafından yazılan ve 2018 yılında yayınlanan ‘Rusya'yı Sevmeyi Öğrenmek’ otobiyografik kitabının ortak yazarlığını yapmıştı.Kitabın Almanca baskısının önsözünü yazan Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy, yabancılar tarafından Rusya hakkında yayılan yüzeysel yargıları kınamış ve bunların propaganda amaçlı yapıldığının altını çizmişti.
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rusya, almanya, bild, bild, bild gazetesi, jürgen gelfricht
Bild muhabiri, ‘Rusya'yı Sevmeyi Öğrenmek’ kitabının ortak yazarlığı nedeniyle işinden kovuldu
Alman Bild gazetesinin kıdemli muhabiri Jürgen Gelfricht, ‘Rusya'yı Sevmeyi Öğrenmek’ kitabının ortak yazarlığı nedeniyle gazetedeki işinden kovuldu.
Bild’de yer alan habere göre, gazetenin kıdemli muhabiri Jürgen Gelfricht, 2018'de yayınlanan ‘Rusya'yı Sevmeyi Öğrenmek’ kitabının ortak yazarlığı nedeniyle işten çıkarıldı.
Haberde, “Salı günü Bild’in yazı işleri, kıdemli Dresden muhabiri Jürgen Gelfricht'i işten çıkarmaya karar verdi. Nedeni ise, yazı işlerinin asla onaylamayacağı kitap projesine katılma konusunda bilgilendirilmemesi" denilerek, “Böyle bir dünya görüşünün Bild yazı işlerinde yeri yok” ifadelerine yer verildi.
Jürgen Gelfricht, Hans-Joachim Frei tarafından yazılan ve 2018 yılında yayınlanan ‘Rusya'yı Sevmeyi Öğrenmek’ otobiyografik kitabının ortak yazarlığını yapmıştı.
Kitabın Almanca baskısının önsözünü yazan Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy, yabancılar tarafından Rusya hakkında yayılan yüzeysel yargıları kınamış ve bunların propaganda amaçlı yapıldığının altını çizmişti.