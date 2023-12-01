https://sputniknews.com.tr/20231201/besiktastan-ust-uste-dorduncu-yenildi-club-bruggee-5-farkla-yenildi-1077975871.html

Beşiktaş'tan üst üste dördüncü mağlubiyet: Club Brugge'e 5 farkla yenildi

Beşiktaş'tan üst üste dördüncü mağlubiyet: Club Brugge'e 5 farkla yenildi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş, sahasında Club Brugge'e 5-0 mağlup olarak gruptaki dördüncü yenilgisini aldı. 01.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-01T06:52+0300

2023-12-01T06:52+0300

2023-12-01T06:53+0300

spor

beşiktaş

uefa

club brugge futbol takımı

yenilgi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/01/1077975713_0:424:2836:2019_1920x0_80_0_0_96ff08a7aa02de05102b22391a1a22ee.jpg

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Club Brugge'le karşılaştı.Rakibine 5-0 kaybeden siyah-beyazlılar, Konferans Ligi'nde üst üste dördüncü yenilgisini aldı.Club Brugge'un gollerini Nielsen, Thiago (2), Onyedika ve Olsen kaydetti.Gruptan daha önce çıkmayı garantileyen Club Brugge, puanını 13 yaptı. Beşiktaş ise 1 puanda kaldı.Beşiktaş: 0 - Club Brugge: 5Stat: TüpraşHakemler: David Smajc, David Gabrovec, Tomaz Cerne (Slovenya)Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Tayfur Bingöl (Dk. 85 Aytuğ Kömeç), Onur Bulut, Colley, Zaynutdinov, Demir Ege Tıknaz (Dk. 56 Hadziahmetovic), Salih Uçan (Dk. 56 Gedson Fernandes), Chamberlain, Cenk Tosun (Dk. 64 Semih Kılıçsoy), Rebic (Dk. 46 Muleka), AboubakarClub Brugge: Mignolet, Odoi, Mechele, Spileers, Skov Olsen, Onyedika, Vetlesen (Dk. 60 Nusa), Nielsen (Dk. 46 Balanta), De Cuyper (Dk. 74 Meijer), Thiago (Dk. 60 Jutgla), Zinckernagel (Dk. 46 Skoras)Goller: Dk. 4 Nielsen, Dk. 14 ve 46 Thiago, Dk. 51 Onyedika, Dk. 70 Skov Olsen (Club Brugge)Sarı kartlar: Dk. 38 Nielsen (Club Brugge), Salih Uçan (İlk yarının bitiminde) (Beşiktaş)

https://sputniknews.com.tr/20231201/fenerbahce-farkli-maglup-oldu-camiamizdan-ozur-diliyoruz-1077975319.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşiktaş ynildi son dakika,beşiktaş club brugge maç,beşiktaş avrupa ligi