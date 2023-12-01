Beşiktaş'tan üst üste dördüncü mağlubiyet: Club Brugge'e 5 farkla yenildi
06:52 01.12.2023 (güncellendi: 06:53 01.12.2023)
© AA / Hakan AkgünBeşiktaş-Club Brugge
© AA / Hakan Akgün
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş, sahasında Club Brugge'e 5-0 mağlup olarak gruptaki dördüncü yenilgisini aldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Club Brugge'le karşılaştı.
Rakibine 5-0 kaybeden siyah-beyazlılar, Konferans Ligi'nde üst üste dördüncü yenilgisini aldı.
Club Brugge'un gollerini Nielsen, Thiago (2), Onyedika ve Olsen kaydetti.
Gruptan daha önce çıkmayı garantileyen Club Brugge, puanını 13 yaptı. Beşiktaş ise 1 puanda kaldı.
Beşiktaş: 0 - Club Brugge: 5
Stat: Tüpraş
Hakemler: David Smajc, David Gabrovec, Tomaz Cerne (Slovenya)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Tayfur Bingöl (Dk. 85 Aytuğ Kömeç), Onur Bulut, Colley, Zaynutdinov, Demir Ege Tıknaz (Dk. 56 Hadziahmetovic), Salih Uçan (Dk. 56 Gedson Fernandes), Chamberlain, Cenk Tosun (Dk. 64 Semih Kılıçsoy), Rebic (Dk. 46 Muleka), Aboubakar
Club Brugge: Mignolet, Odoi, Mechele, Spileers, Skov Olsen, Onyedika, Vetlesen (Dk. 60 Nusa), Nielsen (Dk. 46 Balanta), De Cuyper (Dk. 74 Meijer), Thiago (Dk. 60 Jutgla), Zinckernagel (Dk. 46 Skoras)
Goller: Dk. 4 Nielsen, Dk. 14 ve 46 Thiago, Dk. 51 Onyedika, Dk. 70 Skov Olsen (Club Brugge)
Sarı kartlar: Dk. 38 Nielsen (Club Brugge), Salih Uçan (İlk yarının bitiminde) (Beşiktaş)
Hakemler: David Smajc, David Gabrovec, Tomaz Cerne (Slovenya)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Tayfur Bingöl (Dk. 85 Aytuğ Kömeç), Onur Bulut, Colley, Zaynutdinov, Demir Ege Tıknaz (Dk. 56 Hadziahmetovic), Salih Uçan (Dk. 56 Gedson Fernandes), Chamberlain, Cenk Tosun (Dk. 64 Semih Kılıçsoy), Rebic (Dk. 46 Muleka), Aboubakar
Club Brugge: Mignolet, Odoi, Mechele, Spileers, Skov Olsen, Onyedika, Vetlesen (Dk. 60 Nusa), Nielsen (Dk. 46 Balanta), De Cuyper (Dk. 74 Meijer), Thiago (Dk. 60 Jutgla), Zinckernagel (Dk. 46 Skoras)
Goller: Dk. 4 Nielsen, Dk. 14 ve 46 Thiago, Dk. 51 Onyedika, Dk. 70 Skov Olsen (Club Brugge)
Sarı kartlar: Dk. 38 Nielsen (Club Brugge), Salih Uçan (İlk yarının bitiminde) (Beşiktaş)